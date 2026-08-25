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ఆ వ్యక్తి భారత్​ వ్యతిరేకి! - రేవంత్​రెడ్డి అమెరికా పర్యటన అనుమతులపై కిషన్​రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు

రేవంత్‌రెడ్డిని కేంద్రం అడ్డుకుందని అనటం అర్ధరహితమన్న కిషన్​రెడ్డి - స్పష్టమైన కారణాల వల్లే విదేశాంగశాఖ అనుమతి ఇవ్వలేదని వెల్లడి - సీఎం బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని సూచన

Union Minister kishan Reddy
సీఎం రేవంత్​రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై మీడియాతో మాట్లాడుతున్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్​రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2026 at 5:27 PM IST

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Updated : August 25, 2026 at 5:39 PM IST

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kishan Reddy Responds On CM Revanth US Visit : రేవంత్​రెడ్డి అమెరికా పర్యటనకు కేంద్రం అనుమతి నిరాకరించడం, ఈ అంశంపై హైదరాబాద్​లో సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై సీఎం వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్​రెడ్డి స్పందించారు. ఇలాంటి విషయాల్లో రాజకీయపరమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం, రాజకీయాలు ఆపాదించడం సరికాదన్నారు.

అర్హతలేని వ్యక్తులను కలవాలనుకున్నారు : అమెరికా పర్యటనపై సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యలు అర్ధరహితమని కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి అన్నారు. రేవంత్‌రెడ్డిని కేంద్రం అడ్డుకుందని అనటం సరికాదన్నారు. కేంద్రం అనుమతి రాకుండానే ఆదరాబాదరాగా ముఖ్యమంత్రి పర్యటన పెట్టుకున్నారని, అమెరికా పర్యటనలో అర్హతలేని వ్యక్తులను కలవాలని రేవంత్‌రెడ్డి నిర్ణయించుకున్నారని కిషన్​రెడ్డి ఆరోపించారు.

రేవంత్‌రెడ్డి స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వలేదు : రేవంత్‌రెడ్డి గతంలో అమెరికా, లండన్‌, ఇతర దేశాల పర్యటనలకు కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చిందని కిషన్​రెడ్డి గుర్తుచేశారు. ఈసారి స్పష్టమైన కారణాల వల్లే విదేశాంగశాఖ అనుమతి ఇవ్వలేదని స్పష్టం చేశారు. సీఎం స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని, తన పర్యటనపై రేవంత్‌రెడ్డి స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వలేదన్నారు.

న్యూయార్క్‌ మేయర్‌ మమ్దానీని కలవాలని రేవంత్‌రెడ్డి నిర్ణయించుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయని కిషన్​రెడ్డి అన్నారు. సీఎం హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి, తనస్థాయికి తగిన వారితో చర్చించాలని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. విదేశాలకు వెళ్లకుండా, కేవలం అధికారులను పంపించి కూడా పెట్టుబడులు సాధించవచ్చని కిషన్‌రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు.

"న్యూయార్క్‌ మేయర్‌ మమ్దానీ, పాక్ అనుకూల, ఇండియాపై విషం చిమ్మే వ్యక్తి. భారత ప్రధాని మోదీని ఉగ్రవాదితో పోల్చిన వ్యక్తి మమ్దానీ. న్యూయార్క్‌లో హిందువులు నిర్వహించుకొనే పండగలపై ఆంక్షలు పెట్టిన వ్యక్తి మమ్దానీ. భారత్‌, హిందూ వ్యతిరేకి అయిన మమ్దానీతో సమావేశం ఎందుకు?" - కిషన్‌రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి

అప్పట్లో మోదీని అడ్డుకున్నారు : గతంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కూడా కొందరు సీఎంల విదేశీ పర్యటనలకు అనుమతి ఇవ్వలేదని కిషన్​రెడ్డి అన్నారు. 2005లో గుజరాత్‌ సీఎంగా మోదీ అమెరికా పర్యటనను నాటి కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం అడ్డుకున్నదని గుర్తుచేశారు. కేవలం పరిపాలనాపరమైన కారణాలతోనే అప్పట్లో విదేశాంగశాఖ అనుమతి ఇవ్వలేదని చెప్పారు.

"విదేశాంగశాఖ అనుమతి ఇవ్వకపోవడానికి రాజకీయాలు ఆపాదించటం సరికాదు. విదేశాల్లో మన సీఎంలు ఎవరిని కలుస్తారు, వాటితో దేశానికి ఏం ప్రయోజనం అనేది విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ పరిశీలిస్తుంది. మన దేశ విదేశాంగ విధానాన్ని బట్టే కేంద్రం అనుమతి ఇస్తుంది" - కిషన్‌రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి

సింగరేణి దుబారా ఖర్చులు తగ్గించాలి : సింగరేణి సంస్థకు బొగ్గు గనుల కేటాయింపులపైనా కిషన్​రెడ్డి స్పందించారు. సింగరేణి సంస్థకు ఒడిశాలోని నైనీ కోల్‌బ్లాక్‌ ఇప్పించామన్నారు. తాడిచర్ల-2 గనులు, భద్రాద్రి జిల్లాలోని కోయగూడెం బ్లాక్‌-3 కూడా సింగరేణికి ఇచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టామన్నారు. గతంలో ప్రైవేటు సంస్థకు ఇచ్చిన ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసి సింగరేణికి ఇప్పించామని తెలిపారు. సింగరేణి సంస్థలో దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్ర మంత్రి స్పష్టం చేశారు. సింగరేణికి చెల్లించాల్సిన రూ.55 వేల కోట్ల బకాయిలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరగా చెల్లించాలని కోరారు.

"కోయగూడెం బ్లాక్‌కు గతంలో వేలం జరిగితే సింగరేణి పాల్గొనకుండా నాటి సీఎం కేసీఆర్‌ అడ్డుకున్నారు. వేలంలో సింగరేణి పాల్గొనకపోవడంతో కోయగూడెం బ్లాక్‌ ప్రైవేటు వ్యక్తి చేతికి వెళ్లింది. ఇప్పుడు కోర్టులో సమస్య పరిష్కారం అయ్యి మళ్లీ సింగరేణికే దక్కింది. సింగరేణిలో బొగ్గు ఉత్పత్తి తగ్గిపోయిందని, కొత్త బ్లాక్‌లు దక్కించుకుంటేనే సంస్థ మనుగడ" - కిషన్​రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి

తెలంగాణ అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలని గుజరాత్‌ నాయకత్వం కుట్ర చేస్తోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

రాజకీయ కోణంలోనే నా అమెరికా పర్యటనకు కేంద్రం అనుమతి ఇవ్వలేదు: సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

Last Updated : August 25, 2026 at 5:39 PM IST

TAGGED:

KISHANREDDY RESPONDS ON CM US VISIT
CM REVANTH AMERICA VISIT
కేంద్ర మంత్రి కిషన్​రెడ్డి
KISHAN REDDY ON CM REVANTH REDDY

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