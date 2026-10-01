హిందూ దేవుళ్లపై మాట్లాడితే ప్రజల మద్దతు రాదు : సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలకు కిషన్ రెడ్డి కౌంటర్
అస్సాంకు చెందిన ప్రతిదిన్ అనే పత్రిక నిర్వహించిన సదస్సులో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను కిషన్ రెడ్డి తప్పుబట్టారు. శివుడు, శ్రీరాముడిని వేరు చేసి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చిందని ప్రశ్నించారు.
Published : October 1, 2026 at 1:03 PM IST
Kishan Reddy Fire on Revanth Reddy : హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి శివుడు, శ్రీరాముడిని వేరు చేసి మాట్లాడుతున్నారని, అలాంటి మాటలు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చిందని ప్రశ్నించారు. దిల్లీలో కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఇటీవల అస్సాంకు చెందిన ప్రతిదిన్ అనే పత్రిక నిర్వహించిన సదస్సులో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల ఆయన తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతకైనా దిగజారుతుంది
హామీల గురించి అడిగితే కొత్త వివాదాలు తెరపైకి తెస్తున్నారని, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ మెప్పుకోసమే రేవంత్ రెడ్డి అలా మాట్లాడుతున్నారని కిషన్ రెడ్డి విమర్శించారు. హిందూ దేవుళ్లపై మాట్లాడితే ప్రజల మద్దతు మీకు రాదని, హామీలు అమలు చేసి మంచి పాలన అందిస్తేనే ప్రజల మద్దతు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తుందని హితవు పలికారు. మతం, కులం, ప్రాంతాల మధ్య విభేదాలు సృష్టించడం కాంగ్రెస్కు అలవాటేనని, రాజకీయ అవసరాల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతకైనా దిగజారుతుందని దుయ్యబట్టారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కూడా ఇలాగే మాట్లాడి ఫామ్హౌస్కు పరిమితమయ్యారని గుర్తు చేశారు.
"ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా. ప్రజలను అన్ని రకాలుగా విభజించే అలవాటు కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఉంది. ప్రజలను ప్రాంతాల వారీగా విభజించి వైషమ్యాలు సృష్టించిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది. హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. హిందువులు, జైనులు, సిక్కులు అన్ని మతాల వారు శివుడిని కొలుస్తారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన నాటి నుంచి కులాలు, మతాలు, భాష పేరుతో, ఉత్తర, దక్షిణం వేరు అంటూ కాంగ్రెస్ విభేదాలు దృష్టిస్తుంది. రాహుల్ గాంధీ ఇదే తరహాలో పార్లమెంట్లో వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాహుల్గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసురుతున్నా. ఇతర మతాల దేవుళ్ల గురించి మాట్లాడే ధైర్యం రేవంత్ రెడ్డికి ఉందా? హిందువులంటే మీకేందుకు చులకన. సోనియాగాంధీ కుటుంబానికి బానిస అని రేవంత్రెడ్డి చెప్పుకుంటున్నారు" - కిషన్ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి
రాముడిని బీజేపీ చోరీ చేసిందన్న రేవంత్ రెడ్డి
అస్సాంకు చెందిన ప్రతిదిన్ అనే పత్రిక నిర్వహించిన సదస్సులో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, దక్షిణాది వారు ద్రావిడులని, ఉత్తరాది వారు ఆర్యన్లు అని, తాము శివభక్తులమైతే ఉత్తరాది వారు రామభక్తులని వ్యాఖ్యానించారు. అందుకే రాముడిని బీజేపీ చోరీ చేసిందని, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా బీజేపీ నాయకులంతా ఎక్కడైనా జైశ్రీరామ్ అంటారే తప్ప, హరహర మహాదేవ్ అని అనరని తెలిపారు. శివుడు పేదల దేవుడైతే, రాముడు ధనికుల దేవుడని వ్యాఖ్యానిస్తూ బీజేపీ ధనవంతుల పార్టీ అని అభివర్ణించారు. దక్షిణాదిలో శివారాధన ఎక్కువగా ఉండటం వల్లే కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై తాజాగా కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి స్పందించారు.