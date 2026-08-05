ఇన్యూరెన్స్ చేయరు, పొల్యూషన్ సర్టిఫికెట్ ఉండదు - ఇష్టారాజ్యంగా కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ల తీరు
హైదరాబాద్లో ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్న కాంక్ట్రాక్ట్ క్యారేజ్ వాహనాల నిర్వాహకులు - ఇన్సూరెన్స్, పొల్యూషన్ పత్రాలు లేకుండానే రోడ్లపైకి - పర్మిట్ లేకపోవడంతో జనవరి 1 నుంచి 116 కేసులు
Published : August 5, 2026 at 5:12 PM IST
Contract carriage vehicles Not Following RTA Rules : హైదరాబాద్ నగరంలో కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ వాహనాలకు ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు, పీయూసీ(పొల్యూషన్ అండర్ కంట్రోల్) సర్టిఫికెట్ తీసుకోరు. చివరికి పర్మిట్ కూడా లేకుండానే రోడ్లెక్కుతున్నాయి. ఆర్టీఏ అధికారుల తనిఖీల్లో ఇన్సూరెన్స్ చేయని వాహనాలే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో స్థానంలో పీయూసీ లేనివి, పర్మిట్ లేనివి ఉన్నాయి. మధ్యలో ఎవరినీ ఎక్కించుకోకుండా ప్రయాణికులను ఒకచోటు నుంచి మరో చోటుకు చేరవేసే ఈ కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్లకు పర్మిట్ లేకపోవడంతో ఈ ఏడాది జనవరి 1వ తేదీ నుంచి ఇప్పటివరకు 116 కేసులను సంబంధిత అధికారులు నమోదు చేశారు.
టూరిస్టు బస్సులు, వ్యాన్లు, నగరం నుంచి దూరప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రైవేటు బస్సులు కూడా కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ల విభాగంలోకే వస్తాయి. ప్రైవేటు బస్సులు పేరుకు కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్లు అయినప్పటికీ అవి నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో ఆపుతూ ప్రయాణికులను ఎక్కించుకుంటున్నాయి. అధికశాతం ఆటోలు ఈ విభాగంలోనే ఉన్నాయి. రాత్రి 10 తర్వాతే ట్రావెల్స్ బస్సులు రోడ్లపైకి రావాలని ట్రాఫిక్ అధికారులు సూచించినప్పటికీ 9 గంటల నుంచే రహదారులపైకి రావడంతో పాదచారులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.
బీమా చేయడం తప్పనిసరి : ఇన్సూరెన్స్ లేని వాహనం ప్రమాదానికి గురై ఇతరులకు నష్టం కలిగించినట్లయితే సంబంధిత వాహన యజమానే బాధితుడికి పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే చాలామంది థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్తో సరిపెడుతున్నారు. కొందరు అవీ తీసుకోవడం లేదు. నిత్యం తిరిగే ట్రావెల్స్ బస్సులకు బీమా చేస్తారు. ఆటోలు, ఇతర చిన్న వాహనాలు, స్థానికంగా తిరిగే వాహనదారులు అదో అదనపు భారంగా భావిస్తుంటారు. ఇన్సూరెన్స్ తప్పక చేయించుకోవాలి. అది వాహన యజమాని, డ్రైవర్ను ఆదుకునే రక్షాపత్రం అని చెప్పవచ్చు.
గత 7 నెలల్లో వాహనాలకు సరైన ధ్రువపత్రాలు లేకపోతే రవాణా శాఖ అధికారులు, ట్రాఫిక్ పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. గత జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు ఒక్కో జోన్ పరిధిలో సగటున సుమారు 375 చొప్పున కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇతర నిబంధనల ఉల్లంఘన కింద ఒక్కో జోన్లో 150కి పైగానే కేసులు నమోదయ్యాయి.
|జోన్
|కేసులు
|బీమా లేనివి
|పీయూసీ లేనివి
|సోమాజిగూడ
|493
|22
|19
|తిరుమలగిరి
|157
|7
|6
|టోలిచౌకి
|302
|28
|27
|మలక్పేట
|286
|30
|29
|మణికొండ
|685
|55
|57
|మేడ్చల్
|332
|32
|30
నిబంధనలు గాలికి వదిలి : రోడ్డుభద్రతా నిబంధనలు పాటించకపోవడం కారణంగా ఏటా అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఆర్టీఏ అధికారులు తరచూ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నా కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ వాహనాల నిర్వహకుల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు రావట్లేదు. యథేచ్చగా నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతున్నారు. వాహనాలు ఇష్టానుసారంగా నిలపడం కారణంగా ఓవైపు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు, మరోవైపు ఆర్టీసీ ఆదాయానికి కూడా భారీగా గండిపడుతోంది. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం బస్టాండ్ పరిధిలో రెండు కిలోమీటర్ల వరకు ఎలాంటి ప్రైవేట్ వాహనాలను నిలపడం, ప్రయాణికులను ఎక్కించుకోవడం లాంటివి చేయకూడదు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆర్టీసీ బస్టాండ్కు ఎదురుగానే ప్రయాణికులను ఎక్కించుకుంటున్నారు. అధికారులు దృష్టిసారించి తనిఖీలు ముమ్మరం చేసి అలాంటి వాహనాలు రోడ్డుపైకి రాకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
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