కుమార్తెకు పుట్టుకతోనే సమాన ఆస్తి హక్కు: హైకోర్టు

కుమార్తెకు పుట్టుకతోనే కుమారుడితో సమానంగా ఆస్తి హక్కు ఉంటుందన్న హైకోర్టు -చట్టం అమల్లోకి వచ్చేనాటికి తండ్రి బతికి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు -కుమార్తె జీవించి ఉంటే ఆస్తిలో సమాన హక్కు పొందేందుకు అర్హురాలు

HC Clarity On Daughter Equal Rights On Property
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 9:52 AM IST

HC Clarity On Daughter Equal Rights On Property : ఎప్పటి నుంచో ఆస్తి పంపకాల్లో కుమార్తెలకు కూడా కొడుకులతో సమానంగా వాటా కావాలంటూ జరుగుతున్న పోరాటంలో హైకోర్టు​ తాజాగా ఊరటనిచ్చింది. హిందూ వారసత్వ (సవరణ) చట్టం, 2005 ప్రకారం, కుమార్తెకు పుట్టుకతోనే ఆస్తిపై కుమారుడితో సమానమైన హక్కు ఉంటుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ సవరణ చట్టం 2005 సెప్టెంబర్ 9న అమల్లోకి వచ్చిందని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. ఈ నిబంధన వర్తించడానికి, ఆ తేదీ నాటికి తండ్రి సజీవంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదని కోర్టు తెలిపింది. కుమార్తె బతికి ఉంటే చాలు ఆమె ఆస్తిలో సమాన వాటాను పొందే హక్కు కలిగి ఉంటుందని పేర్కొంది.

1988 నాటి కేసు విచారణలో సమాన వాటా : 1988 నాటి ఒక వివాదాన్ని పరిష్కరిస్తూ తండ్రి ఆస్తిలో కుమార్తెకు, కుమారుడికి సమాన వాటాలను కేటాయిస్తూ న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది. హైకోర్టు ద్విసభ్య ధర్మాసనం (Division Bench) న్యాయమూర్తులు రవినాథ్ తిలహరి - మేడమల్లి బాలాజీలతో కూడిన బృందం ఇటీవల ఈ తీర్పును వెలువరించింది.

అసలు కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి ? కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన వి. మరేప్ప తన పూర్వీకుల నుంచి సంక్రమించిన వంశపారంపర్య ఆస్తిలో సగం వాటాను కలిగి ఉండేవారు. మరేప్ప కుటుంబంలో ఆయన భార్య నాగమ్మ, కుమార్తె వీరమ్మ, కుమారుడు బుసప్ప ఉన్నారు. ఆ తర్వాత మరేప్ప, బుసప్ప ఇద్దరూ మరణించారు. 1988లో మరేప్ప ఆస్తిలో తమకు దక్కాల్సిన వాటాలను పొందేందుకు నాగమ్మ -వీరమ్మ కర్నూలు న్యాయస్థానంలో బుసప్ప అతని కుమార్తెలపై దావా దాఖలు చేశారు.

2003లోనే సమాన వాటా కేటాయించిన హైకోర్టు : ఆ న్యాయస్థానం ఒక ప్రాథమిక డిక్రీని జారీ చేస్తూ ఆస్తిలో నాగమ్మ (భార్య)కు 1/4వ వంతు వాటా పొందే హక్కు ఉందని తీర్పు ఇచ్చింది. కానీ వీరమ్మ (కుమార్తె)కు మాత్రం ఎటువంటి వాటాను కేటాయించలేదు. ఫలితంగా నాగమ్మ - వీరమ్మ 1990లో హైకోర్టులో అప్పీలు దాఖలు చేశారు. 2003లో తన తీర్పును వెలువరిస్తూ- మరేప్ప ఆస్తిపై భార్య (నాగమ్మ), కుమార్తె (వీరమ్మ) కుమారుడు (బుసప్ప)లకు సమాన హక్కులు ఉన్నాయని హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది.

పాత తీర్పును సవరిస్తూ తగిన పరిష్కారం తెలిపిన కోర్టు : ఈ అప్పీలుకు సంబంధించి తాజాగా మరికొన్ని అనుబంధ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. నాగమ్మ ఆ తర్వాత మరణించారని ఆమె వాటా ఆస్తిలో కూడా ఆమె కుమార్తె - కుమారుడికి సమాన హక్కులు ఉన్నాయని పిటిషనర్లు కోర్టుకు నివేదించారు. ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం మరేప్ప ఆస్తిలో కుమార్తె వీరమ్మ- కుమారుడు బుసప్ప సమాన వాటాదారులుగా ఉంటారని తీర్పు ఇచ్చింది. గతంలో జారీ చేసిన ప్రాథమిక డిక్రీని న్యాయస్థానం సవరించింది. సవరించిన ప్రాథమిక డిక్రీకి అనుగుణంగా వీలైనంత త్వరగా తుది డిక్రీని జారీ చేయాలని ధర్మాసనం కర్నూలులోని విచారణ న్యాయస్థానాన్ని ఆదేశించింది.

