గిరిజన బాలల నైపుణ్యాలకు మెరుగులు - అమరావతిలో ఉద్భవ్ వెలుగులు
ఏకలవ్య గురుకులాల్లో క్రీడలు, సంస్కృతి, కళలకూ పెద్దపీట-ప్రభుత్వ చొరవతో ఏపీలో వేడుకలు-కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి జుయెల్ ఓరం
Published : December 4, 2025 at 10:59 AM IST
Union Minister For Tribal Affairs Jual Oram Participated in Udbhav 2025 : గిరిజన విద్యార్థుల నైపుణ్యాల్ని వెలికితీసేందుకే ఉద్భవ్-2025 సాంస్కృతిక ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నామని కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి జుయెల్ ఓరం స్పష్టం చేశారు. ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు గిరిజన బిడ్డలకు విద్యను అందించడానికే పరిమితం కావట్లేదని, వారికి క్రీడలు, సంస్కృతి, కళలు, నృత్యం, నాటకం, తదితరాలనూ అందిస్తున్నాయని తెలిపారు. రాజధాని అమరావతిలోని కేఎల్ యూనివర్సిటీలో బుధవారం 6వ జాతీయ ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు (ఉద్భవ్-2025) అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి.
కేంద్రమంత్రి జుయెల్ ఓరం ముఖ్య అతిథిగా హాజరై వేడుకల్ని ప్రారంభించారు. రాష్ట్ర గిరిజనశాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి, నెస్ట్స్ కమిషనర్ అజిత్కుమార్ శ్రీవాత్సవ, సహాయ కార్యదర్శి బిపిన్చంద్ర రాథోడ్, రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమశాఖ కార్యదర్శి ఎంఎం నాయక్, గురుకులాల కార్యదర్శి గౌతమి, గిరిజన సంక్షేమశాఖ డైరెక్టర్ సదాభార్గవి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా కేంద్రమంత్రి మాట్లాడుతూ మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయీ హయాంలో కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ ఏర్పాటైనప్పుడు ఆ శాఖకు తొలి మంత్రిని తానేనని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు మూడోసారి ఆ పదవి నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 740 ఏకలవ్య గురుకులాలను కేంద్రం మంజూరుచేస్తే 500 మాత్రమే నడుస్తున్నాయన్నారు. మొదట వారు ఈ వేడుకల్ని రాజస్థాన్లో పెట్టాలనుకున్నామన్నారు. కానీ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి పట్టుబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్కు వచ్చేలా చొరవ చూపారని, రాష్ట్రప్రభుత్వం ముందుకొస్తే మైదాన ప్రాంతాలకూ ఏకలవ్య గురుకులాలను మంజూరుచేస్తామన్నారు. ఉత్సవాల ఏర్పాట్లు బాగున్నాయని మంచి వసతి కల్పించారని ఇవి విజయవంతమవుతాయని పేర్కొన్నారు.
మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి : ఉద్భవ్-2025 ఒక వేడుక మాత్రమే కాదు ఇది గిరిజన విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత, నైపుణ్యం, ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంపొందిస్తుందని మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి అన్నారు. ఏ అంశంలోనైనా గెలవడం కంటే పోటీల్లో పాల్గొనడం ద్వారా సంపాదించే అనుభవం, ధైర్యం చాలా విలువైనవి అని వివరించారు. ఓడినా భయపడి వెనుకడుగు వేయొద్దని, మళ్లీ ప్రయత్నించాలని అన్నారు. ఈ వేడుకల్లో 22 రాష్ట్రాలకు చెందిన 405 ఏకలవ్య గురుకులాల నుంచి 1,644 మంది విద్యార్థులు పాల్గొంటున్నారని మంత్రి తెలిపారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి 110 మంది పిల్లలున్నారని, రాష్ట్రంలోని గిరిజన, వెనుకబడిన విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కష్టపడుతున్నారన్నారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కేంద్రం ప్రత్యేక నిధులు అందించాలని కోరారు. మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాల రహదారుల అనుసంధానానికి నిధులు ఇవ్వాలని అన్నారు. మైదాన ప్రాంతాల్లో ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలను మంజూరు చేయాలని, కేంద్రసాయం గిరిజనుల సంక్షేమం, అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుందని మంత్రి అన్నారు.
గిరిజన సంస్కృతి గొప్పదనాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటుతున్నాం : గిరిజన సంస్కృతి గొప్పదనాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు నెస్ట్స్ కమిషనర్ అజిత్కుమార్ శ్రీవాత్సవ తెలిపారు. ఇందుకు ఉద్భవ్-2025 లాంటి కార్యక్రమాలు పునాదిగా నిలుస్తాయన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ వేడుకల నిర్వహణ అద్భుతంగా ఉందని ఆయన అన్నారు. విద్యార్థులు తమ నైపుణ్యాన్ని చాటేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని వెల్లడించారు. గిరిజన సంక్షేమశాఖ కార్యదర్శి ఎంఎం నాయక్ మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ఎస్టీ కమిషన్ ఛైర్మన్ బొజ్జిరెడ్డి, మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ, లిడ్క్యాప్ ఛైర్మన్ పిల్లి మాణిక్యరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
