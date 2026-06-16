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హైదరాబాద్​ మెట్రోపై మాకు వివక్ష లేదు - రేవంత్ రెడ్డి అలా మాట్లాడటం సమంజసం కాదు : కిషన్ రెడ్డి

రేవంత్ రెడ్డిపై కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆగ్రహం - దేశవ్యాప్తంగా మిగతా మెట్రోల మాదిరిగానే హైదరాబాద్‌ మెట్రోకు కేంద్ర సహకారం ఉంటుందని వెల్లడి - కేంద్రానికి రేవంత్‌, కాంగ్రెస్‌ సర్టిఫికెట్‌ అవసరం లేదని ఎద్దేవా

Union Minister Kishan Reddy on Hyderabad Metro Issue
Union Minister Kishan Reddy on Hyderabad Metro Issue (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 4:47 PM IST

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Kishan Reddy on Hyderabad Metro Issue : గతంలో మెట్రో ఫేజ్‌-1కు కేంద్రం రూ.1250 కోట్లు ఇచ్చిందన్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి దేశవ్యాప్తంగా మిగతా మెట్రోల మాదిరిగానే హైదరాబాద్‌ మెట్రోకు కేంద్ర సహకారం ఉంటుందని తెలిపారు. సాంకేతిక, ఆర్థిక విషయాలు చర్చించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహకరిస్తే సాకారమవుతాయని పేర్కొన్నారు.

తెలంగాణ ప్రజలకు జవాబుదారీ : తెలంగాణ కావున, కిషన్‌ రెడ్డి వద్దంటే ప్రాజెక్టులు ఎక్కడా ఆగవని, అనాలోచితంగా, దుందుడుకుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడటం సమంజసం కాదని హితువు కిషన్ రెడ్డి పలికారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి పట్ల తమకు చిత్తశుద్ధి ఉందని స్పష్టం చేశారు. మోదీకి, తనకు, కేంద్రానికి రేవంత్‌ రెడ్డి, కాంగ్రెస్‌ సర్టిఫికెట్‌ అవసరం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. తామ రేవంత్‌ రెడ్డికి జవాబుదారీ కాదని, తెలంగాణ ప్రజలకు జవాబుదారీ అని వెల్లడించారు.

హామీలు తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తున్నాం : తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం 12 ఏళ్లుగా పని చేశామని, ఇప్పుడూ పని చేస్తామని, తెలంగాణకు ఇచ్చిన హామీలు తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తున్నామని కిషన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ బిడ్డగా, ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన కోసం పోరాటం చేశానని, ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన కోసం దిల్లీకు వచ్చి రెండుసార్లు ధర్నా చేశామని గుర్తు చేశారు. బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాతే ఏపీ భవన్‌లో ఆమరణ దీక్ష విరమించానని గుర్తు చేశారు.

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KISHAN REDDY ON HYD METRO ISSUE
హైదరాబాద్​ మెట్రోపై కిషన్ రెడ్డి
KISHAN REDDY ON HYDERABAD METRO

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