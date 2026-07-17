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ప్రతి గ్రామానికి బ్యాంకు సేవలు వెళ్లాలనేది ప్రధాని లక్ష్యం: నిర్మలా సీతారామన్‌

బ్యాంకులు తమ వైఖరి మార్చుకున్నాయి, ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న నిర్మలా సీతారామన్‌ - ప్రధాని చెబుతున్న వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాల సాధనకు అంతా సహరించాలని పిలుపు

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Speech At Narasaraopet Runa Mela
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Speech At Narasaraopet Runa Mela (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 3:57 PM IST

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Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Speech At Narasaraopet Runa Mela: ప్రతి గ్రామానికి బ్యాంకు వెళ్లాలనేది ప్రధాని మోదీ లక్ష్యమని కేంద్ర ఆర్థికశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ అన్నారు. ప్రతి వర్గానికి బ్యాంకు సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉండాలనేది ప్రధాని ఆశయమని ఆమె పేర్కొన్నారు. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలోని కోడెల శివప్రసాదరావు స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన రుణమేళా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నిర్మలాసీతారామన్‌ మాట్లాడుతూ మధ్యవర్తుల ద్వారా రుణం తీసుకోవడం చాలా కష్టమన్నారు. ప్రభుత్వమే గ్యారెంటీ ఇచ్చి రుణాలు ఇవ్వలేమా అని ప్రధాని మోదీ అడిగారని నిర్మల సీతారామన్​ తెలిపారు. చిన్న వ్యాపారం చేసేవారికి ఏ గ్యారెంటీ లేకుండా రుణం ఇవ్వాలని, బ్యాంకుకు వచ్చిన వారికి సరైన న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నిర్మలా సీతారామన్‌ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

'నిరర్ధక ఆస్తుల వల్ల బ్యాంకుల పనితీరు అంతగా బాగుండేది కాదు. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తెచ్చాం. చిన్న వ్యాపారులు రోజువారీ వడ్డీ వ్యాపారులతో ఇబ్బందులు పడేవారు. తోపుడు బండ్ల వారికి గ్యారంటీ లేకుండా బ్యాంకు రుణాలు వచ్చేలా నేడు చర్యలు చేపట్టాం. ప్రభుత్వమే వారి తరపున గ్యారెంటీ ఇచ్చి రుణాలు అందించాం. బ్యాంకు రుణాలు తీసుకోవాలనే ఆలోచన గతంలో చాలామందికి ఉండేది కాదు. మోదీ సూచనలతో బ్యాంకులు ప్రజల వద్దకు వెళ్తున్నాయి. ఇవాళ లక్షల మందికి సులువుగా రుణాలు అందుతున్నాయి' అని నిర్మలా సీతారామన్‌ వివరించారు.

ప్రతి గ్రామానికి బ్యాంకు సేవలు వెళ్లాలనేది ప్రధాని లక్ష్యం: నిర్మలా సీతారామన్‌ (ETV Bharat)

'గతంలో కాంగ్రెస్ నేతలు చెప్పిన వారికే బ్యాంకర్లు రుణాలిచ్చేవారు. రుణం తీసుకున్నవాళ్లు చెల్లించక ఎన్నో ఇబ్బందులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు గ్రామగ్రామానికి బ్యాంకులు వెళ్తున్నాయి. ప్రజల అవసరాలను కనుక్కొని రుణాలు ఇస్తున్నారు. అర్హత ఉన్నవారికి తప్పకుండా రుణాలు వచ్చేలా చర్యలు తీసుకున్నాం.' -నిర్మలా సీతారామన్‌, కేంద్ర ఆర్థికశాఖ మంత్రి

బ్యాంకులు తమ వైఖరి మార్చుకున్నాయి: 2004 నుంచి 2014 వరకు ఫోన్‌ బ్యాంకింగ్‌ సిస్టమ్‌ ఉండేదని, నాడు కేంద్రంలో ఉన్న వ్యక్తి ఫోన్‌ చేసి ఎవరి పేరు చెబుతారో వారికే రుణం ఇచ్చేవారని నిర్మల ధ్వజమెత్తారు. నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యక్తి ఇప్పించిన రుణాలు తిరిగి వచ్చేవి కావన్నారు. నాటి ఫోన్‌ సిస్టమ్‌కు ఇవాళ జరిగే బ్యాంకింగ్‌కు చాలా తేడా ఉందని నిర్మలా సీతారామన్‌ వివరించారు. ప్రతి గ్రామంలో బ్యాంకును తీసుకొచ్చామని, అసలైన లబ్ధిదారులకు రుణాలు ఇచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చామని స్పష్టం చేశారు. బ్యాంకులు తమ వైఖరి మార్చుకున్నాయని ఈ అవకాశాన్ని అవసరమైన వాళ్లంతా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిర్మలా సీతారామన్​ కోరారు. ప్రజల వ్యాపారాలు ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఇది అవకాశమన్నారు. ప్రధాని చెబుతున్న వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాల సాధనకు మీ సహకారం కావాలని అమె పునరుద్ఘాచించారు. దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు అంతా కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు.

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