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భోగాపురం విమానాశ్రయానికి కేంద్ర హోంశాఖ కీలక గుర్తింపు

భోగాపురం విమానాశ్రయానికి కేంద్ర హోంశాఖ కీలక గుర్తింపు - ఇమిగ్రేషన్, విదేశీయుల చట్టం పరిధిలోకి భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు - అధికారిక గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం

Bhogapuram Airport Immigration
Bhogapuram Airport Immigration (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 10:40 AM IST

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Bhogapuram Airport Immigration : భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్‌ ఎయిర్ పోర్ట్‌కు కేంద్ర హోంశాఖ కీలక గుర్తింపు ఇచ్చింది. ఇమిగ్రేషన్, విదేశీయుల చట్టం పరిధిలోకి భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టును తీసుకొస్తూ అధికారిక గెజిట్ నోటిఫికేషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. కేటగిరీ-1 విమానాశ్రయాల జాబితాలో 39వ స్థానంలో భోగాపురం విమానాశ్రయం చేరింది.

దీంతో భోగాపురం నుంచి నేరుగా విమానాల రాకపోకలకు మార్గం సుగమం అయ్యింది. ఈ మేరకు కేంద్ర హోంశాఖ అదనపు కార్యదర్శి నితేష్ కుమార్ పేరిట ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. కేంద్రం ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌తో ఇమిగ్రేషన్ చెక్‌పోస్ట్‌గా భోగాపురం విమానాశ్రయానికి గుర్తింపు లభించింది. మరోవైపు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తేదీ ప్రకటిస్తే భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రారంభ వేడుక సిద్ధంకానుంది.

ఇమిగ్రేషన్‌ చెక్‌పోస్టుల జాబితాలో భోగాపురం చేరిక: భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని అధికారిక ఇమిగ్రేషన్ చెక్​పోస్టుగా గుర్తిస్తూ కేంద్ర హోంశాఖ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దీంతో దేశ వ్యాప్తంగా ఈ జాబితాలో 39వ నంబర్‌గా భోగాపురాన్ని జోడించింది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ఇలాంటి సేవలు అందుబాటులో ఉన్న విశాఖపట్నం, తిరుపతి, విజయవాడ సరసన ఇప్పుడు భోగాపురం కూడా చేరింది.

తద్వారా ఈ విమానాశ్రయం ప్రారంభమయ్యాక అంతర్జాతీయ విమానాల రాకపోకలకు ఇది మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఫారినర్స్‌ యాక్ట్‌-2025 ప్రకారం విమానాశ్రయాలు, సీపోర్ట్‌లు, ల్యాండ్‌బార్డర్‌ క్రాసింగ్స్, ఇతర స్థలాల్లో అధికారిక ఇమిగ్రేషన్‌ చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేసే అధికారం కేవలం కేంద్ర హోంశాఖకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ల ద్వారా దేశ, విదేశీయుల ప్రవేశం, నిష్క్రమణను నియంత్రించటానికి వీలవుతుంది. అంతర్జాతీయ విమానాలు నడపటానికి ఇది కీలకమైన నిర్ణయం.

అత్యాధునిక వసతులు:

  • రన్‌వే: ఎయిర్‌ బస్, బోయింగ్‌ విమానాలు సులభంగా ల్యాండయ్యేలా 3,800 మీటర్ల పొడవు, 45 మీటర్ల వెడల్పున కేట్‌ ఐ -1 రన్‌వే
  • కార్గో టెర్మినల్‌: 5 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో 25 వేల టన్నుల సరకు రవాణా టెర్మినల్‌

ప్రయాణికుల టెర్మినల్‌ బిల్డింగ్‌: రెండు అంతస్తుల్లో 79 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణం. చెక్‌ ఇన్, బ్యాగేజ్‌ రీక్లెయిమ్, అవుట్‌బౌండ్‌- ఇన్‌బౌండ్‌ బ్యాగేజ్‌ స్క్రీనింగ్, ఎయిర్‌లైన్‌ కార్యాలయాలు, సేవా ప్రాంతాలు ప్రయాణికుల భద్రత స్క్రీనింగ్, ఇమిగ్రేషన్, ఎమిగ్రేషన్, కార్యాలయాలు, వాణిజ్య స్థలాలు. ఆహార, పానీయాల సేవలు టెర్మినల్‌ పైకప్పు కింద ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ప్లాజా, సెల్ఫ్‌ సర్వీస్‌ కియోస్కులు, టికెట్‌ కౌంటర్లు, రిటైల్‌ యూనిట్లు, ఆహార పానీయాల అవుట్‌ లెట్లు, ప్యాసింజర్‌ టెర్మినల్‌ లోపల ప్రయాణికులు, సామగ్రి స్క్రీనింగ్, సిబ్బంది తనిఖీలు, వస్తువుల డెలివరీకి నిబంధనలకు అనుగుణంగా భద్రత వ్యవస్థలు.

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు టేకాఫ్‌కు సిద్ధమైంది: రామ్మోహన్‌ నాయుడు

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