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కాలుష్యాన్ని పెంచుతున్న గ్రీన్​ ఆటోలు - వాయు నాణ్యతపై తీవ్ర ప్రభావం

కాలుష్యాన్ని పెంచుతున్న ఫిట్​నెస్​ లేని గ్రీన్ ఆటోలు - వాతావరణంలోకి విడుదలవుతున్న ప్రమాదకర వాయువులు - ఇళ్లలో వాడే సబ్సీడీ వంటగ్యాస్​ను ఆటోల్లోకి రీఫిల్ చేస్తున్న ఆటో డ్రైవర్లు

Unfit Green Fuel Autos Pollution
Unfit Green Fuel Autos Pollution (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 2:41 PM IST

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Unfit Green Fuel Autos Pollution : ఫిట్​నెస్​ లేని హరిత ఇంధన ఆటోలు హైదరాబాద్ నగరంలో కాలుష్యాన్ని పెంచేస్తున్నాయి. నాసిరకం గ్యాస్​ కిట్ల వాడకం, డొమెస్టిక్ గ్యాస్, ఇంజిన్​ లోపాలు, సిలిండర్ల వినియోగంతో విపరీతంగా పొగ వదులుతున్నాయి. దీంతో మీథేన్​, నైట్రస్​ యాక్సైడ్స్ కారణంగా వాయు నాణ్యతపై ప్రభావం పడుతోంది.

అసలు ఎక్కడుందంటే? : సీఎన్జీ లేదా ఎల్పీజీ వాహనాల నుంచి పొగ రాకూడదు. కానీ ఆటోల్లోని పిస్టన్ రింగులు అరిగిపోయి, ఇంజిన్ ఆయిల్ ఇంధనంతో పాటు కాలిపోవడం వల్ల ఈ పొగ ఏర్పడుతుంది. దిల్లీలో చేసిన అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం వెల్లడైంది. 'ది రియల్​ అర్బన్​ ఎమిషన్స్​' ఇనిషియేటివ్​, ఇంటర్నేషనల్​ కౌన్సిల్ ఆన్​ క్లీన్ ట్రాన్స్​పోర్టేషన్​ (ఐసీసీటీ)తో కలిసి దిల్లీ, గురుగ్రామ్ నగరాల్లో రిమోట్ సెన్సింగ్ టెక్నాలజీ (వాహనాలు రోడ్డుపై వెళ్తుండగా పొగను విశ్లేషించే టెక్నాలజీ) ద్వారా 1.1 లక్షలకు పైగా వాహనాలను పరీక్షించాయి.

సీఎన్జీ కమర్షియల్ వాహనాలు అంటే ఆటోలు, టాక్సీలు, లైట్​ గూడ్స్​ వెహికిల్స్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ వంటి ప్రమాదకరమైన వాయవులను విడుదల చేస్తున్నాయని తేలింది. నిర్దేశించిన కాలుష్య పరిమితుల కంటే 4 నుంచి 14 రెట్లు ఎక్కువ విష వాయువులను రోడ్లపై వదులుతున్నట్లు తేలింది. అక్కడి కాలుష్య తనిఖీ(పీయూసీ) కేంద్రాలు సీఎన్జీ వాహనాల నుంచి వచ్చే సూక్ష్మ ధూళి కణాలను నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్లను గుర్తించడంలో విఫలమవుతున్నాయని ఈ నివేదిక పేర్కొంది.

కళ్ల ముందే జరిగినా పట్టించుకోని అధికారులు : గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​లో ఇలాంటి ఆటోలు వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. రద్దీగా ఉన్న జంక్షన్లలో దట్టమైన పొగను వదులుతున్నాయి. దీంతో వెనకాల వచ్చే వాహనదారులు ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోతున్నారు. ఆటో ఎల్పీజీ ధరలు ఎక్కువగా పెరగడంతో అనేక మంది ఆటో డ్రైవర్లు ఇళ్లలో వాడే సబ్సీడీ వంట గ్యాస్​ను అక్రమంగా ఆటోల్లోకి రీఫిల్ చేస్తున్నారు. ఆర్టీఏ, పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారుల కళ్ల ముందే ఇదంతా జరిగినా వారు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. మరీ ప్రధానంగా యాకుత్​పురా, చాదర్​ఘాట్​, జగద్గిరిగుట్ట, కోఠి, సికింద్రాబాద్, ఎర్రగడ్డ ప్రాంతాల్లో ఈ దందా సాగుతోంది. హైదరాబాద్​లోని పీయూసీ కేంద్రాల్లోనూ అక్కడక్కడ ఈ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి.

వాహనాల కన్వర్షన్​పై ఐఐటీ దిల్లీ చేసిన అధ్యయనంలోనూ ఇదే విషయం వెల్లడైంది. పాత వాహనాల్లో నాణ్యత లేని కిట్లను అమర్చి సీఎన్జీగా మార్చినపుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తగ్గినా, దహనం కాని హైడ్రోకార్బన్లు ఎక్కువగా విడుదలవుతున్నాయి. ఇది క్రమంగా గ్లోబల్ వార్మింగ్​కు దారి తీస్తుందని తేలింది. ముంబయి, అహ్మదాబాద్​లోనూ ఇలాంటి అధ్యయనాలే జరిగాయి.

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TAGGED:

HYDERABAD AUTOS
AUTO POLLUTION
HOW TO STOP POLLUTION
హైదరాబాద్​లో ఆటోల కాలుష్యం
UNFIT GREEN FUEL AUTOS POLLUTION

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