ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు విజనరీకి హ్యాట్సాఫ్‌: కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌

విజనరీ నాయకత్వం ఉన్న చంద్రబాబుతో ఏపీ అభివృద్ధి సాధ్యం - విశాఖను ఇకనుంచి ఏఐ పట్నంగా పిలవాలి - గూగుల్‌ ఏఐ డేటా సెంటర్‌ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌

Ashwini Vaishnaw in Lay Foundation Stone for Google Data Center
Published : April 28, 2026 at 1:42 PM IST

Ashwini Vaishnaw in Lay Foundation Stone for Google Data Center : సీఎం చంద్రబాబు నేతృత్వంలో విశాఖపట్నం ఏఐ పట్నం కాబోతుందని కేంద్రమంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్‌ అన్నారు. దేశం గర్వించే విజనరీ లీడర్‌ చంద్రబాబు కితాబిచ్చారు. గతంలో సైబరాబాద్‌ నిర్మించారని, ఆయన నిర్మించిన సైబర్‌ టవర్‌ ఐటీ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించిందన్నారు. మరోసారి చంద్రబాబు నేతృత్వంలో విశాఖపట్నం ఐటీపట్నం కాబోతోందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. విశాఖ జిల్లా తర్లువాడలో గూగుల్‌ ఏఐ డేటా సెంటర్‌ నిర్మాణానికి భూమి పూజ సందర్భంగా ఏర్పాటుచేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.

" విశాఖను ఇకనుంచి ఏఐ పట్నంగా పిలవాలి. ప్రధాని మోదీ, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు విజనరీకి హ్యాట్సాఫ్‌. సాంకేతికరంగంలో నూతన ఆవిష్కరణలకు తపన చాలా అవసరం. చంద్రబాబు, లోకేశ్‌ చొరవ, నిరంతర కృషి వల్లే ఇది సాధ్యమవుతోంది. విజనరీ నాయకత్వం ఉన్న చంద్రబాబుతో ఏపీ అభివృద్ధి సాధ్యం.

చంద్రబాబు విజన్‌కు సెల్యూట్‌ చేస్తున్నా. ప్రధాని మోదీ విజన్‌కు కూడా సెల్యూట్‌ చేస్తున్నా. యువనేత లోకేశ్‌ ఎనర్జీ, నాయకత్వం అద్భుతం. సమస్యలకు పరిష్కారం చూపడంలో లోకేశ్‌, యువనేతలకు ఆదర్శం. ఏఐ డేటా హబ్‌ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంపై లోకేశ్‌కు చక్కటి స్పష్టత ఉంది. మంత్రులు రామ్మోహన్‌నాయుడు, పెమ్మసాని ఇద్దరూ చక్కటి వక్తలు. రామ్మోహన్‌, పెమ్మసాని ఇద్దరూ పార్లమెంటులో బాగా మాట్లాడతారు." కేంద్రమంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్‌ అన్నారు.

ప్రపంచంలో కీలకపాత్ర : " విశాఖ ఏఐ డేటా హబ్‌ ప్రారంభానికి ప్రధాని మోదీని ఆహ్వానించుకుందాం. తయారీ రంగంలోనూ నూతన ఆవిష్కరణలు వస్తున్నాయి. గూగుల్‌ వంటి పెద్ద సంస్థ విశాఖకు రావడం శుభపరిణామం. కేంద్రం నుంచి సహకారాన్ని అందించడంలో వెనుకడుగు లేదు. మారుతున్న కాలంలో ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ హబ్‌గా ఇప్పుడు భారత్‌ను ప్రపంచం గుర్తిస్తోంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ సరఫరా గొలుసులో ఇప్పుడు భారత్‌ది కీలకపాత్ర. సెమీ కండక్టర్ల తయారీ ప్రపంచంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. డాలర్‌ విలువైన చిప్‌ దొరకకపోతే మిలియన్‌ డాలర్ల విలువైన ఉత్పత్తి ఆగిపోతుంది. సెమీ కండక్టర్ల తయారీపై భారత్‌ 2024 నుంచి దృష్టి సారించింది. భారత్‌లోని కొన్ని ప్లాంట్లు రెండేళ్లలో వాణిజ్యపరంగా సెమీకండక్టర్లను ఉత్పత్తి చేయబోతున్నాయి." అని అశ్వినీవైష్ణవ్‌ తెలిపారు.

ఏపీలో వంద శాతం ఎలక్ట్రిఫికేషన్‌ : " విశాఖ నుంచి 3 సముద్ర గర్భ కేబుళ్లు అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. ఒక కేబుల్‌ ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్తుంది. రెండో కేబుల్‌ యూరప్‌ నుంచి అమెరికాకు వెళ్తుంది. మూడో కేబుల్‌ గుడ్‌హోప్‌ నుంచి అమెరికాకు వెళ్తుంది. ఈ మూడు సముద్ర గర్భ కేబుళ్లు చక్కటి మౌలిక వసతులు అందిస్తాయి. రైల్వే నెట్‌వర్క్‌లో ఏపీలో వంద శాతం ఎలక్ట్రిఫికేషన్‌. 1,759 కిలోమీటర్ల రైల్వేట్రాక్‌ ఇప్పటికే పూర్తయింది. 3,300 కిలోమీటర్ల రైల్వేట్రాక్‌ నిర్మాణం జరుగుతోంది. న్యూజనరేషన్‌ రైళ్లు ఏపీకి 16 వందేభారత్‌ రైళ్లు సర్వీసులు. జూన్‌ 1న దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్‌ ప్రారంభమవుతుంది. డబులింజన్‌ సర్కారులో ఏపీకి రైల్వే నిధులు భారీగా పెరిగాయి. ఉమ్మడి ఏపీలో కేవలం రూ. 800 కోట్ల రైల్వే నిధులు వచ్చేవి. ఇప్పుడు ఒక్క ఏపీకే రూ.10 వేల కోట్లకుపైగా రైల్వే నిధులు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం రూ. లక్ష కోట్ల విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టులు ఏపీకి ఉన్నాయి. అమరావతి నుంచి హైదరాబాద్‌కు బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ రాబోతోంది. 70 నిమిషాల్లో అమరావతి నుంచి హైదరాబాద్‌కు బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ వెళ్తుంది." అని అశ్వినీవైష్ణవ్‌ వెల్లడించారు.

దక్షిణాది ముఖచిత్రం మారబోతోంది : " మోదీ సర్కారుకు దక్షిణాదిపై ఏమాత్రం వివక్ష లేదు. బుల్లెట్‌ రైళ్ల ద్వారా దక్షిణాది ముఖచిత్రం మారబోతోంది. అమరావతి, హైదరాబాద్‌, చెన్నై, బెంగళూరు మధ్య కనెక్టివిటీ పెరగబోతోంది. బుల్లెట్‌ రైళ్లతో హైస్పీడ్‌ డైమండ్‌ ఏర్పాటుకాబోతుంది.హైస్పీడ్‌ డైమండ్‌ దక్షిణాది పట్ల మా నిబద్ధతకు తార్కాణం. దక్షిణాది పట్ల వివక్ష ఉందని విపక్షాలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాయి. విపక్షాల తప్పుడు ప్రచారాన్ని అభివృద్ధితో తిప్పికొడుతున్నాం. అన్ని రంగాల్లో దక్షిణాదికి భారీ పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. రైల్వేలు, హైవేలు, విద్యుత్‌, పోర్టులు అన్ని రంగాల్లోనూ భారీ పెట్టుబడులు. మోదీ సర్కారు అన్ని రాష్ట్రాలకూ సమాన అవకాశాలు కల్పిస్తుంది." అని కేంద్రమంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్‌ తెలిపారు.

