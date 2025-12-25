'మేరా నంబర్ కబ్ ఆయేగా' : హైదరాబాద్ మెట్రో అనుమతులకు తప్పని నిరీక్షణ
దిల్లీ మెట్రో ఐదో దశకు ఓకే చెప్పిన కేంద్రం - హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ విస్తరణకు మాత్రం మొండి చేయి - ప్రాజెక్టు అనుమతుల కోసం రాష్ట్రం ఎదురుచూపులు
Published : December 25, 2025 at 10:08 AM IST
Hyderabad Metro Rail Second Phase Expansion : బుధవారం కేంద్ర మంత్రిమండలి సమావేశం జరిగింది. అందులో తెలంగాణ మినహా ఇతర మెట్రో నగరాల నుంచి విస్తరణ ప్రాజెక్టు పనులకు అనుమతులు వెంటనే ఇచ్చేస్తోంది. కానీ హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ విస్తరణ పనులకు అనుమతులు ఇవ్వాలని కోరినా మొండిచేయి చూపిస్తోంది. ఇందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ దిల్లీ మెట్రో ఐదో దశకు కేంద్రమంత్రిమండలి బుధవారం ఆమోదం తెలపడమే. ఇక్కడ మూడు కారిడార్లలో రూ.12,015 కోట్ల అంచనాలతో 16 కి.మీ. మేర విస్తరణ పనులు చేపట్టనున్నారు.
దిల్లీ, లఖ్నవూ, పుణె, బెంగళూరు, చెన్నై ఇలా అన్ని నగరాల్లో మెట్రో రైలు విస్తరణ ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం అనుమతి ఇస్తోంది. కానీ హైదరాబాద్ మెట్రోకు మాత్రం 'మేరా నంబర్ కబ్ ఆయేగా' అన్నట్లుగా ఎదురు చూపులే మిగులుతున్నాయి. కేంద్ర మంత్రివర్గం సమావేశం జరిగిన ప్రతిసారి హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండోదశకు అనుమతి వస్తుందేమో అని ఆశగా ఎదురుచూడటం, అనుమతి రాలేదని తెలిసి నిరాశ పడటం తెలంగాణకు పరిపాటిగా మారింది.
23 నగరాల్లో 1,013 కి.మీ. మెట్రో మార్గం : దేశంలో 2014కు ముందు 5 నగరాల్లో 248 కి.మీ. మెట్రో రైలు మార్గం మాత్రమే ఉండేది. ఆ మార్గం కాస్త కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక 23 నగరాల్లో 1013 కి.మీ. పెరిగింది. ఈ 11 ఏళ్లలో 765 కి.మీ. నిర్మాణం జరిగింది. అప్పట్లో రోజువారీ సగటు మెట్రో ప్రయాణికుల సంఖ్య 28 లక్షలు ఉండేది. ప్రస్తుతం అది కాస్త 1.12 కోట్లకు చేరింది. తదుపరి విస్తరణకు నగరాల వారీగా కేంద్రం ఆమోద ముద్ర వేస్తోంది. హైదరాబాద్కు సంబంధించిన అనుమతుల ప్రక్రియ మాత్రం ఆలస్యం అవుతూ వస్తోంది.
8 కారిడార్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డీపీఆర్ :
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 14 నెలల క్రితం మెట్రో 2(ఏ) విస్తరణకు, ఆరు నెలల క్రితం మెట్రో 2(బి) విస్తరణకు కేంద్రాన్ని అనుమతులు కోరింది.
- 2(ఏ)లో 5 కారిడార్లు, రూ.76.4 కి.మీ., రూ.24,269 కోట్ల అంచనాలతో దీన్ని ప్రతిపాదించింది. ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా రూ.4,230 కోట్లుగా ఉంది.
- 2(బి)లో మూడు కారిడార్లు, 86.1 కి.మీ., రూ.19,579 కోట్ల అంచనాలతో రూపొందించారు. దీనిలో కేంద్రం వాటా రూ.3,524 కోట్లుగా ఉంది.
సానుకూలం అంటూనే సాగదీత చేస్తున్న కేంద్రం : మెట్రో రైలు రెండో దశకు అనుమతి ఇవ్వాలంటే మొదటి దశ నిర్వహిస్తున్న ఎల్ అండ్ టీతో ప్రభుత్వం ఒక అవగాహనకు రావాలని కేంద్రం సూచించింది. ఇందులో భాగస్వామ్యానికి ఎల్ అండ్ టీ సుముఖంగా లేకపోవడంతో తొలిదశలోని తమ వాటాను ప్రభుత్వానికి విక్రయిస్తామని చెప్పడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టును స్వాధీనం చేసుకునేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఎల్ అండ్ టీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్య ఒక ఒప్పందం జరిగింది. మార్చి నెలాఖరు నాటికి మెట్రో మొదటి దశను రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే టేకోవర్ చేసుకుంటుందని, అందుకు సంబంధించిన అనుమతులు ఇవ్వాలని కేంద్రానికి లేఖ రాసింది.
హైదరాబాద్ వచ్చిన సందర్భంలో కూడా కేంద్ర గృహ నిర్మాణ, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిని సీఎం స్వయంగా కలిసి అనుమతులు త్వరగా ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అందుకు కేంద్రమంత్రి కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. అయినప్పటికీ ఇప్పుడు కేంద్రమంత్రి మండలి సమావేశంలో హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణకు అనుమతులు రాలేదు. అందుకే అనుమతుల కోసం ఎదురు చూపులు తప్పడం లేదు. మూడు మార్గాల్లో రూ.19 వేల కోట్ల వ్యయంతో మెట్రో రైలు రెండో దశ పనులను చేపట్టడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం కూడా తెలిపి, కేంద్రానికి అనుమతుల కోసం పంపింది. ఇప్పుడు ఆ అనుమతులు ఇవ్వడంలో కేంద్రం జాప్యం చేస్తోంది.
ముగిసిన హైదరాబాద్ మెట్రో పీపీపీ ప్రస్థానం - విస్తరణకు మార్గం సుగమం
మెట్రో రైలు 2-బీ నిర్మాణానికి పరిపాలన అనుమతులు - రూ.19,579 కోట్లతో 81.6 కి.మీ. విస్తరణ