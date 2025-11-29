అమృత్ పథకం కింద వరంగల్ జిల్లాకు రూ.874 కోట్లు మంజూరు : కిషన్ రెడ్డి
వందేభారత్ రైలులో వరంగల్ చేరుకున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి - ఆధునిక పద్ధతిలో నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయని, రామప్ప ఆలయం అభివృద్ధి కోసం కేంద్రం రూ.146 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందని వెల్లడి
Published : November 29, 2025 at 5:38 PM IST
Union Minister Kishan Reddy Travel In Vande Bharat Train : కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పనులు పరిశీలించిన కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి రైల్వేకోచ్ల తయారీ యూనిట్ కల సాకారం కాబోతుందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. షెడ్యూల్ ప్రకారమే పనులు పూర్తవుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఆధునిక పద్ధతిలో నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయని, దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆర్వోబీలు, ఆర్యూబీలు పూర్తి చేస్తున్నామని వివరించారు. వరంగల్లో పర్యటించిన కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి పలు అభివృద్ధి పనులపై అధికారులతో సమీక్షించారు.
కాజీపేట రైల్వేస్టేషన్ ఆధునీకరణ : పీఎం మిత్ర పథకం కింద టెక్స్టైల్ పార్క్ చేపడుతున్నామని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. వరంగల్ విమానాశ్రయం నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలని నిర్ణయించామని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరగా భూమి అప్పగిస్తే త్వరగా నిర్మాణం జరుగుతుందని అన్నారు. వరంగల్ నుంచి ముందుగా ఏటీఆర్ విమానాలు నడపాలని నిర్ణయించామని, కాజీపేట రైల్వే కోచ్ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణ పనులు కూడా వేగంగా సాగుతున్నాయని, కాజీపేట రైల్వేస్టేషన్ ఆధునీకరణ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని చెప్పామని తెలిపారు.
పత్తి కొనుగోలు కేంద్రాలు పెంచాలి : అమృత్ పథకం కింద వరంగల్ జిల్లాకు రూ.874 కోట్లు మంజూరు అయ్యాయని, హృదయ్ పథకం కింద పురాతన ఆలయాల పునరుద్ధరణకు కేంద్రం నిధులు ఇచ్చిందని చెప్పారు. రామప్ప ఆలయం అభివృద్ధి కోసం కేంద్రం రూ.146 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందని తెలిపారు. కబ్జాలకు గురవుతున్న వరంగల్ ఖిల్లా భూములను రక్షించాలని కోరారు. పత్తి కొనుగోళ్లపై సీసీఐ అధికారులతో చర్చించామని, గత సంవత్సరం 41 లక్షల పత్తి బేళ్లను సీసీఐ కొనుగోలు చేసిందని, గత సంవత్సరం కంటే ఈసారి పత్తి కొనుగోలు కేంద్రాలను పెంచామని, పత్తి కొనుగోలు కేంద్రాలు 113 నుంచి 127కు పెంచామని ఆయన వివరించారు.
రైల్వేస్టేషన్ క్యాంటీన్లో 'ఛాయ్ పే' చర్చా కార్యక్రమం : వరంగల్ రైల్వేస్టేషన్ అభివృద్ధి పనులను కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి శనివారం ఉదయం పరిశీలించారు. ఇందుకోసం ఆయన వందేభారత్ ట్రైన్లో హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ చేరుకున్నారు. అనంతరం రైల్వేస్టేషన్ క్యాంటీన్లో 'ఛాయ్ పే' చర్చా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. నగరంలోని భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. కేంద్రమంత్రికి పూర్ణకుంభంతో అర్చకులు స్వాగతం పలికారు.
"రైల్వే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కోసం మొదటి ఫేజ్లో భాగంగా 521 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాం. ఇంకా దీనికి కావాల్సిన పరికరాలు రావాల్సి ఉంది. చాలా అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఈ యూనిట్ నిర్మాణం చేపడుతున్నాం. ఇక్కడ ఇప్పటికే 75 శాతం పనులు పూర్తయినందున సంతోషంగా ఉంది. వచ్చే ఏడాదిలో దీన్ని పూర్తి చేసేలా లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ముందుకెళ్తున్నాం. ఇక్కడి నుంచి దేశమంతటికీ రైల్వే అనుసంధానం ఉంది. కాబట్టి, ఇక్కడ తయారు చేసే అన్ని రకాల ఉత్పత్తులను చాలా వేగవంతంగా అన్ని రాష్ట్రాలకు పంపిణీ చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ రైల్వే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ దేశ రైల్ నెట్వర్కును మరింతగా అభివృద్ధి పరిచేందుకు ఉపయోగపడుతుంది."- కిషన్ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి
