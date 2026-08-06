పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో 307 కి.మీ మేర రోడ్లు - రూ.200 కోట్లు కేటాయింపు
పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో రోడ్ల నిర్మాణానికి రూ.200 కోట్లకుపైగా ఖర్చు -వివిధ పథకాలు, శాఖల నిధులతో 307 కి.మీ. మేర కొత్త రోడ్ల నిర్మాణం -రెండేళ్లలో రూ.100 కోట్ల విలువైన 611 రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 11:58 AM IST
Pawan Initiative On PitaPuram Roads : రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నాయకత్వంలో పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో భారీ గ్రామీణ రహదారుల పునరుద్ధరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. వివిధ ప్రభుత్వ నిధులను ఉపయోగించి 307 కిలోమీటర్ల రహదారుల నిర్మాణం, మరమ్మతుల కోసం రూ. 200 కోట్లకు పైగా కేటాయించారు. ఇప్పటివరకు 152 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్న 611 రహదారుల పనులు పూర్తయ్యాయి, మరికొన్ని డజన్ల కొద్దీ పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయని ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం వెల్లడించింది.
అవసరాలకు అనుగుణంగా రోడ్ల నిర్మాణం: మరో 70కి పైగా రోడ్ల పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. నిర్ణీత లక్ష్యాల్లో 80 శాతం కొత్త రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తి కావడంతో పిఠాపురం నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా పల్లెలు, పట్టణాల్లో రోడ్లన్నీ కళకళలాడుతున్నాయి. ప్రజలు అడిగిన ప్రతి రోడ్డునీ పవన్ కల్యాణ్ మంజూరు చేశారు. స్థానిక ప్రజలు, రైతులు, మత్స్యకారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా రోడ్లు నిర్మించారు. ఉప్పాడ తీర ప్రాంతంలో జెట్టీకి వెళ్లే రహదారి బురదమయంగా ఉంటూ మత్స్యకారులు వేటాడిన సరుకు రవాణా చేసేందుకు పడుతున్న ఇబ్బందులు చూసి, అక్కడ గ్రావెల్ రోడ్డు నిర్మించారు.
కొత్త రోడ్లతో కళకళలాడుతున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గం— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) August 5, 2026
•ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రత్యేక శ్రద్ధతో గ్రామీణ రోడ్లకు మహర్దశ
•రూ. 207 కోట్లతో 307 కిలోమీటర్ల రోడ్ల నిర్మాణ ప్రణాళిక
•రెండేళ్లలో రూ. 100 కోట్లతో 611 రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తి
•పురోగతిలో మరో 70 రోడ్లు.. బ్రిడ్జిల… pic.twitter.com/5h1qs4Xxwb
అలల కోతకు సముద్ర గర్భంలో కలసిపోయిన ఉప్పాడ తీర ప్రాంతం మాయాపట్నం మత్స్యకారులకు 13 ఏళ్ల క్రితం సుబ్బంపేట సమీపంలో కొత్త మాయాపట్నం కాలనీ పేరిట పునరావాసం కల్పించారు. అక్కడ పవన్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి రూ. 1.52 కోట్లతో కాలనీ మధ్య 1.5 కి.మీ. సీసీ రోడ్లు, 2.8 కిలోమీటర్ల డ్రెయినేజీ నిర్మించారు. కొత్తసూరాడపేట కాలనీలో రూ. 93 లక్షలు వెచ్చించి 1.6 కి.మీ. సిమెంటు రోడ్లు నిర్మించారు. యు.కొత్తపల్లి మండల పరిధిలోని అమరవిల్లి గ్రామం, రామన్నపాలెం బీచ్ రోడ్డు తుపాన్లు, భారీ వర్షాలకు పూర్తిగా దెబ్బతిని ప్రజల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. ఉప ముఖ్యమంత్రి చొరవతో రూ. 88 లక్షల వ్యయంతో ఈ రహదారి పునర్నిర్మాణం పూర్తయింది. 2 వేల మందికి ప్రయాణ సౌకర్యం ఏర్పడిన ఈ రోడ్డుతో బషీర్ బీబీ ఆలయ దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు సౌకర్యం ఏర్పడింది.
అన్నదాతకు ప్రత్యేక స్థానం : అభివృద్ధికి దూరమైన ఎస్ఈజెడ్ పరిధిలోని ముమ్మడివారిపాడు గ్రామానికి రూ. 79.70 లక్షలతో శాశ్వత రహదారి సౌకర్యం కల్పించారు. పిఠాపురం, ఉప్పాడ ఆర్ అండ్ బీ రోడ్డు ఏడు సంవత్సరాల క్రితం పూర్తిగా దెబ్బతింది. గత ప్రభుత్వం ఆ రోడ్డు నిర్మాణాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడంతో సుమారు 8 వేల మంది పరిసర గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు. రూ. 1.22 కోట్ల ఉపాధి నిధులతో 3.17 కిలోమీటర్ల రోడ్డు నిర్మాణాన్ని పవన్ కల్యాణ్ యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేయించారు. ఈ రోడ్డు విద్యార్థులు, రైతులతో పాటు రోజువారీ వ్యాపారాలు నిర్వహించుకునే వందలాది మంది ప్రయాణ కష్టాలు తీర్చింది. విబిజీరాంజీ నిధులతో చేపట్టిన పల్లెపండగ 2.0 కార్యక్రమంలో అన్నదాతకు ప్రత్యేక స్థానం కల్పించారు.
రైతులు పండించిన సరుకును రవాణా చేసేందుకు వీలుగా పంట పొలాల మధ్య డొంక రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులపై సమీక్షలో భాగంగా కొత్త రోడ్ల నిర్మాణం, పాత రోడ్ల మరమ్మతులు తదితర అంశాలపై పవన్ అధికారులతో సమీక్షించారు. నిర్మాణం జాప్యం జరిగిన 70 కిలోమీటర్ల పెండింగ్ రోడ్లు నిర్ణీత గడువు లోపే పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. రోడ్ల నిర్మాణంలో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించేలా పర్యవేక్షణ ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
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