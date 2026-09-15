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కాకినాడలో ఇన్‌కాయిస్‌ కేంద్రం - ఏర్పాటుకు అనువైన భూమి గుర్తింపు

కాకినాడలో INCOIS ప్రాంతీయ కేంద్రం ఏర్పాటుకు కీలక ముందడుగు పడింది. కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఈ మేరకు ఎంపీ సానా సతీష్​కు లేఖ రాశారు.ప్రతిపాదన కార్యరూపం దిశగా ముందుకు సాగుతోందని లేఖలో తెలిపారు.

కాకినాడలో ఇన్‌కాయిస్‌ కేంద్రం ఏర్పాటుకు కీలక ముందడుగు
కాకినాడలో ఇన్‌కాయిస్‌ కేంద్రం ఏర్పాటుకు కీలక ముందడుగు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 2:00 PM IST

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INCOIS Regional Centre in Kakinada : కాకినాడలో INCOIS (Indian National Center for Ocean Information Services) ప్రాంతీయ కేంద్రం ఏర్పాటుకు కీలక ముందడుగు పడింది. కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఈ మేరకు ఎంపీ సానా సతీష్​కు లేఖ రాశారు. ఇన్కాయిస్ కేంద్రం ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదన కార్యరూపం దిశగా ముందుకు సాగుతోందని లేఖలో తెలిపారు.

కాకినాడలో INCOIS లేదా NIOT ప్రాంతీయ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలని జులై 21న కేంద్ర మంత్రిని కలిసి సానా సతీష్ విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనిపై స్పందించిన కేంద్ర భూ విజ్ఞాన శాస్త్రాల మంత్రిత్వ శాఖ కాకినాడలో కేంద్రం ఏర్పాటుకు అనువైన భూమిని జిల్లా యంత్రాంగం గుర్తించినట్లు వెల్లడించింది. గుర్తించిన భూమికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనను ఐ అండ్‌ ఐ శాఖ ఆమోదం కోసం అధికారులు పంపించారు.

ఈ ప్రాంతీయ కేంద్రం అందుబాటులోకి వస్తే కాకినాడతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ తీర ప్రాంత మత్స్యకారులకు సముద్ర సమాచార సేవలు మరింత చేరువ కానున్నాయి. ముఖ్యంగా మత్స్యకారులకు Potential Fishing Zone సమాచారం అందుబాటులోకి రావడంతో చేపల వేటకు అనువైన ప్రాంతాలను ముందుగానే గుర్తించే అవకాశం కలుగుతుంది. మత్స్యకారుల జీవనోపాధి, సముద్ర భద్రతకు ఈ కేంద్రం కీలకంగా దోహదపడుతుందని సానా సతీష్ తెలిపారు. INCOIS ప్రాంతీయ కేంద్రం పూర్తిస్థాయిలో కార్యరూపం దాల్చే వరకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సమన్వయం చేస్తూ నిరంతరం కృషి చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

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