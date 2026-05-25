జనగణనలో తప్పుడు సమాచారం నమోదు చేస్తే జైలుకే - ఎన్యుమరేటర్లకు కేంద్రం హెచ్చరిక
అవాస్తవాలు రాస్తే మూడేళ్ల వరకు జైలు - జనాభా లెక్కల సేకరణలో గణకులకు కేంద్ర హోంశాఖ హెచ్చరిక - రాష్ట్రంలో 65 లక్షల కుటుంబాల వివరాల సేకరణ పూర్తి
Published : May 25, 2026 at 8:46 AM IST
Enumeration Process in Telangana : జనాభా లెక్కల సేకరణలో అవాస్తవాలను లేదా తప్పుడు సమాచారాన్ని నమోదుచేసే ఎన్యుమరేటర్లకు మూడేళ్ల వరకు జైలుశిక్ష పడుతుందని కేంద్ర హోంశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. గణకులు సొంత ప్రయోజనాల కోసం తప్పుడు సమాచారాన్ని నమోదు చేస్తే జనగణన చట్టం-1948 ప్రకారం చర్యలు ఉంటాయని పేర్కొంది. జాతీయ జనాభా లెక్కల డిపార్ట్మెంట్ ఇదే శాఖ పరిధిలో ఉంది.
ప్రస్తుతం తెలంగాణలో జనగణన మొదటి ఫేజ్ ప్రోగ్రామ్ కింద ప్రతి ఇంటిలో ఉన్న సౌకర్యాలు, కుటుంబ యజమాని పేరు, ఇతర వివరాల సేకరణ ప్రక్రియ విస్తృతంగా కొనసాగుతోంది. ఈ నెల 11న ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం వచ్చేనెల 9తో పూర్తికానుంది. ఆదివారం వరకు 65 లక్షల కుటుంబాలు, వారి ఇళ్లలో సౌకర్యాల వివరాల సేకరణ ఇప్పటికే పూర్తయింది. ఇళ్లతోపాటు, కార్యాలయాలు, దుకాణాలు, గోడౌన్స్ వంటివన్నీ కలిపి ఇంత వరకు కోటిన్నర వరకు నమోదుచేశారు.
1.40 ఇళ్లకు కరెంటు కనెక్షన్లు : తెలంగాణలో కుటుంబాల సంఖ్యే కోటికిపైగా ఉంటుందని జనాభా లెక్కల విభాగం ప్రాథమిక అంచనా వేస్తుంది. రాష్ట్ర విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ(డిస్కం)ల లెక్కల ప్రకారం 1.40 కోట్ల ఇళ్లకు విద్యుత్తు కనెక్షన్లున్నాయి. కొన్ని కుటుంబాలు ఒకే ఇంటిలో 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కనెక్షన్లు కూడా తీసుకున్నాయి. రాష్ట్రంలో మొత్తం కుటుంబాలు ఎన్ని ఉన్నాయనేది వచ్చేనెల 9 నాటికి స్పష్టంగా తెలిసిపోనుంది.
సమాచారం వాస్తవమా, కాదా, అనేది తనిఖీ చేసేందుకు ప్రతి ఆరుగురు గణకులకు ఒక సూపర్వైజర్ను ప్రభుత్వం నియమించింది. గణకుల వెంట తిరుగుతూ ప్రతి ఇంటిని సూపర్వైజర్ నిశితంగా పరిశీలించాలి. అంతా సరిగా ఉంటేనే ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేస్తారు. వారిపై పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు తహసీల్దార్, మున్సిపల్ కమిషనర్, కలెక్టర్లదేనని ఒకవేళ ఏ తప్పు జరిగినా వీరందరిపై కఠిన చర్యలుంటాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది.
వెనుకబడిన జిల్లాలపై ప్రత్యేక దృష్టి : ప్రస్తుత జనగణన 2011-12లో సేకరించిన వివరాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభా లెక్కల డైరెక్టర్ ఆఫీస్ను కేంద్రం ఆదేశించింది. అప్పటికి తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడలేదు. ప్రస్తుతం భద్రాద్రి, కుమురంభీం జిల్లాలుగా ఏర్పడిన ప్రాంతాల్లో అప్పుడు సేకరించిన జనాభా లెక్కలు, కుటుంబాల సంఖ్య, ఇళ్లలో సౌకర్యాల వివరాలను పోల్చి ఇప్పుడు నమోదు సమయంలో తనిఖీ చేయాలని ఈ రెండు జిల్లాలకు కేంద్రం మరీ ప్రత్యేకంగా పరిశీలకులను నియామకం చేసింది.
ప్రత్యేకంగా జిల్లాలకు అబ్జర్వర్లు : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పరిశీలకుడు కృష్ణమోహన్ రెండ్రోజులపాటు ఆ జిల్లాలో జరుగుతున్న ఇళ్ల, కుటుంబాల సేకరణ, నమోదు ప్రక్రియను క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృతంగా తనిఖీ చేశారు. గణకులు నమోదుచేసిన వివరాలను తీసుకుని ఆయా ఇళ్లకు వెళ్లి అక్కడ ఆ సౌకర్యాలు నిజంగా ఉన్నాయా? లేదా? అని మళ్లీ ప్రజలను స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ రెండు జిల్లాల పరిధిలోని ఇళ్లలో 2011-12 నాటికి కనీస సౌకర్యాలు మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు ఆ సౌకర్యాలు ఏమైనా పెరిగాయా అనే కోణంలో పరిశీలకులు క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు అక్కడ అభివృద్ధి ఎంత జరిగిందనే అంశంపై ఒక అంచనా వస్తుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇలా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ వెనుకబడిన జిల్లాలకు ప్రత్యేకంగా అబ్జర్వర్లను పంపుతోంది. హైదరాబాద్ నగరంలో గణకుల నియామకం, ట్రైనింగ్లో జాప్యం వల్ల ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో ఇళ్ల నమోదు ప్రక్రియ జరగడం లేదు. తాజాగా నియామకాలు పూర్తయినందున ఇకనుంచి నమోదు ప్రక్రియ జోరంటుకుంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
