ఏపీలో బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు - మూడు కీలక బుల్లెట్‌ రైల్‌ కారిడార్లను నిర్మించనున్నట్లు ఆర్థికమంత్రి నిర్మల వెల్లడి

ఏపీలో పరుగులు పెట్టనున్న బుల్లెట్‌ రైళ్లు - 11 జిల్లాల మీదుగా మూడు కారిడార్లు, హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు నగరాలకు వేగంగా రాకపోకలు సాగించేలా మూడు కీలక బుల్లెట్‌ రైల్‌ కారిడార్ల నిర్మాణం

Union Budget Allocation To AP (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 8:45 AM IST

3 Min Read
Union Budget Allocation To Andhra Pradesh: ఏపీలో నలువైపులా బుల్లెట్‌ రైళ్లు శరవేగంగా పరుగులు పెట్టనున్నాయి. పొరుగున ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు నగరాలకు అత్యంత వేగంగా రాకపోకలను సాగించే విధంగా మూడు కీలక బుల్లెట్‌ రైల్‌ కారిడార్లను నిర్మించనున్నారు. ఇవి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కీలక మైలురాళ్లుగా నిలవనున్నాయి. దేశంలోని వివిధ నగరాల మధ్య ఏడు హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ ఈ సందర్భంగా ప్రకటించారు.

ఏపీకి హైస్పీడ్‌ రైల్‌ నెట్‌వర్క్‌: ఏపీ మీదుగా వెళ్లే హైదరాబాద్‌-అమరావతి-చెన్నై, హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు, చెన్నై-బెంగళూరు కారిడార్లు ఉన్నాయి. ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటకలలో కలిపి మొత్తం 1,671 కి.మీ. మేర నిర్మించే ఈ కారిడార్లలో అత్యధికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్​లోనే 857 కి.మీ. ఉంటుంది. దేశంలో మరే రాష్ట్రానికి ఈ స్థాయిలో హైస్పీడ్‌ రైల్‌ నెట్‌వర్క్‌ ప్రతిపాదన అనేది లేకపోవడం గమనార్హం. ఇవి మన రాష్ట్రంలోని ప్రధానంగా 11 జిల్లాల మీదుగా వెళ్తాయి. ఈ కారిడార్లతో విజయవాడ నుంచి విశాఖ వైపు మినహా మిగిలిన దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాలకు హైస్పీడ్‌ రైల్‌ నెట్‌వర్క్‌ వచ్చినట్లు అవుతుంది.

రాయలసీమ జిల్లాల మీదుగా హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు కారిడార్‌: హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు కారిడార్‌ కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల మీదుగా వెళ్తుంది. ఇందులో కర్నూలు, డోన్, గుత్తి, అనంతపురం, కియా కార్ల పరిశ్రమకు సమీపంలోని దుద్దేబండ, హిందూపురంలలో స్టేషన్లను నిర్మిస్తారు. ఈ లైన్‌ తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటకలో కలిపి మొత్తం 605 కి.మీ. మేర నిర్మించనున్నారు. ఒక్క ఏపీలోనే 263 కిలోమీటర్లుగా ఉండనుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు రూ.1.51 లక్షల కోట్లు వ్యయమవుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. దీనికోసం ఏపీలోని 988.62 హెక్టార్ల భూమి, 4.21 హెక్టార్ల అటవీ భూమి సేకరించాల్సి ఉంటుంది.

చిత్తూరు జిల్లా మీదుగా చెన్నై-బెంగళూరు లైన్‌: చెన్నై-బెంగళూరు మధ్య 306 కి.మీ. మేర హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్​ను నిర్మించనున్నారు. ఇందులో ఏపీలోని చిత్తూరు జిల్లాల్లో సుమారు 90 కిలోమీటర్లు ఉండనుంది. దీని ఎలైన్‌మెంట్‌ ఇంకా ఖరారు కావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతానికి చిత్తూరులో రైల్వే స్టేషన్‌ నిర్మాణానికి ప్రతిపాదించారు. మరో స్టేషన్‌ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కారిడార్‌ నిర్మాణానికి ఎంత వ్యయమవుతుంది? ఎంత భూమి అవసరం అనే వివరాలతో డీపీఆర్‌ తయారవుతోంది. కారిడార్‌ను తిరుపతి మీదుగా కూడా వెళ్లేలా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు రైల్వేను కోరారు. ఈ ప్రతిపాదన ఇంకా పరిశీలనలో ఉంది.

ఏ నగరానికైనా 1-2 గంటల్లోనే ప్రయాణం: హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ పూర్తయితే వాటిపై బుల్లెట్‌ రైళ్లు గంటకు గరిష్ఠంగా 320 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరుగులు పెడతాయి. అమరావతి నుంచి హైదరాబాద్‌కు గంటలోపే చేరుకోవచ్చు. అలాగే అమరావతి నుంచి తిరుపతి, చెన్నైలకు రెండు గంటల్లోపు చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు కారిడార్‌లో కర్నూలు, అనంతపురం నుంచి ఇటు హైదరాబాద్‌కు కానీ, అటు బెంగళూరుకు కానీ గంటలోపు ప్రయాణంతో చేరుకోవచ్చు. చెన్నై-బెంగళూరు కారిడార్‌లో చిత్తూరు నుంచి ఇటు చెన్నై కానీ, అటు బెంగళూరు కానీ కేవలం అరగంటలో చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

రాజధాని అమరావతి మీదుగా: హైదరాబాద్‌-అమరావతి-చెన్నై హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ అమరావతి మీదుగా, కొత్తగా నిర్మించనున్న విమానాశ్రయానికి సమీపం నుంచి వెళ్లనుంది. దీనిని తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడుల్లో కలిపి మొత్తం 760 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించనుండగా, ఇందులో ఏపీలో 504 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఏపీలోని పల్నాడు, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల మీదుగా ఇది వెళ్తుంది.

చిత్తూరు మీదుగా చెన్నై-బెంగళూరు లైన్‌ (Eenadu)

అంతేకాకుండా దాచేపల్లి, అమరావతి, గుంటూరు, చీరాల, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు, గూడూరు, తిరుపతి వద్ద సైతం స్టేషన్లను నిర్మిస్తారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు రూ.1.90 లక్షల కోట్లు వ్యయమవుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ కారిడార్, ఇందులోని స్టేషన్లకు కలిపి మొత్తం 1,873.7 హెక్టార్ల భూమి అవసరం పడుతుంది. మరో 90.31 హెక్టార్ల అటవీ భూమినీ సేకరించాల్సి ఉంటుంది.

