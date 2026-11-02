హైదరాబాద్కు అమిత్ షా - చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు
Amit Shah Padayatra in Hyderabad : బీజేపీ నిర్వహించే మహా పాదయాత్రలో పాల్గొనడానికి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా హైదరాబాద్కు చేరుకున్నారు. అనంతరం చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు.
Published : November 2, 2026 at 2:21 PM IST
దిల్లీలో సర్కు వ్యతిరేకంగా విపక్షాలు చేపట్టిన నిరసనకు సమాధానంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా హైదరాబాద్లో మహా పాదయాత్ర తలపెట్టారు. 'లోక్తంత్ర బచావో - అరాచకత హఠావో' పేరుతో పాదయాత్ర చేయడానికి ఆయన హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. ముందుగా బేగంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఆయనకు పార్టీ నేతలు స్వాగతం పలికారు.
అనంతరం అమిత్ షా బేగంపేట నుంచి నేరుగా పాతబస్తీలోని చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్లి దర్శించుకున్నారు. అమ్మవారి ఆలయంలో ఆయన ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్కు బయలుదేరారు. ఐటీసీ కాకతీయలో బీజేపీ నేతలతో అమిత్ షా లంచ్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసినట్లు నేతలు చెబుతున్నారు.
సినీ నటులు చిరంజీవి, రామ్చరణ్తో అమిత్ షా భేటీ
అంతకు ముందు అమిత్ షా ప్రత్యేక విమానంలో బేగంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ ఆయనకు కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి, రామచందర్రావు సహా ఇతర బీజేపీ నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్లో అమిత్ షా సినీ నటులు చిరంజీవి, రామ్చరణ్తో భేటీ అవుతారని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. అక్కడే ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త మైం హోమ్ రామేశ్వరరావు కూడా హోం మంత్రిని కలుస్తారు.
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