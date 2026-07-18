విజయవాడ నుంచి కనెక్టివిటీ పెంచేందుకు ప్రయత్నాలు: కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు
గన్నవరం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమాన నియంత్రణ సేవల భవనం ప్రారంభం - ప్రారంభోత్సవానికి హాజరైన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్, ఎంపీలు కేశినేని చిన్ని, బాలశౌరి - ఏటీసీ భవనం ముందు మొక్క నాటిన రామ్మోహన్, చిన్ని
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 4:40 PM IST
Ram Mohan on Gannavaram Airport : విజయవాడ నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీని పెంచేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. ఇప్పటికే దిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నగరాలకు అదనపు సర్వీసులు నడుపుతున్నామని గుర్తుచేశారు. ఆగస్టు 13న విజయవాడ నుంచి వారణాసి మీదుగా కోల్కతాకు కొత్త విమాన సర్వీసు ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు. విదేశాలకు వెళ్లే ప్రయాణికుల ఇమ్మిగ్రేషన్ కష్టాలను తొలగించేందుకు 'హబ్ అండ్ స్పోక్' మోడల్ను విజయవాడలో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు వివరించారు. గన్నవరం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఏటీసీని ప్రారంభించిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు.
అంతకుముందు రామ్మోహన్ నాయుడు రూ.77 కోట్లతో నిర్మించిన నూతన ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ ఏటీసీ భవనాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా భవన ప్రాంగణంలో మొక్కలు నాటారు. అనంతరం రాత్రివేళ ఏటీసీ భవనం మిరమిట్లు గొలిపేలా చేసిన ప్రత్యేక అలంకరణను తిలకించి సిబ్బందిని ప్రశంసించారు. ఏవియేషన్ రంగానికి సంబంధించి అత్యుత్తమ మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలన్న కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యంలో భాగంగా ఈ భవనాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
ATC in Gannavaram Airport : అనంతరం ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులు, ఎంపీలు వల్లభనేని బాలశౌరి, కేశినేని శివనాథ్లతో కలిసి విమానాశ్రయ అభివృద్ధి పనులపై రామ్మోహన్ నాయుడు ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇంతవరకు జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి చర్చించారు. దసరాకు నూతన టెర్మినల్ ప్రారంభమే లక్ష్యంగా పనులు సాగాలని రామ్మోహన్ నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. కొత్త టెర్మినల్ బిల్డింగ్ నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయడం ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యంలో ఒకటని స్పష్టం చేశారు.
పాత కాంట్రాక్టర్పై సీబీఐ కేసులు, ఇతర సమస్యల వల్ల పనులు నత్తనడకన సాగాయని రామ్మోహన్ నాయుడు చెప్పారు. అయితే దీనిపై వెంటనే స్పందించి, ఆ కాంట్రాక్టర్ను తొలగించి కొత్త కాంట్రాక్టర్కు బాధ్యతలు అప్పగించామన్నారు. కార్మికుల సంఖ్యను పెంచి, అవసరమైతే 24 గంటలపాటు పనులు జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. అక్టోబర్ 15 దసరా నాటికి టెర్మినల్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం చేయాలని స్థానిక ఎంపీలు కేంద్రమంత్రిని కోరారు.
"సీఎం చంద్రబాబు సైతం ఈ విమానశ్రయానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. విమాన రాకపోకల ఆపరేషన్స్లో ఏటీసీ భవనం అత్యంత కీలకమైంది. గత 40-50 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన పాత భవనం నుంచే ఇప్పటివరకు కార్యకలాపాలు సాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం విజయవాడలో విమానాల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో రాబోయే 30-40 సంవత్సరాల భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని సరికొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో, అత్యాధునిక ఎక్విప్మెంట్తో రూ.77 కోట్లతో ఈ నూతన భవనాన్ని నిర్మించాం. - రామ్మోహన్ నాయుడు, కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి
విజయవాడ నుంచి ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రధాన నగరాలకు కనెక్టివిటీ పెంచేలా కనీసం వారానికి రెండు సార్లయినా దుబాయ్కి ఎమిరేట్స్ విమానాన్ని నడపాలని మచిలీపట్నం ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి, రామ్మోహన్ నాయుడికి విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనివల్ల ఆఫ్రికా, అమెరికా, ఆసియా, యూరప్ దేశాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఎంతో వెసులుబాటు కలుగుతుందని వివరించారు. రాబోయే శబరిమల సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తుల సౌకర్యార్థం కొచ్చిన్తో పాటు అహ్మదాబాద్, గోవాలకు కూడా సర్వీసులు నడపాలని విజయవాడ ఎంపీ శినేని శివనాథ్ కోరారు.
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