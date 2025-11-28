ETV Bharat / state

రైతులకు ఇబ్బందులు లేకుండా బ్యాంకులు బాధ్యత తీసుకోవాలి: నిర్మలా సీతారామన్

అమరావతిలో బ్యాంకులు, బీమా సంస్థల కార్యాలయాల నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపనలు చేసిన నిర్మలా సీతారామన్ - రైతులకు ఇబ్బందులు లేకుండా బ్యాంకులు బాధ్యత తీసుకోవాలని ఆదేశం

Published : November 28, 2025 at 4:52 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 6:31 PM IST

Nirmala Sitharaman Speech at Foundation Stone Laying Ceremony: దేశానికి పౌష్టికాహారం అందించే రైతులకు అంతకుమించి ఆర్ధిక ప్రయోజనాలు కల్పించాలనే బాధ్యత బ్యాంకులపై ఉందని కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు. అమరావతిలో బ్యాంకులు, బీమా సంస్థల కార్యాలయాల నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతూ అమరావతిలో ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసి సరిపెట్టకుండా రాజధాని నిర్మాణానికి భూములు త్యాగం చేసిన రైతులకు ఇబ్బందులు లేకుండా బ్యాంకులు బాధ్యత తీసుకోవాలని ఆమె దిశానిర్దేశం చేశారు. ఏడాదిన్నరలో ఏపీ ఫ్యూచరిస్టిక్ కేపిటల్ నగరం అవుతుందని ఆకాంక్షించారు.

రైతులకు ఇబ్బందులు లేకుండా బ్యాంకులు బాధ్యత తీసుకోవాలి: నిర్మలా సీతారామన్ (ETV)

విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్​కు ఎంత వేగంగా సాయం చేయాలో చేయండి అని తనకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నిర్దేశించినట్లు సీతారాం వెల్లడించారు. ఆహార భద్రత కోసం ఆలోచిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్​కు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి సహకరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. భవిష్యత్తు రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం తన భుజాలపై మోస్తున్న సీఎం చంద్రబాబుని చూసి అంతా గర్వపడాలని నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. అనుకున్నట్లే అమరావతి అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షించారు. స్ట్రో ఫిజిక్స్ వంటి అత్యాధునిక సైన్స్​ను అందిపుచ్చుకునే రాజధానిగా అమరావతి అవతరిస్తోందని ఆమె కొనియాడారు. ఐఐఏతో చేసుకున్న ఒప్పందం భవిష్యత్ రాజధానిగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దుతుందన్నారు. కుటుంబంలో 3, 4 తరాలు ఒకప్పడు బెనారస్ వెళ్లి సైన్స్ చదవాల్సి వచ్చేదని గుర్తు చేశారు.

శంకుస్థాపన కంటే ఎంఓయూలు ఆకట్టుకున్నాయి: ప్యూర్ సైన్స్ విషయంలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్​తో ఎంఓయూ తనను చాలా ఇంప్రెస్ చేసిందన్నారు. భారతదేశంలో చాలా ప్లానిటోరియంలు ఉన్నాయని కాని అమరావతిలో వచ్చేది రియల్ టైంలో కనిపిస్తుందని తెలిపారు. ఈ బ్యాంకుల శంకుస్థాపన కంటే ఎక్కవ ఈ ఎంఓయూ ఆకట్టుకుందని వెల్లడించారు. స్కూలు పిల్లలతో టూర్​కు టిబెట్ వెళ్తే అక్కడ ఉన్న బుద్దిస్ట్​లు నాగార్జునుడి రసాయనశాస్త్రం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారని ఇది ఏపీ సైన్స్ పరిజ్ఞానం సత్తా అని అన్నారు.

పండ్లు, కూరగాయల హబ్​గా రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దేదుకు బ్యాంకులు సహకరించాలని కేంద్రమంత్రి సూచించారు. ఆహార అనుబంధ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఏర్పాటుకు బ్యాంకర్లు తోడ్పాటు ఇవ్వాలన్నారు. భూ త్యాగాలు చేసిన రైతులకు ఎలాంటి బ్యాంకింగ్ ఇబ్బందులు లేకుండా బ్యాంకర్లు కృషి చేయాలని సూచించారు. బ్యాంకుల ఏర్పాటు ద్వారా ఎన్నో సమస్యలు వేగంగా పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం ఉన్నందున అందుకు తగ్గట్లుగా బ్యాంకర్లు కృషి చేయాలన్నారు.

రాజధాని నిర్మాణం అంటే సామాన్యం కాదు: రాజధాని నిర్మాణ పనులు మళ్లీ ప్రారంభించడం ఒక యజ్ఞం లాంటిదని నిర్మలాసీతారామన్‌ అన్నారు. ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం నూతన రాజధాని నిర్మాణం అంటే సామాన్యం కాదని తెలిపారు. ఒకే చోట ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకులు, బీమా కంపెనీలు ఉండటం చాలా అరుదు అని చెప్పారు. భవిష్యత్‌లో రాజధాని నిర్మాణమంటే అమరావతిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటారని అన్నారు. రైతుల పంట రవాణాకు ప్రత్యేక రైళ్లు వెళ్తున్నాయని మహారాష్ట్ర నుంచి అరటికాయలు, తమిళనాడు నుంచి కొబ్బరి రవాణా అవుతున్నాయని తెలిపారు. కూరగాయలు, పండ్లకు ఏపీని హబ్‌గా చేసి, ఉత్పత్తుల రవాణాకు సీఎం ఆలోచిస్తున్నారని అందుకు బ్యాంకులు సహకరించాలని నిర్మలా సీతారామన్‌ సూచిచారు.

Last Updated : November 28, 2025 at 6:31 PM IST

