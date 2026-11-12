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హాస్టల్ మెస్‌లో బల్లుల కలకలం - మురుగు కంపులోనే భోజనం - ఇదీ జేఎన్టీయూ విద్యార్థుల దుస్థితి

Unhygienic In JNTU Hostel Kitchens : జేఎన్టీయూ మెస్​లలో బల్లులు సంచరిస్తున్నాయి. భోజనశాలల సమీపంలో మురుగు పారుతోంది. అధికారులు పట్టించుకోకపోడంతో కంపులోనే భోజనం చేయాల్సి వస్తోందని విద్యార్థులు వాపోతున్నారు.

Unhygienic conditions in JNTU hostels
జేఎన్టీయూ హాస్టళ్లలో అపరిశుభ్రత (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2026 at 2:48 PM IST

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కూకట్​పల్లిలోని జవహర్​లాల్​ నెహ్రూ సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం (జేఎన్టీయూ) క్యాంపస్‌లో విద్యార్థుల హాస్టళ్లు, భోజనశాలల్లో అధ్వాన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వసతిగృహాలకు సమీపంలోనే మురుగు నీరు ప్రవహిస్తున్నా, భోజనశాలల్లో బల్లులు తిరుగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. దీంతో నిత్యం మురుగు కంపులోనే భోజనం చేయాల్సి వస్తోందని విద్యార్థులు వాపోతున్నారు. ఈ సమస్యలపై పలుమార్లు నిర్వాహకులకు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందించడం లేదు. ఇదిలా ఉండగా ఇటీవల కర్రీలో బల్లి పడిందని విద్యార్థులు చెప్పగా తిన్న తర్వాత పాత్రలు కడిగే సమయంలో పడిందంటూ నిర్వాహకులు సర్దిచెప్పారు. ఈ ఉందంతంతో పలువురు విద్యార్థులు మెస్​లలో భోజనం చేయడానికి జంకుతున్నారు.

హాస్టళ్లలో వార్డెన్ల పర్యవేక్షణ కరవు

జేఎన్టీయూ మొత్తం 11 హాస్టళ్లలో 3,600 మంది విద్యార్థులకు వసతి కల్పిస్తోంది. వాటిలో మంజీరా, కిన్నెర, గౌతమి మూడు మెస్​లను విద్యార్థుల కోసం కేటాయించారు. ఇక విద్యార్థినుల కోసం పీజీ కాంప్లెక్స్​లో ఒకటి అలాగే యూజీ కాంప్లెక్స్‌లో మరో మెస్ ఉన్నాయి. హాస్టళ్లలో అందిస్తున్న అల్పాహారం, భోజనంలో నాణ్యత లేదని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. వార్డెన్లు, డిప్యూటీ వార్డెన్లు హాస్టల్ ప్రాంగణంలోనే ఉండటం లేదని, భోజన నాణ్యత, ఇతర సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదని విద్యార్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Sewage outside the dining hall of Gautami Hostel at JNTU
జేఎన్టీయూలోని గౌతమి హాస్టల్‌ భోజనశాల బయట మురుగు (Eenadu)

వార్డెన్లకు నచ్చినవే వంటగదుల్లోకి వస్తున్నాయి

వందల మంది విద్యార్థుల వంట కోసం ఉపయోగించే కూరగాయలు, సరకులను స్టోర్ రూముల్లోనే కుక్కేస్తున్నారు. కూరగాయలను నేరుగా తడి, దుమ్మూ, ధూళి ఉన్న నేలపై పడేస్తున్నారు. కోడిగుడ్లను సరిగా నిల్వ చేయడం లేదు. కొన్ని ట్రేలల్లోనే పగిలిపోయినా పట్టించుకోవడం లేదు. కిచెన్​లలో బల్లులు యథేచ్ఛగా సంచరిస్తున్నాయి. వీటికి తోడు దోమలు, ఈగలు అదనం. ఇక రాత్రివేళల్లో భోజనశాలల్లోకి పిల్లులు కూడా వస్తున్నాయి.

విద్యార్థుల అభిప్రాయాల మేరకు కూరగాయలు, నిత్యావసరాలు తీసుకురావాలని వీసీ, రిజిస్ట్రార్​లు చెబుతున్నా వార్డెన్లకు నచ్చినవే వంటగదుల్లోకి వస్తున్నాయి. గతంలో విజయ పాలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో కూడా కొందరు విద్యార్థులు తమకు విజయ వద్దని చెప్పారంటూ ప్రైవేట్ వ్యక్తుల నుంచి పాలు తీసుకుంటున్నారు.

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జేఎన్టీయూ హాస్టళ్లలో అపరిశుభ్రత
జేఎన్టీయూ హాస్టల్ కర్రీలో బల్లి

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