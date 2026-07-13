జాతీయ రహదారి పక్కన వరుసగా లభ్యమవుతున్న శవాలు - అసలు వీరంతా ఎవరు?
నెలరోజుల వ్యవధిలోనే గుర్తుతెలియని 5 మృతదేహాలు - కుళ్లిపోయిన స్థితిలో గుర్తిస్తున్న స్థానికులు - మృతుల్లో 50 ఏళ్లకు పైబడిన వారే ఎక్కువగా - అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్న పోలీసులు
Published : July 13, 2026 at 12:44 PM IST
Unidentified Bodies Found At Chityala National Highway : నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండల పరిధిలో జాతీయ రహదారి 65 వెంట గుర్తుతెలియని మృతదేహాలు లభ్యం అవుతున్నాయి. నెల రోజుల వ్యవధిలోనే పోలీసులు 5 మృతదేహాలను గుర్తించారు. అయితే లభ్యమైన మృతదేహాలు ఇక్కడివేనా? లేదంటే హత్య అనంతరం ఇక్కడకు తీసుకువచ్చి పడేస్తున్నారా? అసలు వీరు ఎలా చనిపోతున్నారు? అనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. దీనికి గల కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఇలా దొరికిన శవాలను పోస్ట్మార్టంకు పంపిస్తున్నారు.
గుర్తుతెలియని స్థితిలో మృతదేహాలు : చుట్టుపక్కల కుళ్లిపోయిన దుర్వాసన వస్తుండటంతో స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తున్నారు. రహదారి పక్కన దొరుకుతున్న మృతదేహాలు అన్ని అప్పటికే గుర్తు పట్టలేని స్థితిలో కనిపిస్తున్నాయి. మళ్లీ ఈ మృతదేహాలు నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో కాకుండా అత్యంత రద్దీగా ఉండే 65వ నంబరు జాతీయ రహదారి పక్కనే దొరుకుతుండటంతో పోలీసులు అనేక కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పది రోజుల వ్యవధిలోనే రెండు మృతదేహాలు : చిట్యాల మండలంలోని గుండ్రాంపల్లి వద్ద జాతీయ రహదారి పక్కన ఓ పురుషుడి మృతదేహం లభ్యమయ్యింది. అతనికి దాదాపు 55-69 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. అదే రోజు పెద్దకాపర్తి వద్ద గాంధీగుడి పక్కన మరో శవాన్ని గుర్తించారు. సుమారు 65-70 సంవత్సరాల వయసు ఉండే అవకాశం ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.
మృతుల్లో 50 ఏళ్లకు పైబడిన వారే ఎక్కువ : గత నెల 20న చిట్యాల శివారులో హోటల్ 7 వద్ద రహదారి పక్కన 35 సంవత్సరాల వయసున్న వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యం అయ్యింది. చిట్యాల మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని వెంకటాపురం వద్ద రోడ్డ పక్కన 45 నుంచి 50 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన వ్యక్తి శవాన్ని గుర్తించారు. అయితే అతన్ని ఎక్కడో చంపి మృతదేహాన్ని ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్లినట్టు భావిస్తున్నారు. వెలిమినేడులో రహదారి పక్కన సుమారు 50 సంవత్సరాల వయసున్న మహిళ మృతదేహం దొరికింది. ఇది జరిగి నెల రోజులు అవుతుంది. అయితే మృతుల్లో ఎక్కువగా 50 సంవత్సరాలు పైబడినవారే ఎక్కువగా ఉన్నారు.
నల్గొండ మార్చురీకి తరలింపు : ఇలా అనుమానస్పదంగా లభ్యం అవుతున్న మృతదేహాలు అన్నీ మతి స్థిమితం లేనివారు, భిక్షాటన చేసే వారని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే మృతదేహాలను పంచనామా తర్వాత నల్గొండ మార్చురీకి తరలిస్తున్నారు. అక్కడ నుంచి మున్సిపల్ సిబ్బందికి అప్పగిస్తున్నారు. వారు శవాన్ని దహనం చేస్తున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.
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