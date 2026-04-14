ETV Bharat / state

ఆర్థికవృద్ధి ప్రకారం చట్టసభల్లో సీట్లు పెంచే విధానం ఎక్కడా లేదు : కిషన్ రెడ్డి

ఆర్థికవృద్ధి సూచీ ప్రకారం వెళ్తే ఆదిలాబాద్‌, మహబూబ్‌నగర్‌లో అసెంబ్లీ సీట్లు తగ్గుతాయన్న కిషన్ రెడ్డి - అబద్ధాలు మాట్లాడి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించొద్దని సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి విజ్ఞప్తి

Union Minister Kishan Reddy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 14, 2026 at 5:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kishan Reddy Comments on Delimitation : జనాభా ప్రకారం నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేస్తే దక్షిణాదికి నష్టమనే భావించే ప్రధాని మోదీ కొత్త ప్రతిపాదన చేశారని కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్​ రెడ్డి అన్నారు. గతంలో ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ సీట్లు కేటాయించింది కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కాదా? అని ప్రశ్నించారు. ఆర్థికవృద్ధి సూచీ ప్రకారం చట్టసభల్లో సీట్లు పెంచే విధానం ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదని అన్నారు. రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపులో ఆర్థికవృద్ధి సూచీ విధానాన్నే పాటిస్తారా? అని కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ఒకవేళా తెలంగాణలో ఆర్థికవృద్ధి సూచీ ప్రకారం వెళ్తే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాల్లో అసెంబ్లీ సీట్లు తగ్గుతాయని జోస్యం చెప్పారు.

ఈసారి జనగణన, కులగణన పూర్తి కావడానికి సమయం ఎక్కువ పడుతుందని మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి తెలిపారు. జనగణన, కులగణన పూర్తి తర్వాతే డీలిమిటేషన్‌ కమిటీ వేయాలంటే మరింత సమయం పడుతుందని పేర్కొన్నారు. అందుకే జనగణనకు ముందే డీలిమిటేషన్‌ కమిటీ వేస్తామని చెప్పారు. కొత్తగా ఏర్పడే నియోజకవర్గాలకు సరిహద్దులు నిర్ణయించడానికి చాలా సమయం పడుతుందన్న ఆయన 2029 ఎన్నికలలోపు అన్ని ప్రక్రియలు పూర్తి చేయటం సాధ్యం కాదని అన్నారు. 2029 ఎన్నికల్లో మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని కేంద్రం కృతనిశ్చయంతో ఉందని స్పష్టం చేశారు.

ప్రతి రాష్ట్రంలో 50 శాతం పెంపు : రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే నిధులను 32 నుంచి 42 శాతానికి ఎన్డీఏ సర్కార్‌ పెంచిందని కిషన్‌ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. డీలిమిటేషన్‌ను జనాభా ప్రాతిపదికన చేస్తే దక్షిణాదికి నష్టమని ఇన్ని రోజులు అన్నారని ఇప్పుడు జనాభా ప్రాతిపదికన కాకుండా ప్రతి రాష్ట్రంలో 50 శాతం సీట్లు పెంచుతున్నట్లు చెప్పారు. ప్రతి రాష్ట్రంలో 50 శాతం సీట్లు పెంపుపై కూడా కొంతమంది వితండవాదం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. కాంగ్రెస్ పార్టీయే తెలుగు ప్రజలను ఇన్నాళ్లు బంట్రోతులుగా చూసిందని, అంజయ్య, ఇతర సీఎంలను కాంగ్రెస్‌ పెద్దలు ఎలా అవమానించారో ప్రజలు గమనించారని గుర్తుచేశారు.

రాహుల్​ గాంధీ కేరళకు వలస రాలేదా? : దక్షిణాదికి కీలక శాఖలు ఇవ్వట్లేదని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అంటున్నారన్న కిషన్‌రెడ్డి ఉపరాష్ట్రపతి పదవులు చేపట్టిన వెంకయ్యనాయుడు, సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ దక్షిణాది వాళ్లు కాదా? అని ప్రశ్నించారు. తనతో సహా ఎంతోమంది దక్షిణాది నేతలు కేంద్రమంత్రులుగా ఉన్నారని సమాధానమిచ్చారు. ఎంపీ లక్ష్మణ్‌ ఉత్తరాదికి వలసపోయారని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారని రాహుల్‌గాంధీ యూపీ వదిలిపెట్టి కేరళకు రాలేదా? సూటిగా ప్రశ్నించారు. దక్షిణాది సీఎంలు వెళ్తే రాహుల్‌గాంధీ దిల్లీలో అపాయింట్‌మెంట్‌ కూడా ఇవ్వట్లేదన్న ఆయన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ రాహుల్‌గాంధీ బుద్ధితో రేవంత్‌రెడ్డి డబ్బుతో నడుస్తోందని ధ్వజమెత్తారు.

రేవంత్ రెడ్డి అబద్ధాలు మాట్లాడొద్దు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపాదన ప్రకారం వెళ్తే అసెంబ్లీ సీట్లన్నీ జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలోనే పెరుగుతాయన్న కిషన్ రెడ్డి అబద్ధాలు మాట్లాడి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. జనాభా ప్రకారం వెళ్తే దక్షిణాదికి నష్టమని గతంలో వాదించారని కొత్తగా ప్రతి రాష్ట్రంలో 50 శాతం ప్రకారం వెళ్తుంటే ఇప్పుడు కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నారని చెప్పారు. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉండాలనేది అంతిమంగా ప్రజలు నిర్ణయిస్తారని అన్నారు. ఏ రాష్ట్రానికి నష్టం జరగకూడనే 50 శాతం నిష్పత్తి ప్రకారం పెంచుతున్నారని తెలిపారు.

"ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వితండవాదం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అద్దాలమేడలో కూర్చుని ఎదుటివారిపై రాళ్లు విసరొద్దని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఆయన చెబుతున్నది అంబేడ్కర్​ గారి ప్రతిపాదనకు పూర్తి విరుద్ధం. రేవంత్ రెడ్డి 50 శాతం జనాభా ఆధారంగా, 50 శాతమే అభివృద్ధిని చూసి లోక్​సభ, అసెంబ్లీలో సీట్లు పెంచాలని అంటున్నారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడా విధానం అందుబాటులో లేదు. ఇలా చూస్తే తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్​, మహబూబ్​నగర్​లలో సీట్లు తగ్గించి, హైదరాబాద్​, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో అసెంబ్లీ సీట్లు పెంచుతారా" -కిషన్ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి

TAGGED:

DELIMITATION COMMITTEE
WOMEN RESERVATIONS
SOUTH ECONOMIC GROWTH INDEX
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.