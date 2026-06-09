మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 25 లక్షలు, క్షతగాత్రులకు రూ. 10 లక్షలు - పరిహారం ప్రకటించిన కేంద్రం
ఘటనస్థలిని పరిశీలించిన కేంద్ర మంత్రి కుమారస్వామి - చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులకు పరామర్శ - కార్మికులు భయానికి గురి కావొద్దని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 8:12 AM IST
Union Steel Minister Kumaraswamy Visited Steel Plant : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఎస్ఎంఎస్ 1 మిషన్ 2 లో లాడర్లో విస్ఫోటనం జరిగి ఎనిమిది మంది కార్మికులు మృతి చెందగా మరో ఆరుగురు విశాఖలో వివిధ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. కేంద్ర ఉక్కు శాఖ మంత్రి కుమారస్వామి సంఘటన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 25 లక్షల రూపాయలు, గాయపడిన వారికి రూ. 10 లక్షల రూపాయలను నష్ట పరిహారం ప్రకటించారు.
కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి పర్యటన : నిన్న రాత్రే విశాఖ చేరుకున్న కుమారస్వామి మరో మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, ఎంపీ శ్రీ భరత్, హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత తదితరులతో కలిసి ఘటనస్థలిని పరిశీలించారు. కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో వైద్య సేవలు పొందుతున్న క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాదం దారుణమని కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు భయానికి గురి కావొద్దని చెప్పారు. అన్ని రక్షణ పరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు చెప్పారు. మృతులకు 25 లక్షలు, తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి పది లక్షల నష్టపరిహారం ప్రకటించారు. రాబోయే కాలంలో ప్రమాదాలు నివారణకి చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. జరిగిన ప్రమాదం పై ఓ కమిటీ వేస్తున్నట్టు కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి ప్రకటించారు.
రూ. 25 లక్షలు ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం: మృతుల కుటుంబాలను అన్ని విధాల ఆదుకుంటామని ప్రభుత్వం తరఫున ఆర్డీవో దిలీప్ చక్రవర్తి తెలిపారు. ఉద్యోగిగా అందే సహాయ కార్యక్రమాలు నష్టపరిహారంతోపాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రూ. 25 లక్షలు, మృతుల కుటుంబాలలో ఒకరికి స్టీల్ ప్లాంట్ల ఉద్యోగంతో పాటు మృతుల కుటుంబాల బిడ్డలకు పూర్తి విద్యా సహకారం ప్రభుత్వం ప్రకటించిందని దిలీప్ చక్రవర్తి వెల్లడించారు.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో పనిచేయాలంటే కార్మికులు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారని, అంతేకాకుండా సేఫ్టీ ఆడిట్ జరగలేదని, 40 ఏళ్ల నాటి యంత్రాలు తుప్పుబట్టి ప్రమాదానికి కారణం అవుతున్నట్టుగా సీఐటీయూ జాతీయ కార్యదర్శి, అయోధ్య రామ్ అన్నారు. కార్మికులను తగ్గించడం. అదే విధంగా సేఫ్టీ ఆడిట్ నిర్వహించరపోవడం ప్రమాదానికి కారణమని అయోధ్య రామ్ పేర్కొన్నారు. ఇంత పెద్ద ప్రమాదం జరిగితే స్టీల్ ప్లాంట్ సీఎండీ మృతుల కుటుంబాలను పరామర్శించలేదని, కనీసం మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి ప్రకటించాలని, మిగిలినటువంటి కార్మికులకు ధైర్యం చెప్పాలని సీపీఎం కేంద్ర కార్యవర్గ సభ్యులు, లోకనాథం హితవు పలికారు.
"ఇక్కడ పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులెవరూ భయపడొద్దు అని నా విన్నపం. ఒక్కోసారి ఇలాంటి విషాదాలు జరుగుతుంటాయి. దయచేసి భయాన్ని వీడండి. మీకు మేము అండగా ఉంటాం. బాధిత కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల చొప్పున పరిహారం ఇస్తాం. రెగ్యులర్ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకే కాదు ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల కుటుంబ సభ్యులకూ ఇస్తాం. ఈ 25 లక్షలతో సంబంధం లేకుండా ఇన్సూరెన్స్, పీఎఫ్, గ్రాట్యూటీ అన్నీ వాళ్లకు అందిస్తాం. మృతుల కుటుంబ సభ్యులు ఉద్యోగులకు కేటాయించిన ఇళ్లలో ఉండొచ్చు. మృతుల పిల్లలకు ఉచిత విద్య అందించాలని నిర్ణయించాం. మృతుల కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి శాశ్వత ఉద్యోగం ఇస్తాం. ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల కుటుంబ సభ్యులకు కూడా శాశ్వత ఉద్యోగమిస్తాం. బాధితులకు భరోసా కల్పించేందుకు ఇంకేం చేయాలో అన్నీ చేస్తాం." - కుమారస్వామి, కేంద్ర ఉక్కు శాఖ మంత్రి
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