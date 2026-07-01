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మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు యూబీఐ గుడ్​న్యూస్ - ఎస్‌హెచ్‌జీల రుణాలపై ఛార్జీలు రద్దు

డ్వాక్రా మహిళల రుణాలపై ప్రాసెసింగ్, ఇన్‌స్పెక్షన్ చార్జీల రద్దు - సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న యూనియన్ బ్యాంక్ - ఛార్జీల రద్దుతో మూడేళ్లలో ఒక్కో సంఘానికి రూ.93,500 మేర లబ్ధి

UBI Waives SHG Loan Charges
UBI Waives SHG Loan Charges (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 10:25 PM IST

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UBI Waives SHG Loan Charges : రాష్ట్రంలోని మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు భారీ ఊరట లభించింది. ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ 'యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా' డ్వాక్రా మహిళలకు తీపి కబురు చెప్పింది. మహిళా సంఘాలు తీసుకునే రుణాలపై విధించే ప్రాసెసింగ్, ఇన్‌స్పెక్షన్ చార్జీలను పూర్తిగా రద్దు చేసింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాలు, సెర్ప్ అధికారుల సమన్వయం, విజ్ఞప్తులతో బ్యాంక్ సానుకూలంగా స్పందించిందని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు.

గతంలో ఛార్జీల మోత, ఇప్పుడు లబ్ధి : గతంలో మహిళా సంఘాలు భారీ రుణాలు తీసుకుంటే అదనపు చార్జీలు చెల్లించాల్సి వచ్చేది. రూ.10 లక్షలు పైబడిన క్యాష్ క్రెడిట్ రుణాలపై ప్రతి లక్షకు రూ.350 చొప్పున ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు ఉండేవి. అలాగే రూ.5 లక్షల పైబడిన రుణాలపై ప్రతి త్రైమాసికానికి రూ.500 చొప్పున ఇన్‌స్పెక్షన్ ఛార్జీలు వసూలు చేసేవారు. ఇప్పుడు ఈ అదనపు ఛార్జీలన్నింటినీ యూనియన్ బ్యాంక్ రద్దు చేసింది. దీనివల్ల రూ.20 లక్షల క్యాష్ క్రెడిట్ లోన్ తీసుకున్న ప్రతి మహిళా సంఘానికి భారీ ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ఛార్జీల రద్దు వల్ల మూడేళ్ల వ్యవధిలో ఒక్కో సంఘానికి సుమారు రూ.93,500 వరకు ఆర్థిక లబ్ధి కలగనుంది.

ఏడాదికి రూ.586 కోట్ల మేర ప్రయోజనం: యూనియన్ బ్యాంక్ తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మహిళలకు మేలు జరగనుంది. యూనియ‌న్ బ్యాంక్ నుంచి లోను తీసుకున్న 1.75 ల‌క్ష‌ల స్వయం సహాయక సంఘాలకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. చార్జీల రద్దు వల్ల వీరికి ప్రతి సంవత్స‌రానికి ఏకంగా రూ.586.25 కోట్ల మేర ఆర్థిక ల‌బ్ధి కలగనుంది. ప్రస్తుతం ఏపీలో డ్వాక్రా రుణాల పంపిణీలో యూనియన్ బ్యాంక్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2.50 లక్షల మహిళా సంఘాలకు రూ.20,359 కోట్లకు పైగా రుణాలను మంజూరు చేసింది.

ఆశయ సాధనకు ఊతం : మహిళలపై అదనపు భారం తగ్గించాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. వారికి తక్కువ వ్యయంతో రుణాలు అందించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి అనుగుణంగానే యూనియన్ బ్యాంక్ ఈ సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం "ఒక్కో కుటుంబం – ఒక్కో పారిశ్రామికవేత్త" (ఒక కుటుంబం – ఒక పారిశ్రామికవేత్త) అనే ప్రతిష్ఠాత్మక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఈ ఆశయ సాధనకు తాజా చార్జీల మినహాయింపులు ఎంతో ఊతం చేకూర్చనున్నాయి. బ్యాంక్ నిర్ణయం పట్ల మహిళా సంఘాల సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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