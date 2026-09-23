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ఆకతాయి పనికి ఊరంతా జలమయం - ప్రాణభయంతో పరుగులు తీసిన ప్రజలు

గోరుకల్లు జలాశయం అవుట్‌ఫాల్ గేట్​ను గుర్తుతెలియని వ్యక్తి తెరిచాడు. దీంతో గోరుకల్లు గ్రామంలోకి నీటి ప్రవాహం పొట్టెత్తింది కట్ట తెగిందన్న ప్రచారంతో గ్రామస్థులు పరుగులు తీశారు.

Gorukallu Reservoir Gate Panic
గోరుకల్లు రిజర్వాయర్ గేట్ ఎత్తిన ఆకతాయి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 11:44 AM IST

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Gorukallu Reservoir Gate Panic : ఆకతాయిల చేష్టలు కొందరికి నవ్వులు పూయించినా, మరికొందరికి విసుగు చెందిస్తాయి. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు వారు చేసే పనులు ప్రమాదాలకు కారణమవుతుంటాయి. తాజాగా ఓ ఆకతాయి ఓ రిజర్వాయర్ రెగ్యులేటర్​ గేట్​ను ఎత్తాడు. దీంతో సమీప గ్రామానికి నీరు పొటెత్తింది. ఈ క్రమంలో అక్కడి ప్రజలు కట్ట తెగిపోయిందని భావించి ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు పరుగులు తీశారు. ఈ ఘటన నంద్యాల జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

నంద్యాల జిల్లా పాణ్యం మండల పరిధిలోని గోరుకల్లు రిజర్వాయర్‌ ఔట్‌ఫాల్‌ రెగ్యులేటర్‌కు ఒక్కటే గేట్ ఉంది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 4:40 గంటల ప్రాంతంలో ఓ ఆకతాయి ఆ గేట్​ను ఎత్తాడు. ఆ సమయంలో రిజర్వాయర్‌లో 9.5 టీఎంసీల నీరు ఉంది. ఎత్తిన గేట్ నుంచి 3000ల క్యూసెక్కులకుపైగా నీరు బయటకు ప్రవహించింది. నీటి ఉద్ధృతి కొనసాగడంతో పెను విధ్వంసం జరిగింది. రిజర్వాయర్‌ గ్యాలరీలోకి భారీగా బండలు, మట్టి వచ్చి పడ్డాయి. గ్యాలరీలోని విద్యుత్ వ్యవస్థలు, స్టార్టర్‌ బాక్స్‌లు, మోటార్లు దెబ్బతిన్నాయి.

ఎస్సార్బీసీ కాలువలోకి సామర్థ్యానికి మించి నీరు రావడంతో ఆ వేగానికి కాలువ కాంక్రీటుకట్టకు ఆనుకుని నిర్మించిన మట్టికట్ట ఐదారుచోట్ల కొట్టుకుపోయింది. నీటివేగానికి బండలు కొట్టుకుపోయి సమీపంలోని రహదారి, పొలాలను ముంచెత్తాయి. సుమారు 200 మీటర్ల మేర నాలుగు అడుగుల ఎత్తున రోడ్డుపై బండరాళ్లు పేరుకుపోయాయి! గోరుకల్లు-పాణ్యం రోడ్డుపై బండరాళ్లు పడడంతో దారి మూసుకుపోయింది.

గ్రామంలోకి భారీగా పొటెత్తిన నీరు : మరోవైపు గోరుకల్లు గ్రామంలోకి భారీగా నీరు పోటెత్తింది. నీటిప్రవాహాన్ని చూసిన కొందరు గ్రామస్థులు కట్ట తెగిపోయిందని భావించారు. వారు వెంటనే కొండపైకి వెళ్లి ప్రాణాలు రక్షించుకోవాలని గట్టిగా కేకలేయడంతో మిగిలినవారు నిద్రలేచారు. అప్పటికి కరెంట్​ లేదు, వర్షం పడుతోంది. అయినా పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు వెయ్యిమంది సెల్‌ఫోన్ల వెలుగులో ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని కొండపైకి పరుగులు తీశారు. సుమారు గంటపాటు కొండపైనే బిక్కుబిక్కుమంటూ బతికారు.

గోరుకల్లు రెగ్యులేటర్‌ వద్ద అప్పటికి సిబ్బంది లేరు. రెగ్యులేటర్‌కు సమీపంలోనే జయజ్యోతి సిమెంట్స్‌ పంపుహౌస్‌లో పనిచేసే కోటయ్య అనే ఎలక్ట్రీషియన్‌ సేవలను అధికారులు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఆయనకి ఫోన్‌చేసి వెంటనే వెళ్లి కట్టను పరిశీలించాలని 5:50 గంటల ప్రాంతంలో సూచించారు. అక్కడికి వెళ్లిన కోటయ్య ఔట్‌ఫాల్‌ రెగ్యులేటర్‌ వద్ద ఓ గేటు నుంచి నీళ్లు పోతున్నాయని అధికారులకు తెలిపారు. కరెంట్ లేకపోయినా, గేట్​ను మాన్యువల్‌గా ఎలా దించాలో ఆయనకి తెలుసు. వెంటనే గేట్ దించడంతో నీటిప్రవాహం ఆగిపోయింది. కట్ట తెగలేదని అధికారులు నిర్ధారించడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కానీ గంటలోనే ఈ ఘటన పెను విధ్వంసం సృష్టించింది.

గోరుకల్లు గేటు స్విచ్‌లు రెగ్యులేటర్‌ పైభాగంలో ఉన్నాయి. గేట్ ఎత్తడం తెలిసినవాళ్లే ఉద్దేశపూర్వకంగా దుశ్చర్యకు పాల్పడ్డాడని అధికారులు నిర్ధారించారు. ఈ మేరకు పాణ్యం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వారు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఘటనాస్థలాన్ని కలెక్టర్‌ రాజకుమారి, పాణ్యం ఎమ్మెల్యే గౌరు చరితారెడ్డి, ఎస్‌ఈ ప్రతాప్‌ తదితరులు పరిశీలించారు.

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