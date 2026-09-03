ఎగుమతి కేంద్రాలుగా 31 జిల్లాలు - సమ్మిళిత ఎగుమతి వృద్ధిలో తెలంగాణ
31 జిల్లాలను ఎంపిక చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - వ్యవసాయ, హస్తకళల ఉత్పత్తులకు ఊతం కల్పించే దిశగా అడుగులు - అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో అనుసంధానించేందుకు మార్గం - హనుమకొండ, భువనగిరి మాత్రం దూరం
Published : September 3, 2026 at 10:30 AM IST
Districts as Export Hubs Initiative in Telangana : ప్రపంచస్థాయి కెపాసిటీ కలిగిన ఉత్పత్తులు, సేవలను గుర్తించి స్థానిక ఉత్పత్తిదారులను ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లతో కనెక్టివిటీ చేయడమే ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం. దీని ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లాను ఒక మంచి ఎక్స్పోర్ట్ సెంటర్గా మార్చే సమ్మిళిత ఎగుమతి వృద్ధి కార్యక్రమం కింద, రాష్ట్రంలోని 31 జిల్లాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం సెలెక్ట్ చేసింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పంపించింది. గతంలో ఒకే జిల్లా ఒకే ఉత్పత్తి స్కీమ్ ఉండగా దానిని విస్తరించి ఎగుమతి కేంద్రాల జిల్లాలు (డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ హబ్) అనే మంటి ప్రోగ్రామ్ను చేపట్టింది. గత జూన్లో ప్రారంభించిన ఈ స్కీమ్ కింద అమలు కోసం జిల్లాలు-అనువైన ఉత్పత్తుల జాబితాను కేంద్రం కోరడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ మేరకు జిల్లాల ప్రత్యేకతలను పంపింది. హనుమకొండ, యాదాద్రి భువనగిరి మినహా మిగిలిన అన్ని జిల్లాలు ఈ పథకం కింద ఎంపిక అయ్యాయి.
ఏం చేస్తారంటే : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు, సంస్థలు, పరిశ్రమలను ఒకే ప్లాట్ఫామ్పైకి తెచ్చి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లతో అనుసంధానించడం ద్వారా ఉపాధి కల్పనకు మరింత ఉపయోగకరంగా ఊతమిచ్చేందుకు ఇది తోడ్పాటును అందించనుంది. ప్రతి జిల్లా నుంచి ప్రత్యేకమైన ఉత్పత్తులను ఎంపిక చేసి, వాటికి బ్రాండ్ గుర్తింపు కల్పించి, ఎక్స్పోర్ట్ చేసేందుకు ప్రోత్సహిస్తారు. దీని కింద రాష్ట్రస్థాయి ఎగుమతి ప్రోత్సాహక కమిటీని ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీ అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేస్తారు. జిల్లాలో కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జిల్లా ఎగుమతి ప్రోత్సాహక కమిటీని ప్రారంభించి ప్రక్రియను చేపడతారు.
జిల్లాలు ఎగుమతులకు అనువైన ఉత్పత్తులు
ఆదిలాబాద్ : డోక్రా కళోత్పత్తులు, ఫర్నిచర్, సోయాబీన్, పత్తి
కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ : పత్తి, చిరుధాన్యాలు
నిర్మల్ : పసుపు, నిర్మల్ బొమ్మలు, చిత్రాలు
మంచిర్యాల : మామిడి, పత్తి
జగిత్యాల: మామిడి, పసుపు, బియ్యం, బంగారు ఆభరణాలు
కరీంనగర్ : బియ్యం, కరీంనగర్ వెండి ఫిలిగ్రీ, గ్రానైట్
పెద్దపల్లి : కలప ఫర్నిచర్, బయో ఫ్యూయల్
రాజన్న సిరిసిల్ల : చేనేత, పవర్లూమ్ వస్త్రాలు
జయశంకర్ భూపాలపల్లి : మిరప, చెక్క కళాకృతులు
నిజామాబాద్ : పసుపు, బియ్యం, విత్తనాలు, చక్కెర
కామారెడ్డి : ఆయిల్పామ్, కోడి మాంసం, కోడిగుడ్లు
వరంగల్ : చేనేత తివాచీలు, మామిడి, బియ్యం, మొక్కజొన్న, రెడీమేడ్ వస్త్రాలు
జనగామ : బియ్యం, ఇత్తడి కళాఖండాలు, పెంబర్తి లోహకళ
మహబూబాబాద్ : మామిడి, మిరప, పసుపు
ములుగు : మిర్చి పంట
ఖమ్మం : మామిడి, మిరప, గ్రానైట్, బొగ్గు
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం : స్పాంజ్ ఐరన్, అటవీ ఉత్పత్తులు, మిర్చి
నల్గొండ : బియ్యం, పత్తి
సూర్యాపేట : పండ్లు, సిమెంట్
మహబూబ్నగర్ : మామిడి, జొన్న, జనరల్ ఇంజినీరింగ్, ఫ్యాబ్రికేషన్, ఖనిజాలు
నాగర్కర్నూల్ : మామిడి, వేరుశెనగ, రెడీమేడ్ వస్త్రాలు
నారాయణపేట : చేనేత చీరలు, వస్త్రాలు
జోగులాంబ గద్వాల : చేనేత చీరలు
వనపర్తి : మామిడి, వేరుసెనగ
హైదరాబాద్ : రత్నాలు, ఆభరణాలు, ముత్యాలు
మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి : బయోటెక్ ఉత్పత్తులు
రంగారెడ్డి : మామిడి, బిస్కెట్లు, ఆహారశుద్ధి ఉత్పత్తులు
వికారాబాద్ : కందులు, జరీ చీరలు, ఎంబ్రాయిడరీ వస్త్రాలు
మెదక్ : దుబ్బాక వస్త్రాలు, టెక్స్టైల్స్, కోళ్ల దాణా
సంగారెడ్డి : మామిడి, జనరల్ ఇంజినీరింగ్ ఉత్పత్తులు, విత్తనాలు
సిద్దిపేట : పత్తి, జిన్నింగ్
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