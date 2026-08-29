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అపరిచితుడు అందించిన బ్యాగు - సజావుగా సాగిన వివాహం- తిరుమలలో ఆసక్తికర ఘటన

తిరుమల ఘాట్​ రోడ్డులో జీపుపై నుంచి పడిపోయిన నగలు, నగదు బ్యాగు - జీఎన్​సీ టోల్​గేట్​ వద్ద అందించిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తి - బాధిత కుటుంబానికి అందించిన టీటీడీ ఏవీఎస్‌వో కృష్ణయ్య

Unidentified Person Hands Over Valuable Bag in Tirumala
బ్యాగు అందిస్తున్న టీటీడీ ఏవీఎస్‌వో కృష్ణయ్య (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 10:50 AM IST

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Unidentified Person Hands Over Valuable Bag in Tirumala: ఈ రోజుల్లో ఎలా దోచుకుందామనే తప్ప సాటి మనిషికి సాయం చెయ్యాలనుకునే వాళ్లు చాలా తక్కువ. ఒకవేళ ఏ విధంగా అయినా తోటివారికి ఆసరా అయినా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పబ్లిసిటీ కోసం వెంపర్లాడుతూ వీడియోలు, ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు కొందరు. ఏమీ ఆశించకుండా సహాయం అందించడం అంటే ఎంత గొప్ప విషయం. అలాంటి సంఘటనే తిరుపతిలో జరిగింది. అతడు నిస్వార్థంగా చేసిన సాయం ఓ పెళ్లికి, రెండు కుటుంబాలకు ఊరటనిచ్చింది. అసలేం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

ఘాట్​రోడ్డులో పడిపోయిన బ్యాగ్​: తిరుమలలో నిన్న(శుక్రవారం) ఆసక్తికర ఘటన చోటుచేసుకుంది. గుర్తుతెలియని ద్విచక్ర వాహనదారుని నిజాయతీతో ఓ వివాహం సజావుగా సాగింది. పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లికి చెందిన లక్ష్మీనారాయణ కుటుంబం, శైలజ కుటుంబాలకు చెందిన వధూవరులకు తిరుమలలోని కల్యాణ వేదికలో శుక్రవారం సాయంత్రం వివాహం జరిగింది. ఈ వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు ఇరు కుటుంబాల సభ్యులు తెల్లవారుజామున రెండు జీపుల్లో తిరుమలకు బయలుదేరారు. అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద జీపుపై పెట్టిన ఆభరణాలు, నగదు, ఆస్తి పత్రాలు ఉన్న బ్యాగు ఘాట్ రోడ్డులో పడిపోయింది. తర్వాత ఆ మార్గంలో ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చిన ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి బ్యాగును తీసుకెళ్లి, తిరుమల జీఎన్‌సీ టోల్‌గేట్ వద్ద విధుల్లో ఉన్న హోంగార్డు రెడ్డప్పరావుకు అప్పగించాడు. తన వివరాలేవి చెప్పకుండానే వెళ్లిపోయాడు.

ఆశించకుండా వెళ్లాడు: ఆ బ్యాగులో పెళ్లి కుమార్తెకు సంబంధించిన సుమారు 10 లక్షల విలువైన 61 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.2,02,840 నగదు, రూ.10 లక్షల విలువైన ఆస్తి పత్రాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు జీపుపై బ్యాగు కనిపించకపోవడంతో బాధితులు తిరుమలలోని పోలీసు కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌కు వచ్చి ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అధికారులు భక్తులను సెక్టార్‌-3 సీసీ టీవీ వద్దకు పంపారు. అక్కడ భక్తులు బ్యాగులోని వస్తువుల వివరాలను అధికారులకు తెలిపారు. అవి సరిపోలటంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ఏవీఎస్‌వో కృష్ణయ్య సమక్షంలో ఆ బ్యాగును పెళ్లి కుటుంబానికి అప్పగించారు. ఏమీ ఆశించకుండానే వెనుతిరిగిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తి కోసం టీటీడీ విజిలెన్స్‌ విభాగం, పెళ్లి కుటుంబం రాత్రి వరకు ఆరా తీశాయి.

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