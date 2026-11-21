2029 నాటికి దేశాన్ని డ్రగ్స్ రహిత దేశంగా మార్చాలి : కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి
kishan Reddy On Drug Control : పంజాబ్లో డ్రగ్స్ యువతను నిర్వీర్యం చేసిందని, హైదరాబాద్లో కూడా విచ్చలవిడిగా సరఫరా అవుతోందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. డ్రగ్ ఫ్రీ ఇండియాకు అందరూ సహకరించాలన్నారు.
Published : November 21, 2026 at 3:18 PM IST
మన దేశానికి అతిపెద్ద ఆస్తి యువతేనని, కానీ వారు మాదకద్రవ్యాల బారిన పడుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి తెలిపారు. పంజాబ్ను డ్రగ్స్ నిర్వీర్యం చేసిందన్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో కూడా విచ్చలవిడిగా డ్రగ్స్ చలామణి అవుతోందన్నారు. డ్రగ్స్కు బానిసలైన యువత మత్తులో ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియని స్థితిలో ఉంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్లోని మేధావులు, ఐటీ నిపుణులు, యువత డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా జరిగే పోరాటంలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు ఆయన శ్రీసత్యసాయి నిగమాగమంలో నిర్వహించిన 'డ్రగ్ ఫ్రీ ఇండియా' మెగా సదస్సులో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు.
"హైదరాబాద్లో మూతపడిన కొన్ని కంపెనీల్లో డ్రగ్స్ తయారు చేస్తున్నారు. నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల పైకప్పులపైనే గంజాయి మొక్కలను పెంచుతున్నారు. మన యువతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. 2029 నాటికి దేశాన్ని డ్రగ్స్ రహిత దేశంగా మార్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది" - కిషన్రెడ్డి, కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి
డ్రగ్స్ వినియోగానికి కారణం విదేశీ శక్తులు చేస్తున్న కుట్రలే
మనదేశ భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే ప్రస్తుతం యువతను డ్రగ్స్ బారిన పడకుండా కాపాడాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు పేర్కొన్నారు. మన దేశ యువతను నాశనం చేసేందుకు విదేశీ శక్తులు కుట్ర చేస్తున్నాయని అందులో భాగంగా సరిహద్దుల్లో ఉండే వారిని డ్రగ్స్కు బానిసలుగా మారుస్తున్నారని ఆరోపించారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బీజేపీ శాసనసభాపక్ష (బీజేఎల్పీ) నాయకుడు ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి సైతం డ్రగ్స్ సరఫరా వెనుక విదేశీ శక్తులు ఉన్నాయని ఆరోపించారు.
డ్రగ్స్ను కట్టడి చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నషా ముక్త్ భారత్ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు అందరూ కలిసి కృషి చేయాలని కోరారు. అంతేకాకుండా రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన డ్రగ్స్ కేసులెన్ని? ఎంత మందిని అరెస్టు చేశారో వివరాలు అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్వేతపత్రాన్ని విడుదల చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. కాగా కార్యక్రమంలో బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు లక్ష్మణ్తో పాటు జయప్రకాశ్ నారయణ, గరికపాటి నర్సింహరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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