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ఎగుమతి కేంద్రాలుగా 31 జిల్లాలు - సమ్మిళిత ఎగుమతి వృద్ధిలో తెలంగాణ

31 జిల్లాలను ఎంపిక చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - వ్యవసాయ, హస్తకళల ఉత్పత్తులకు ఊతం కల్పించే దిశగా అడుగులు - అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో అనుసంధానించేందుకు మార్గం - హనుమకొండ, భువనగిరి మాత్రం దూరం

Districts as Export Hubs
తెలంగాణలోని 33 జిల్లాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2026 at 10:30 AM IST

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Districts as Export Hubs Initiative in Telangana : ప్రపంచస్థాయి కెపాసిటీ కలిగిన ఉత్పత్తులు, సేవలను గుర్తించి స్థానిక ఉత్పత్తిదారులను ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లతో కనెక్టివిటీ చేయడమే ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం. దీని ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లాను ఒక మంచి ఎక్స్​పోర్ట్​ సెంటర్​గా మార్చే సమ్మిళిత ఎగుమతి వృద్ధి కార్యక్రమం కింద, రాష్ట్రంలోని 31 జిల్లాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం సెలెక్ట్ చేసింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పంపించింది. గతంలో ఒకే జిల్లా ఒకే ఉత్పత్తి స్కీమ్​ ఉండగా దానిని విస్తరించి ఎగుమతి కేంద్రాల జిల్లాలు (డిస్ట్రిక్ట్‌ ఎక్స్‌పోర్ట్‌ హబ్‌) అనే మంటి ప్రోగ్రామ్​ను చేపట్టింది. గత జూన్‌లో ప్రారంభించిన ఈ స్కీమ్​ కింద అమలు కోసం జిల్లాలు-అనువైన ఉత్పత్తుల జాబితాను కేంద్రం కోరడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ మేరకు జిల్లాల ప్రత్యేకతలను పంపింది. హనుమకొండ, యాదాద్రి భువనగిరి మినహా మిగిలిన అన్ని జిల్లాలు ఈ పథకం కింద ఎంపిక అయ్యాయి.

ఏం చేస్తారంటే : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు, సంస్థలు, పరిశ్రమలను ఒకే ప్లాట్​ఫామ్​పైకి తెచ్చి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లతో అనుసంధానించడం ద్వారా ఉపాధి కల్పనకు మరింత ఉపయోగకరంగా ఊతమిచ్చేందుకు ఇది తోడ్పాటును అందించనుంది. ప్రతి జిల్లా నుంచి ప్రత్యేకమైన ఉత్పత్తులను ఎంపిక చేసి, వాటికి బ్రాండ్‌ గుర్తింపు కల్పించి, ఎక్స్​పోర్ట్​ చేసేందుకు ప్రోత్సహిస్తారు. దీని కింద రాష్ట్రస్థాయి ఎగుమతి ప్రోత్సాహక కమిటీని ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీ అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేస్తారు. జిల్లాలో కలెక్టర్‌ అధ్యక్షతన జిల్లా ఎగుమతి ప్రోత్సాహక కమిటీని ప్రారంభించి ప్రక్రియను చేపడతారు.

జిల్లాలు ఎగుమతులకు అనువైన ఉత్పత్తులు

ఆదిలాబాద్‌ : డోక్రా కళోత్పత్తులు, ఫర్నిచర్, సోయాబీన్, పత్తి

కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్‌ : పత్తి, చిరుధాన్యాలు

నిర్మల్‌ : పసుపు, నిర్మల్‌ బొమ్మలు, చిత్రాలు

మంచిర్యాల : మామిడి, పత్తి

జగిత్యాల: మామిడి, పసుపు, బియ్యం, బంగారు ఆభరణాలు

కరీంనగర్‌ : బియ్యం, కరీంనగర్‌ వెండి ఫిలిగ్రీ, గ్రానైట్‌

పెద్దపల్లి : కలప ఫర్నిచర్, బయో ఫ్యూయల్‌

రాజన్న సిరిసిల్ల : చేనేత, పవర్‌లూమ్‌ వస్త్రాలు

జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి : మిరప, చెక్క కళాకృతులు

నిజామాబాద్‌ : పసుపు, బియ్యం, విత్తనాలు, చక్కెర

కామారెడ్డి : ఆయిల్‌పామ్, కోడి మాంసం, కోడిగుడ్లు

వరంగల్‌ : చేనేత తివాచీలు, మామిడి, బియ్యం, మొక్కజొన్న, రెడీమేడ్‌ వస్త్రాలు

జనగామ : బియ్యం, ఇత్తడి కళాఖండాలు, పెంబర్తి లోహకళ

మహబూబాబాద్‌ : మామిడి, మిరప, పసుపు

ములుగు : మిర్చి పంట

ఖమ్మం : మామిడి, మిరప, గ్రానైట్, బొగ్గు

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం : స్పాంజ్‌ ఐరన్, అటవీ ఉత్పత్తులు, మిర్చి

నల్గొండ : బియ్యం, పత్తి

సూర్యాపేట : పండ్లు, సిమెంట్‌

మహబూబ్‌నగర్‌ : మామిడి, జొన్న, జనరల్‌ ఇంజినీరింగ్, ఫ్యాబ్రికేషన్, ఖనిజాలు

నాగర్‌కర్నూల్‌ : మామిడి, వేరుశెనగ, రెడీమేడ్‌ వస్త్రాలు

నారాయణపేట : చేనేత చీరలు, వస్త్రాలు

జోగులాంబ గద్వాల : చేనేత చీరలు

వనపర్తి : మామిడి, వేరుసెనగ

హైదరాబాద్‌ : రత్నాలు, ఆభరణాలు, ముత్యాలు

మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి : బయోటెక్‌ ఉత్పత్తులు

రంగారెడ్డి : మామిడి, బిస్కెట్లు, ఆహారశుద్ధి ఉత్పత్తులు

వికారాబాద్‌ : కందులు, జరీ చీరలు, ఎంబ్రాయిడరీ వస్త్రాలు

మెదక్‌ : దుబ్బాక వస్త్రాలు, టెక్స్‌టైల్స్, కోళ్ల దాణా

సంగారెడ్డి : మామిడి, జనరల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఉత్పత్తులు, విత్తనాలు

సిద్దిపేట : పత్తి, జిన్నింగ్‌

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