మహిళలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి అన్యాయం చేసింది : కిషన్ రెడ్డి

కాంగ్రెస్ పార్టీపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆగ్రహం - మహిళలకు మరోసారి అన్యాయం చేసిందని వెల్లడి - రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకునే మహిళల ఉత్సాహంపై నీళ్లు చల్లారని విమర్శ

Union Minister Kishan Reddy
Union Minister Kishan Reddy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 5:05 PM IST

Union Minister Kishan Reddy Fire On Congress : కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళలకు మరోసారి అన్యాయం చేసిందన్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరగాలని గతంలో చేసిన చట్టంలోనే ఉందని తెలిపారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు న్యాయం జరిగేలా మంచి ఫార్ములాను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీసుకువచ్చారని కొనియాడారు. బిల్లును అడ్డుకుని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ చారిత్రక తప్పిదం చేసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వరసగా ఎన్నికల్లో ఓడిపోతున్నామనే నిరాశ, నిస్పృహ కాంగ్రెస్‌లో కనిపిస్తోందని ఎద్దేవా చేసారు. మహిళలు, దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు మేలు జరిగే బిల్లును అడ్డుకుని తప్పు చేశారని, రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకునే మహిళల ఉత్సాహంపై నీళ్లు చల్లారని పేర్కొన్నారు.

అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కళ్లల్లో ఆనందం చూసేందుకు : సర్జికల్‌ స్ట్రైక్స్‌, ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను కూడా అవమానించేలా రాహుల్‌గాంధీ మాట్లాడారని, ప్రధాని మోదీని జాదుగర్‌ అంటూ రాహుల్‌గాంధీ అవమానించారని తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి మార్గదర్శకుడు తెలంగాణలో ఉన్నారని, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కళ్లల్లో ఆనందం చూసేందుకే మహిళా బిల్లును ఓడించారని వెల్లడించారు.

