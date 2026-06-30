ఏపీ విద్యావ్యవస్థ భేష్ - మంత్రి లోకేశ్ కృషిపై కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రశంసలు
భోగాపురం పీఎంశ్రీ ఏపీ మోడల్ స్కూల్ను సందర్శించిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, లోకేశ్ - పాఠశాలలో మౌలిక వసతులు, ఆధునిక విద్యా విధానాలపై కేంద్ర మంత్రి ఆరా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 4:37 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 4:54 PM IST
AP Education System Praised : విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని పీఎంశ్రీ ఏపీ మోడల్ స్కూల్ను కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ సందర్శించారు. పాఠశాలలో అమలవుతున్న ఆధునిక విద్యా విధానాలు, మౌలిక వసతులను వారు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఏపీలో విద్యా రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు మంత్రి లోకేశ్ చేస్తున్న కృషిని ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
పాఠశాలకు చేరుకున్న మంత్రులకు ఘన స్వాగతం లభించింది. ప్రధానోపాధ్యాయురాలు సి.పార్వతి, సిబ్బంది, విద్యార్థులు వారికి స్వాగతం పలికారు. పోలీసుల నుంచి మంత్రులు గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం పాఠశాల ప్రాంగణమంతా కలియదిరిగారు. 'జాదు పిఠారా' కిట్ను కేంద్రమంత్రి పరిశీలించారు. దాని ఉపయోగాలు మంత్రి లోకేశ్, సిబ్బంది ఆయనకు వివరించారు.
విద్యార్థి మిత్ర కిట్ : స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్, అసెస్మెంట్ బుక్లెట్లను కేంద్ర మంత్రికి చూపించారు. చాగంటి కోటేశ్వరరావు ప్రవచనాలతో రూపొందించిన విలువల విద్య పుస్తకాల గురించి లోకేశ్ వివరించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న 'సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ విద్యార్థి మిత్ర కిట్'ను ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పరిశీలించారు. అందులో ఉన్న పాఠ్యపుస్తకాలు, యూనిఫాం, బ్యాగ్, బూట్లు, పిక్టోరియల్ ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ తదితరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారితో కలిసి విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని పీఎంశ్రీ ఏపీ మోడల్ స్కూల్ ను సందర్శించాను. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలో ఆధునిక విద్యా బోధన, మౌలిక వసతులను పరిశీలించాం. జాదు పిఠారా కిట్, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ విద్యార్థి మిత్ర కిట్, డ్యాష్ బోర్డ్, స్మార్ట్… pic.twitter.com/We7egZL8Lc— Lokesh Nara (@naralokesh) June 30, 2026
ఆకట్టుకున్న డ్యాష్ బోర్డ్ : రాష్ట్ర విద్యాశాఖ రూపొందించిన డ్యాష్ బోర్డు కేంద్ర మంత్రిని ఆకట్టుకుంది. అందులో పొందుపరిచిన హాజరు, ఎన్రోల్మెంట్, మధ్యాహ్న భోజనం, డ్రాప్ అవుట్స్, భవిత సెంటర్స్ తదితర వివరాలను లోకేశ్ వివరించారు. లీప్ డ్యాష్ బోర్డు పనితీరును ప్రధాన్ ఆసక్తిగా గమనించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో తీసుకురానున్న 'స్మార్ట్ కిచెన్' వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఏవీని వీక్షించారు. కడపలో చేపట్టిన పైలట్ ప్రాజెక్టు వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
అనంతరం స్పోర్ట్స్ రూమ్, స్కిల్ ల్యాబ్లను మంత్రులు సందర్శించారు. పైథాన్ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించి ఓ విద్యార్థి రూపొందించిన అప్లికేషన్ను చూసి కేంద్ర మంత్రి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ప్రీ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్, దానికి సంబంధించిన 'కౌశల్ బోధ్' పుస్తకాలను పరిశీలించారు. లైబ్రరీలో ఉన్న పుస్తకాల గురించి ఆరా తీశారు.
చాణక్య కింగా? కింగ్ మేకరా? : 9వ తరగతి (బీ సెక్షన్) గదికి వెళ్లిన మంత్రులు విద్యార్థుల మధ్యే కూర్చున్నారు. 'ఫిజియోగ్రాఫిక్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇండియా'పై రూపొందించిన క్లిక్కర్ వీడియోను వీక్షించారు. అనంతరం నిర్వహించిన క్విజ్లో 55 శాతం మంది సరైన సమాధానాలు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులతో కేంద్ర మంత్రి సరదాగా ముచ్చటించారు. ఉదయం టిఫిన్ ఏం తిన్నావని ఓ విద్యార్థిని అడగ్గా, దోశ అని బదులిచ్చాడు. మరో విద్యార్థి పేరు 'చాణక్య' అని తెలుసుకుని, 'చాణక్య కింగా? కింగ్ మేకరా?' అని ప్రధాన్ ప్రశ్నించారు. దానికి ఆ విద్యార్థి 'కింగ్ మేకర్' అని బదులివ్వడంతో అందరూ నవ్వుకున్నారు.
"కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ ఏమిటి? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటిని ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంది? అనే దానిపై కేంద్రమంత్రి రివ్యూ చేశారు. స్కూల్లో ఉన్న సదుపాయాలు, స్పోర్ట్స్ ఏరినా, లైబ్రరీ, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఇవన్నీ పరిశీలించారు. ఇక్కడి వసతులు, విద్యా విధానాలను చూసిన అనంతరం రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్కు కేంద్రమంత్రి అభినందనలు తెలియజేశారు."-కొండపల్లి శ్రీనివాస్, మంత్రి
ద్విభాషా పాఠ్యపుస్తకాలపై ఆరా : రాంప్రసాద్ అనే మరో విద్యార్థిని పలకరించారు. పాఠ్యాంశాల్లో అనుమానాలు వస్తే ఎవరిని అడుగుతావని ప్రశ్నించగా, తన సోదరుడిని అడుగుతానని చెప్పాడు. ఏ భాష సౌకర్యంగా ఉంటుందని అడగ్గా, తెలుగు అని విద్యార్థి బదులిచ్చాడు. దీంతో రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న బైలింగ్యువల్ (ద్విభాషా) పాఠ్యపుస్తకాల విధానాన్ని మంత్రి లోకేశ్ వివరించారు. అనంతరం పాల్ ల్యాబ్ను పరిశీలించారు. ఓ విద్యార్థి మంత్రులిద్దరి పేర్లతో తయారు చేసిన త్రీడీ ప్రింటింగ్ను వారికి బహుమతిగా అందించాడు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఎంఎస్ఎంఈ శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్. రాంసుందర్ రెడ్డి, సమగ్ర శిక్ష ఎస్పీడీ బి.శ్రీనివాసరావు, డీఈవో మాణిక్యం, విజయనగరం, చీపురుపల్లి ఎమ్మెల్యేలు పూసపాటి అదితి విజయలక్ష్మి, కళా వెంకట్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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