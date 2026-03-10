ETV Bharat / state

విశాఖ, విజయవాడ మెట్రోరైల్‌ ప్రాజెక్టుల్లో మార్పులు - రాష్ట్రానికి సూచించిన కేంద్రం

విశాఖపట్నం, విజయవాడలో మెట్రోరైల్‌ ప్రాజెక్టులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు మార్పులు - రైట్స్‌ సంస్థతో సర్వే చేయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం - 60 రోజుల్లో సర్వే చేసి నివేదిక ఇవ్వాలిని సూచన

Central Goverment Suggests to State Changes in visakha and Vijayawada Metro Rail Projects
Central Goverment Suggests to State Changes in visakha and Vijayawada Metro Rail Projects (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 9:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Central Goverment Suggests to State Changes in visakha and Vijayawada Metro Rail Projects : విశాఖపట్నం, విజయవాడలో మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టుల పై కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు మార్పులు సూచించింది. విశాఖలో స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి కొమ్మాది మార్గంలో డబుల్ డెక్కర్ కంటే నేషనల్ హైవే మధ్యలో నుంచి కారిడార్ నిర్మించి మెట్రో రైల్ నడపడం మేలని రాష్ట్రానికి లేఖ రాసింది. విజయవాడ కారిడార్​ని బస్టాండ్ నుంచి కాకుండా కాళేశ్వరం మార్కెట్ నుంచి నిర్మించాలని కేంద్రం సూచించింది.

కేంద్రం ప్రభుత్వం చేసిన మార్పులు, సూచనలకు అనుగుణంగా సర్వే చేయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మెట్రో ప్రాజెక్టు నివేదికలు రైట్స్ సంస్థ తయారు చేసింది. ఆ సంస్థకే సర్వే బాధ్యతలను అప్పగించింది. 60 రోజుల్లో సర్వే ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, నివేదిక ఇవ్వాలి అని ఆదేశించింది. మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టులపై పంపిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్)లను కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ పరిశీలించింది. తాజాగా వాటిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పలు సూచనలు చేసింది.

డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో రైల్ నిర్మించాలి : విశాఖలో చేపట్టనున్న 3 కారిడార్లలో కీలకమైన స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి కొమ్మాది మధ్య దాదాపు 25 కిలోమీటర్ల పొడవైన కారిడార్​లో డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో రైల్ నిర్మించాలని రాష్ట్రం ప్రతిపాదించింది. ఇందుకోసం ఈ మార్గంలో ప్రస్తుత నేషనల్ హైవే పై ఫ్లై ఓవర్ (పై వంతెన) నిర్మించాలిని సూచించింది. దాని పైన డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో కారిడార్ నిర్మించి మెట్రో రైలు నడపాలి అన్నదే ప్రణాళిక.

ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం పెరుగుతుంది : జాతీయ రహదారి మధ్యలో నుంచి కారిడార్ నిర్మించి మెట్రో రైల్ నడపడం అనేది ఉత్తమ మార్గమని, ఫ్లై ఓవర్ పై డబుల్ డెక్కర్ ద్వారా ఆశించిన స్థాయిలో ప్రయాణికుల నుంచి ఆదరణ అనుమానం అన్న సందేహాన్ని కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ వ్యక్తం చేసింది. ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం కూడా పెరుగుతుందని తెలియజేసింది.

60 రోజుల్లో సర్వే చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని కేంద్రం సూచన : విజయవాడ బస్టాండ్ నుంచి మొదలు అయ్యే మెట్రో రైల్ కారిడార్​ని కాళేశ్వరం మార్కెట్ వరకు విస్తరించాలి అన్న కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ సూచించింది. దీని పైనా రైట్స్ సంస్థ సర్వే చేయనుంది. విజయవాడలో ప్రతిపాదిత 2 కారిడార్లు కూడా పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్ నుంచి ప్రారంభకానున్నాయి. కాళేశ్వరం మార్కెట్ నుంచి కారిడార్ నిర్మించాలి అంటే మధ్యలో రైల్వే ట్రాక్, ప్రైవేట్ ఆస్తులు ఉన్నాయి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే తెలిపింది. సర్వే చేయించాలి అన్న తాజా ఆదేశాల పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చర్యలు చేపట్టింది. 60 రోజుల్లో సర్వే చేసి రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని కేంద్రం సూచించింది.

తొలి దశలో మూడు కారిడార్లు : విశాఖ మెట్రో తొలి దశ ప్రాజెక్టుకు రూ.11,000 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. ఈ మెట్రోను మొదటి దశలో మూడు కారిడార్లలో నిర్మించాలని డీపీఆర్ సైతం సిద్ధం చేశారు. మూడు కారిడార్లలో కలిపి మొత్తం 46.22 కిలోమీటర్ల, 43 మెట్రో స్టేషన్లను నిర్మించనున్నారు. ఈ మెట్రోరైల్ ప్రాజెక్టును డబుల్ డెక్కర్ విధానంలో నిర్మించేలా డీపీఆర్ సిద్ధం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టులో ఎన్​ఏడీ, తాటిచెట్లపాలెం, గురద్వారా, మద్దిలపాలెం, హనుమంతువాక వద్ద ఇంటిగ్రేటెట్ మెట్రో స్టేషన్లు ఉండనున్నాయి.

46.22 కి.మీ - 43 స్టేషన్లు - విశాఖ మెట్రోకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్

డీపీఆర్‌లు పంపి ఏడాదైనా లేని పురోగతి - విజయవాడ, విశాఖ మెట్రోకు మోక్షమెప్పుడో?

TAGGED:

METRO PROJECT IN VISAKHAPATNAM
CENTRAL GOVT ON VISAKHA METRO
CENTRAL GOVT ON VIJAYAWADA METRO
మెట్రోరైల్‌ ప్రాజెక్టుల్లో మార్పులు
CHANGES IN METRORAIL PROJECTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.