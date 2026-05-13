కుమార్తెకు పుట్టుకతోనే సమాన ఆస్తి హక్కు: హైకోర్టు
కుమార్తెకు పుట్టుకతోనే కుమారుడితో సమానంగా ఆస్తి హక్కు ఉంటుందన్న హైకోర్టు -చట్టం అమల్లోకి వచ్చేనాటికి తండ్రి బతికి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు -కుమార్తె జీవించి ఉంటే ఆస్తిలో సమాన హక్కు పొందేందుకు అర్హురాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 9:52 AM IST
HC Clarity On Daughter Equal Rights On Property : ఎప్పటి నుంచో ఆస్తి పంపకాల్లో కుమార్తెలకు కూడా కొడుకులతో సమానంగా వాటా కావాలంటూ జరుగుతున్న పోరాటంలో హైకోర్టు తాజాగా ఊరటనిచ్చింది. హిందూ వారసత్వ (సవరణ) చట్టం, 2005 ప్రకారం, కుమార్తెకు పుట్టుకతోనే ఆస్తిపై కుమారుడితో సమానమైన హక్కు ఉంటుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ సవరణ చట్టం 2005 సెప్టెంబర్ 9న అమల్లోకి వచ్చిందని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. ఈ నిబంధన వర్తించడానికి, ఆ తేదీ నాటికి తండ్రి సజీవంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదని కోర్టు తెలిపింది. కుమార్తె బతికి ఉంటే చాలు ఆమె ఆస్తిలో సమాన వాటాను పొందే హక్కు కలిగి ఉంటుందని పేర్కొంది.
1988 నాటి కేసు విచారణలో సమాన వాటా : 1988 నాటి ఒక వివాదాన్ని పరిష్కరిస్తూ తండ్రి ఆస్తిలో కుమార్తెకు, కుమారుడికి సమాన వాటాలను కేటాయిస్తూ న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది. హైకోర్టు ద్విసభ్య ధర్మాసనం (Division Bench) న్యాయమూర్తులు రవినాథ్ తిలహరి - మేడమల్లి బాలాజీలతో కూడిన బృందం ఇటీవల ఈ తీర్పును వెలువరించింది.
అసలు కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి ? కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన వి. మరేప్ప తన పూర్వీకుల నుంచి సంక్రమించిన వంశపారంపర్య ఆస్తిలో సగం వాటాను కలిగి ఉండేవారు. మరేప్ప కుటుంబంలో ఆయన భార్య నాగమ్మ, కుమార్తె వీరమ్మ, కుమారుడు బుసప్ప ఉన్నారు. ఆ తర్వాత మరేప్ప, బుసప్ప ఇద్దరూ మరణించారు. 1988లో మరేప్ప ఆస్తిలో తమకు దక్కాల్సిన వాటాలను పొందేందుకు నాగమ్మ -వీరమ్మ కర్నూలు న్యాయస్థానంలో బుసప్ప అతని కుమార్తెలపై దావా దాఖలు చేశారు.
2003లోనే సమాన వాటా కేటాయించిన హైకోర్టు : ఆ న్యాయస్థానం ఒక ప్రాథమిక డిక్రీని జారీ చేస్తూ ఆస్తిలో నాగమ్మ (భార్య)కు 1/4వ వంతు వాటా పొందే హక్కు ఉందని తీర్పు ఇచ్చింది. కానీ వీరమ్మ (కుమార్తె)కు మాత్రం ఎటువంటి వాటాను కేటాయించలేదు. ఫలితంగా నాగమ్మ - వీరమ్మ 1990లో హైకోర్టులో అప్పీలు దాఖలు చేశారు. 2003లో తన తీర్పును వెలువరిస్తూ- మరేప్ప ఆస్తిపై భార్య (నాగమ్మ), కుమార్తె (వీరమ్మ) కుమారుడు (బుసప్ప)లకు సమాన హక్కులు ఉన్నాయని హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది.
పాత తీర్పును సవరిస్తూ తగిన పరిష్కారం తెలిపిన కోర్టు : ఈ అప్పీలుకు సంబంధించి తాజాగా మరికొన్ని అనుబంధ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. నాగమ్మ ఆ తర్వాత మరణించారని ఆమె వాటా ఆస్తిలో కూడా ఆమె కుమార్తె - కుమారుడికి సమాన హక్కులు ఉన్నాయని పిటిషనర్లు కోర్టుకు నివేదించారు. ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం మరేప్ప ఆస్తిలో కుమార్తె వీరమ్మ- కుమారుడు బుసప్ప సమాన వాటాదారులుగా ఉంటారని తీర్పు ఇచ్చింది. గతంలో జారీ చేసిన ప్రాథమిక డిక్రీని న్యాయస్థానం సవరించింది. సవరించిన ప్రాథమిక డిక్రీకి అనుగుణంగా వీలైనంత త్వరగా తుది డిక్రీని జారీ చేయాలని ధర్మాసనం కర్నూలులోని విచారణ న్యాయస్థానాన్ని ఆదేశించింది.
