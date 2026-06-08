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2028నాటికి అన్ని కోల్ బ్లాక్స్ మూసేస్తాం: కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి

బొగ్గు వినియోగంలో చైనా, భారత్​లదే పైచేయి - బొగ్గునిల్వల్లో మనం 5వ ప్లేసులో ఉన్నాం - బొగ్గు ద్వారానే 72 శాతం విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి - మీడియా సమావేశంలో బొగ్గు, గనుల మంత్రి కిషన్​రెడ్డి

Kishan Reddy
Kishan Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 2:04 PM IST

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Union Minister Kishan Reddy on Coal and Mines : యూపీఏ పాలనలో అవినీతిమయంగా ఉన్న కోల్‌ సెక్టార్‌ను 12 ఏళ్లలో అనేక సంస్కరణలతో అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకువచ్చామని కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి తెలిపారు. హైదరాబాద్‌ ఫిల్మ్‌నగర్‌ ఎఫ్​ఎన్​సీసీలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన బొగ్గు గనులశాఖకు సంబంధించి పలు అంశాలను వెల్లడించారు. ప్రపంచంలోనే భారత్ కోల్ ఉత్పత్తి, వినియోగంలో రెండో స్థానంలో ఉందని, మన దగ్గర నిల్వల ప్రకారం ప్రపంచంలో ఐదో స్థానంలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం దేశంలో 72 శాతం విద్యుత్‌ థర్మల్‌ పవర్‌ ప్లాంట్‌ ద్వారానే ఉత్పత్తి అవుతుందని కిషన్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. భారీ స్థాయిలో బొగ్గును ఉత్పత్తిని చేస్తూ దేశంలో సరికొత్త రికార్డులను నమోదు చేస్తున్నామని కేంద్రమంత్రి తెలిపారు.

నూతన భారత నిర్మాణంలో బొగ్గు రంగం కీలకపాత్ర పోషిస్తుందని కిషన్‌రెడ్డి అన్నారు. కాంగ్రెస్‌ హయాంలో కోల్‌ అంటే స్కామ్స్‌, అవినీతి, అనిశ్చితికి కేరాఫ్‌గా ఉండేదని, అప్పటి బొగ్గు గనుల మంత్రి జైలుకు వెళ్లారని గుర్తు చేశారు. రూ.1.89 లక్షల కోట్ల బొగ్గు స్కామ్ జరిగిందని కాగ్‌ నివేదిక ఇచ్చిందన్న ఆయన కాంగ్రెస్‌ హయాంలో ఇచ్చిన కోల్‌ మైన్స్‌ను సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసిందని తెలిపారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బొగ్గు రంగంలో కీలక సంస్కరణలు తెచ్చినట్లు వెల్లడించారు.

అతిపెద్ద బొగ్గు ఉత్పత్తి కంపెనీ : 12 ఏళ్లలో ఒక్క అక్రమం జరగకుండా చర్యలు చేపట్టామని, ప్రపంచంలో బొగ్గు ఉత్పత్తి చేసే రెండో అతిపెద్ద దేశంగా భారత్‌ నిలిచిందని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. బొగ్గు వినియోగంలోనూ చైనా తర్వాత భారత్‌ రెండో స్థానంలో ఉందని పేర్కొన్నారు. బొగ్గు నిల్వలు ఉన్న దేశాల్లో భారత్‌ ఐదో స్థానంలో ఉందన్న కిషన్‌రెడ్డి కోల్‌ ఇండియా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బొగ్గు ఉత్పత్తి కంపెనీ అని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం 426 గనుల్లో బొగ్గు ఉత్పత్తి జరుగుతోందని దేశ చరిత్రలో తొలిసారి బిలియన్‌ టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తితో రికార్డు సాధించామన్నారు.

ప్రస్తుతం 189 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయని కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి తెలిపారు. అండర్‌గ్రౌండ్ కోల్‌ గ్యాసిఫికేషన్‌పై అధ్యయనం చేస్తున్నామని, ఇందుకోసం ఈనెల 11న ప్రైవేట్ కంపెనీలతో చర్చించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 2028 నాటికి అన్ని కోల్ బ్లాక్స్ మూసేస్తామన్న ఆయన క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్‌ ప్రయోగానికి రూ.1,500 కోట్లు కేటాయిస్తామన్నారు. అర్జెంటీనాలో 6 క్రిటికల్ మినరల్స్ బ్లాక్స్‌ తీసుకున్నామని, తమ ప్రభుత్వం వస్తే సింగరేణి కార్మికుల ఆదాయపన్ను చెల్లిస్తామని ప్రకటించారు. డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ ఫండ్ క్రియేట్ చేశామని తెలిపారు. 24 క్రిటికల్ మినరల్స్‌ను దిగుమతి చేసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.

"నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక 12 ఏళ్లలో అనేక రకాల సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం. కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రిగా రెండేళ్లుగా పని చేస్తున్నా. బొగ్గు గనుల శాఖ ద్వారా నేరుగా 5 లక్షలు, పరోక్షంగా 25 లక్షల మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. రైల్వేకు 51 శాతం ఆదాయాన్ని బొగ్గు గనుల శాఖ ద్వారా కల్పిస్తున్నాం. దేశంలో ఉత్పత్తి అవుతున్న విద్యుత్తులో 72శాతం బొగ్గు ఆధారంగానే వస్తుంది. విద్యుత్తు కోతలు లేని నవ భారత నిర్మాణంలో బొగ్గు ప్రధాన భూమిక పోషించింది. కాంగ్రెస్ హయాంలో బొగ్గు కుంభకోణాలు జరిగేవి. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను పాటిస్తూ అనేక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చాం. ప్రపంచంలోనే భారత్ కోల్ ఉత్పత్తి, వినియోగంలో రెండో స్థానంలో ఉంది. మన దగ్గర నిల్వల ప్రకారం ప్రపంచంలో ఐదో స్థానంలో ఉన్నాం" -కిషన్ రెడ్డి, కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి

హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు విస్తరణ - చెరో 50 శాతం చొప్పున ముందుకెళ్లేందుకు కేంద్రం సిద్ధం : కిషన్​రెడ్డి

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డిది హైబ్రిడ్‌ ఫార్ములా కాదు, అసదుద్దీన్‌ ఓవైసీ ఫార్ములా : కిషన్‌రెడ్డి

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