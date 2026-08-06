నిధులు లేవు, అమలుపై క్లారిటీ లేదు - హైదరాబాద్లో ప్రతిష్ఠాత్మక 'భూగర్భ' ప్రాజెక్టుపై నీలినీడలు!
అండర్ గ్రౌండ్ విద్యుత్ కేబుళ్ల టెండర్ల ప్రక్రియలో జాప్యం - గతేడాది ఆమోదం తెలిపిన కేబినెట్ - ప్యాకేజీల విభజన, నిబంధనల ఖరారులో జాప్యం వల్లే టెండర్ల ప్రకటనలో ఆలస్యం!
Published : August 6, 2026 at 12:25 PM IST
Underground Power Cable Project in Hyderabad : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రకటించిన హైదరాబాద్ భూగర్భ విద్యుత్ కేబుళ్ల ప్రాజెక్టు అమలులో తీవ్రమైన జాప్యం కొనసాగుతోంది. గత ఏడాది మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిన ఈ భారీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి నిధుల కొరతతో పాటు అమలు విధానంపై స్పష్టత లేనట్లు విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. టెండర్ల నోటిఫికేషన్ జారీకి కూడా దక్షిణ తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ (టీజీఎస్పీడీసీఎల్ డిస్కం) ఇంకా ముందడుగు వేయలేదు.
నిబంధనలను ఖరారు చేసే ప్రక్రియ వల్లే : హైదరాబాద్ మహానగరంలోని మూడు సర్కిళ్లలో అండర్ గ్రౌండ్ విద్యుత్ కేబుల్స్ ప్రాజెక్టును మొత్తం పనులను 11 ప్యాకేజీలుగా విభజించారు. వీటికి టెండర్లను పిలవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్యాకేజీల వారీగా వేర్వేరు కంపెనీలకు, లేదంటే ఒకే కంపెనీకి పనులు అప్పగించాలని తాజాగా నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఈ ప్యాకేజీల విభజన, నిబంధనలను ఫైనల్ చేసే ప్రక్రియలో జాప్యం వల్లనే టెండర్ల నోటిఫికేషన్ ఆలస్యమైనట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. మరోవైపు ఈ ప్రాజెక్టుపై రూపొందించిన ప్రణాళికను డిస్కం తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ మండలి (ఈఆర్సీ)కి పంపగా, కొన్ని అంశాలపై సందేహాలను వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం.
మూడు జోన్లుగా హైదరాబాద్ నగరం : డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క గత ఏడాది కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బెంగళూరులో అమలవుతున్న భూగర్భ విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థను పరిశీలించిన అనంతరం అధికారులు కూడా ఇతర రాష్ట్రాల మోడల్స్ను అధ్యయనం చేశారు. ఆ నివేదికల ఆధారంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగరంలో మొత్తం భూగర్భ విద్యుత్ కేబుళ్ల వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలంటే సుమారు రూ.14,725 కోట్లు అవసరమని అంచనాకు వచ్చారు. హైదరాబాద్ను మూడు జోన్లుగా విభజించి, దశల వారీగా పనులు చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విద్యుత్ కేబుళ్లతో పాటు టీ-ఫైబర్, ఇతర కమ్యూనికేషన్ కేబుళ్లను కూడా అండర్ గ్రౌండ్లో వేయాలని ప్లాన్ తయారు చేశారు.
అంతర్గత నిధుల నుంచి రూ.4 వేల కోట్లా? : జాతీయ గ్రామీణ విద్యుదీకరణ సంస్థ (ఆర్ఈసీ) నుంచి లోన్ తీసుకోవడానికి దక్షిణ డిస్కం టీజీఎస్పీడీసీఎల్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. డిస్కం అంతర్గత నిధుల నుంచి రూ.4 వేల కోట్లను సమకూర్చుకోవడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సాధ్యం కాదని అంచనాకు వచ్చారు. భూగర్భంలో ఇప్పటికే ఉన్న తాగునీటి పైపులు, మురుగు నీటి లైన్లు, భవిష్యత్తులో రోడ్లు తవ్వాల్సిన అవసరాలు వంటి అంశాలు కూడా అమలులో సవాళ్లుగా మారుతున్నాయని ఇంజినీరింగ్ అధికారులు చెబుతున్నారు.
మొదటి దశ నిధులెలా! : మొదటి దశలో బంజారాహిల్స్, సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్ సెంట్రల్, సౌత్ మున్సిపల్ సర్కిళ్ల పరిధిలో ఉన్న ఓవర్హెడ్ విద్యుత్ లైన్లను భూగర్భ కేబుళ్లుగా మార్చేందుకు టీజీఎస్పీడీసీఎల్ రూ.4,050 కోట్లతో ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేసింది. దీనికి సంబంధించి గత నవంబర్ నెలలో ప్రభుత్వం ఆమోద ముద్ర కూడా వేసింది. అనంతరం సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్) కూడా సర్కారుకు సమర్పించారు. ఈ ప్రాజెక్టు ఖర్చును డిస్కం అంతర్గత నిధులు లేదా లోన్ల ద్వారా సమకూర్చాలని తొలుత భావించారు. ఇంటర్నెట్ సేవల సంస్థలు, టెలికాం సంస్థలు, టీ-ఫైబర్ను భాగస్వాములుగా చేసి వ్యయాన్ని పంచుకునే ప్రతిపాదన కూడా చేశారు. అయినా ఇప్పటి వరకు నిధుల సమీకరణ పూర్తి కాలేదు.
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