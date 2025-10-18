ETV Bharat / state

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కేంద్రమంత్రి మురుగన్ - తిరుమలలో భారీ వర్షం

స్వామివారి సేవలో ఎమ్మెల్యేలు కళా వెంకట్రావు, జయసూర్య - వర్షం కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డ భక్తులు

Union Minister Murugan, MLA Kala Venkata Rao Visited Tirumala
Union Minister Murugan, MLA Kala Venkata Rao Visited Tirumala (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Union Minister Murugan, MLA Kala Venkata Rao Visited Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. కేంద్రమంత్రి మురుగన్‌, ఎమ్మెల్యేలు కళా వెంకట్రావు, జయసూర్య వీఐపీ ప్రారంభ సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన కేంద్రమంత్రి మురుగన్‌, ఎమ్మెల్యేలు స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం పలికి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. అటు తిరుమలలో నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి ఈ ఉదయం 8 గంటల వరకు ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన కుండపోత వర్షం భక్తులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేసింది. వర్షం కారణంగా స్వామివారి దర్శనం, ప్రసాదాల విక్రయశాల, గదులకు వెళ్లేందుకు భక్తులు తీవ్ర ఇక్కట్లు పడ్డారు. చిన్నారులు, వృద్ధులు చలి తీవ్రతకు గజగజా వణికిపోయారు. రెండు ఘాట్‌ రోడ్డుల్లో ప్రయాణించే భక్తులను అప్రమత్తం చేస్తూ విజిలెన్స్ సిబ్బంది పలు సూచనలు చేశారు.

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కేంద్రమంత్రి మురుగన్ - నిన్నటి నుంచి తిరుమలో ఎడతెరపి లేని వాన (ETV)

శ్రీవారి దర్శనం తర్వాత ఈ ఒక్కటి చేయకపోతే యాత్ర అసంపూర్ణం! ఎందుకో తెలుసా?

కనుమ రహదారిలో చిరుత సంచారం : తిరుమల రెండో కనుమ రహదారిలో చిరుత సంచరించిన దృశ్యాలు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. తిరుపతి అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం, వినాయక స్వామి ఆలయం మధ్య వేకువజామున 3 గంటలకు కనుమ రహదారిలో చిరుత సంచరించింది. చిరుతను చూసి భక్తులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. విషయం తెలుసుకున్న అధికారులు భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు.

శ్రీవారి దర్శనం పేరుతో భక్తులను మోసగించిన దళారీ : తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం పేరుతో ఓ దళారీ భక్తులను మోసగించి పరారయ్యాడు. శ్రీవారి సేవా టికెట్లు ఇప్పిస్తానని తెలంగాణ భక్తుల నుంచి రూ.4 లక్షలు వసూలు చేశాడు. డబ్బులు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా వేసుకున్న అనంతరం ఫోన్‌ స్విచ్ఛాప్‌ చేశాడు. దీంతో ఓ భక్తుడు విజిలెన్స్‌ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈమేరకు తిరుమల పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

తిరుమల మహారథాన్ని నడిపించింది ఈ అమ్మాయిలే! - బ్రహ్మోత్సవాల్లో స్ఫూర్తిదాయక కథ

తిరుచానూరు అమ్మవారి సన్నిధి వీధిలో ఇదీ పరిస్థితి : తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతీ అమ్మవారి మహాద్వారం ఎదురుగా ఉన్న సన్నిధి వీధిలో శుక్రవారం రాత్రి కొత్తగా గేటు ఏర్పాటు చేయడం వివాదాస్పదంగా మారింది. ఆలయ విజిలెన్స్‌ అధికారి ఒకరు ఉన్నతాధికారుల ప్రమేయం లేకుండా సొంతంగా తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు టీటీడీకి తలనొప్పిగా మారుతున్నాయి. అమ్మవారి ఆలయం ముందున్న గేట్‌-1 ప్రవేశ ద్వారం నుంచి లోనికి వెళ్తే కొంత దూరంలో చిన్న గేటు ఒకటి ఉంటుంది. ప్రముఖులు ఎవరైనా వస్తే దాని ద్వారా లోపలికి ప్రవేశించి మహాద్వారానికి అత్యంత సమీపంలో వాహనాలు పార్కింగ్‌ చేసి దర్శనానికి వెళ్తుంటారు. ఇప్పటి వరకు ఇదే విధానం సజావుగా సాగుతోంది. దీన్ని పూర్తిగా మూసివేయాలని సదరు విజిలెన్స్‌ అధికారి నిర్ణయించారు. ఇంజినీరింగ్‌ అధికారులపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి కొత్తగా గేటు బిగించారు. చిన్న ప్రవేశ ద్వారాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది.

ప్రముఖులకూ అవస్థలు: దర్శనానికి నిత్యం ప్రముఖులు వస్తుంటారు. సన్నిధి వీధిలోకి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఎవరైనా వస్తే గేట్‌-1 నుంచి అనుమతించడం లేదు. హోదా చెప్పి వెళ్లనివ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసినా విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది ససేమిరా అంటున్నారు.

TAGGED:

MINISTER MURUGAN TO TIRUMALA
TTD NEWS
LEOPARD SPOTTED AT TIRUMALA
VIP VISIT TIRUMALA
UNION MINISTER MURUGAN IN TTD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.