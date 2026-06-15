శ్రీశైలం మల్లన్నను దర్శించుకున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి - స్వాగతం పలికిన ఈవో, అర్చకులు
శ్రీశైలం మల్లన్న సేవలో కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి - రుద్రాభిషేకం, కుంకుమార్చన పూజల్లో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 9:48 AM IST
Kishan Reddy visits Srisailam : కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శ్రీశైలంలోని భ్రమరాంబికా మల్లికార్జున స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఈ ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంలో ఆయన ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకున్న కేంద్ర మంత్రికి శ్రీశైలం దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి (EO), అర్చకులు వేద పండితులు సంప్రదాయ పద్ధతిలో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం, కిషన్ రెడ్డి ఆలయంలో మల్లికార్జున స్వామికి రుద్రాభిషేకం, అలాగే భ్రమరాంబికా అమ్మవారి సన్నిధిలో కుంకుమార్చనను నిర్వహించారు. దర్శనం తర్వాత, ఆలయ మండపంలో వేద పండితులు కేంద్ర మంత్రికి వేద ఆశీర్వచనాలు అందించారు. దేవస్థానం ఈఓ, అర్చకులు స్వామివారి శేష వస్త్రం , తీర్థ-ప్రసాదాలను అందజేసి ఆయనను సత్కరించారు. ఈ పర్యటనలో పలువురు స్థానిక నాయకులు , అధికారులు పాల్గొన్నారు.