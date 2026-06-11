పాలు తాగితే 3 రోజులు ఆస్పత్రి పాలయ్యాను : బండి సంజయ్
ప్రకృతి వ్యవసాయంపై రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న బండి సంజయ్ కుమార్ - అన్నదాతలను ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు మళ్లించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ - పాలు తాగి మూడు రోజులు ఆసుపత్రి పాలయ్యానని ఆవేదన
Published : June 11, 2026 at 3:38 PM IST
Union Minister Bandi Sanjay on Natural Farming : దేశంలో మామిడికాయ తినాలంటే భయపడే పరిస్థితి నెలకొందని కేంద్ర హోం సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ అవేదన వ్యక్తం చేశారు. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ప్రకృతి వ్యవసాయంపై రైతు సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ హాజరయ్యారు.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీయే నాకు స్ఫూర్తి : రైతు సమ్మేళనంలో బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్ నగరంలో పాలు తాగి మూడు రోజులు ఆసుపత్రి పాలయ్యానని తెలిపారు. 20 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడూ తనకు జ్వరం రాలేదని, షుగర్, బీపీ లేదని గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీయే తనకు స్ఫూర్తి ని తెలియజేశారు.
రైతులు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలి : ప్రస్తుతం భూమి అంతా కెమికల్స్తో నిండిపోయిందని బండి సంజయ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రోగానికి కారకులం మనమేనని, నివారించగలిగేది మనమేనని అన్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయం దిశగా రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో రూ.2,400 కోట్లు కేటాయించిందని గుర్తు చేశారు. ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తే రెండు, మూడు సంవత్సరాలు లాభాలు రాకపోయినా, ఆ తరువాత రైతన్నలు కోటీశ్వరులవుతారని స్పష్టం చేశారు. ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులను కొనేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతున్నారని, అన్నదాతలు ఇది గమనించి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలని సూచించారు.
యూరియా దిగుమతి చేసుకోవడం బాధాకరం : ముందుగా సేంద్రీయ సాగు చేసే రైతులు కోటీశ్వరులు కావొచ్చని, బడ్జెట్లో రూ.2 లక్షల కోట్లు యూరియాకు ఖర్చు చేస్తున్నామని బండి సంజయ్ తెలిపారు. రూ.1.20 లక్షల కోట్ల సొమ్ము విదేశాలకు పంపి యూరియా దిగుమతి చేసుకోవడం బాధాకరమని అన్నారు. రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలో 25,000 మంది అన్నదాతలను ప్రకృతి వ్యవసాయంవైపు మళ్లించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
అందుకే మేక్ ఇన్ ఇండియా : ప్రకృతి వ్యవసాయంతో వచ్చిన పంటకు మద్దతు ధర ఇచ్చేలా చూస్తామని రైతులకు బండి భరోసా ఇచ్చారు. మన దేశ సొమ్మును విదేశాలకు పంపి బంగారం, ఆయిల్, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను కొంటున్నామని అన్నారు. అందుకే మేక్ ఇన్ ఇండియాతో స్వదేశీ ఉత్పత్తులను నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోందని వెల్లడించారు.
"ప్రకృతి వ్యవసాయానికి కేంద్రం రూ.4 వేల ప్రోత్సాహకం ఇస్తుంది. ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి సెల్ఫీ పంపిన రైతులను సన్మానిస్తా. జాతీయ కృషి యోజనకు కేంద్రం రూ.2400 కోట్లు కేటాయించింది. ప్రకృతి వ్యవసాయానికి ఎకరానికి రూ.4 వేల ప్రోత్సాహం ఇస్తోంది. కోటి మంది లక్ష్యంగా 30 వేల క్లస్టర్లు 30 లక్షల మంది రైతులకు శిక్షణ" - బండి సంజయ్ కుమార్, కేంద్ర హోం సహాయ మంత్రి
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