రాష్ట్రంలో మరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ - సంగారెడ్డిలో ఏర్పాటు
75 శాతం నిధులను వెచ్చిస్తున్న కాలుష్య నియంత్రణ మండలి - 25 శాతం భరించనున్న రాష్ట్రం
Published : December 4, 2025 at 3:26 PM IST
Super Specialty Hospital in Sangareddy : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య విద్య సంచాలక కార్యాలయం పరిధిలో బోధనతో పాటు ఆసుపత్రి ఉండే వెసులుబాటు అందుబాటులో ఉండేది. మొదటిసారిగా తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్తు (టీవీవీపీ) ఆధ్వర్యంలో సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు ప్రారంభించటానికి రంగం సిద్ధమవుతోంది. అందుకోసం వంద పడకలతో సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరమయ్యాయి.
కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నిధులతో ఏర్పాట్లు : పారిశ్రామిక వాడల్లో నివసించే ప్రజలు దీర్ఘకాలిక జబ్బుల బారిన పడుతున్నారు. వారికి మెరుగైన సేవలు అందించాలని పటాన్చెరులోని వంద పడకల సర్కారు ఆసుపత్రికి అనుబంధంగా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నిర్మించాలని ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి. అందుకోసం రూ. 184 కోట్లతో ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతులు లభించాయి. దీనికోసం 75 శాతం నిధులను కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (పీసీబీ) వెచ్చిస్తుంది. మరో 25 శాతం నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరిస్తోంది. అంతేకాకుండా రానున్న పదేళ్ల పాటు నిర్వహణకు ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా రూ.114 కోట్ల వరకు నిధులను పీసీబీ భరించేలా ఒప్పందం జరిగింది.
టీజీఎంఎస్ఐడీసీ రూ.44 కోట్లతో : రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు ప్రాంతంలో ఈ ప్రభుత్వ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నిర్మాణ పనులు 95 శాతం వరకు పూర్తయ్యాయి. ఈ ఆసుపత్రిలో సూపర్ స్పెషాలిటీ వివిధ విభాగాలైన
- కార్డియాలజీ - గుండె సంబంధించిన వ్యాధులను నిర్ధారించి, తగిన చికిత్సను అందిస్తారు.
- సీటీ సర్జరీ - రోగుల వ్యాధిని నిర్ధారించడానికి, ఎంత వరకు వ్యాపించిందో ఒక అంచనాకు రావడానికి తోడ్పడుతుంది.
- న్యూరాలజీ - నరాలకు సంబంధించిన వ్యాధులు నాడీ వ్యవస్థ పనితీరు ఎలా ఉంది, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ కావాలో తెలుపుతుంది.
- న్యూరో సర్జరీ - నరాల పనితీరు గమనిస్తారు. రోగులకు మెదడు, వెన్నుపాము వ్యవస్థలు ఏ విధంగా పని చేస్తున్నాయో తెలుస్తుంది.
- నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ - మూత్ర పిండాల సమస్యలు, మూత్ర వ్యవస్థ కావాల్సిన చికిత్స, పిడియాట్రిక్ సర్జరీ వంటివి సదుపాయాలను కల్పించనుంది.
రాష్ట్ర వైద్య సేవలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ (టీజీఎంఎస్ఐడీసీ) రూ.44 కోట్లతో అత్యాధునిక పరికరాలను కొనుగోలు చేస్తోంది. భవనం ప్రారంభమయ్యాక వైద్యులు, సిబ్బందిని వైద్య విధాన పరిషత్తు నుంచి నియమించి, సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలను అందించనున్నారు.
ఆసుపత్రుల్లో పీజీ కోర్సులు : వైద్య విధాన పరిషత్తు పరిధిలోని ఆరు ఏరియా ఆసుపత్రుల్లోనూ పీజీ సేవలను ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం ఇటీవల నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలో పీజీ వైద్య విద్య చదివే విద్యార్థుల సంఖ్య ప్రతీ సంవత్సరం పెరుగుతోంది. అందుకు తగ్గట్టు కళాశాలలు లేవు. ఈ నేపథ్యంలో టీవీవీపీ ఆసుపత్రుల్లో వచ్చే ఏడాది నుంచి పీజీ సీట్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు సర్కారు సిద్ధమైంది. వీటిని ‘పీజీ స్టాండ్ అలోన్’ కళాశాలలుగా వ్యవహరించనున్నారు. భద్రాచలం, మిర్యాలగూడ, గజ్వేల్, కింగ్కోఠి, పెద్దపల్లి, హుస్నాబాద్లలో 200 నుంచి 250 పడకల ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో 9 పీజీ కోర్సుల్లో మొత్తంగా 50 సీట్లను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
