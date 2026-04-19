నిషేధిత జాబితాలో 1.95 కోట్ల ఎకరాలు! - రాష్ట్రంలో కొన్నేళ్లుగా తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్న అన్నదాతలు

వెబ్‌లాండ్‌ గణాంకాల ప్రకారం మొత్తం భూముల విస్తీర్ణమే 3.3 కోట్ల ఎకరాలు - మొత్తం భూముల్లో నిషేధిత జాబితాలోనే ఉన్న 59శాతం - అవసరాలకు భూములు అమ్ముకోలేక అన్నదాతల అవస్థలు

Under Prohibited Land is 59 percent in AP
Under Prohibited Land is 59 percent in AP (ETV)
Published : April 19, 2026 at 12:10 PM IST

Under Prohibited Land is 59 percent in AP : ఏపీలో నిషేధిత జాబితాలో 59 శాతం భూమి ఉందని అధికారిక లెక్కలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అంటే దాదాపు 1.95 కోట్ల ఎకరాలు 22ఎ లో ఉన్నాయి. వాటిలో దేవాదాయ, వక్ఫ్‌ భూములతో పాటు పట్టా భూములు సైతం ఉన్నాయి. శాఖల మధ్య భూముల లెక్కల్లో తేడాలు, ఎంట్రీలో లోపాలు, సమన్వయలోపంతో నిషేధిత జాబితాలో చేరిన పట్టాదారులకి ఇబ్బందులు తప్పట్లేదు.

కొన్నేళ్లుగా అన్నదాతల అవస్థలు: 22ఎ నిషేధిత జాబితాలోని భూముల విస్తీర్ణం 1.95 కోట్ల ఎకరాలుగా రిజిస్ట్రేషన్, స్టాంపుల శాఖ లెక్క తేల్చింది. కానీ రెవెన్యూ శాఖ వెబ్‌లాండ్‌ గణాంకాలు చూస్తే రాష్ట్రంలో మొత్తం భూముల విస్తీర్ణమే 3.3 కోట్ల ఎకరాలుగా ఉంది. అంటే మొత్తం భూముల్లో 59 శాతం నిషేధిత జాబితాలోనే ఉన్నట్లుగా అర్థమవుతోంది. నిషేధిత భూములకు సంబంధించి రెవెన్యూ, దేవాదాయ, వక్ఫ్‌ శాఖల వద్ద ఉన్న జాబితాలకు, రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖ వద్ద ఉన్న జాబితాకు భారీ వ్యత్యాసం ఉంది. దీనికి తోడు డబుల్‌ ఎంట్రీలు సైతం అధికంగా ఉన్నాయి. ఇక ప్రభుత్వ, దేవాదాయ, వక్ఫ్, న్యాయ వివాదాల్లో ఉన్న వాటితో పాటు రైతుల పట్టా భూములనూ చేర్చేశారు. దీన్ని నుంచి బయటపడలేక పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్లు, అప్పులు, ఇతర అవసరాలకు భూములు అమ్ముకోలేక అన్నదాతలు కొన్నేళ్లుగా తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.

ఒకటికి పదిసార్లు అర్జీలిస్తున్నా పరిష్కారం కావడం లేదు. రెవెన్యూ, దేవాదాయ, వక్ఫ్‌ శాఖల మధ్య సమన్వయలోపమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ఎవరి లెక్కలు వారు వేస్తున్నారు. రెవెన్యూ ప్రక్షాళనలో భాగంగా 22ఎ జాబితాలో సంస్కరణలు అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. 22ఎ జాబితాలో ఉన్న 5 రకాల భూముల్ని విడుదల చేసేందుకు ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం మిగిలిన వాటికి కూడా విముక్తి కల్పించే దిశగా మార్గదర్శకాలు రూపొందించింది. వెబ్‌లాండ్‌ 1.0 గ్రామాలకు సంబంధించి 22ఎ డేటాబేస్‌లో ఉన్న అన్ని పునరావృత నమోదుల్ని తొలగించాలని రిజిస్ట్రేషన్, స్టాంపుల శాఖను ఆదేశించింది. రీసర్వే పూర్తికాని గ్రామాల్లో పాత ఐజీఆర్‌ఎస్‌లో నమోదైనవే కొనసాగుతాయని పేర్కొంది.

విచారణ చేసి ఆపై ఉత్తర్వులు: రైతులకు చెందిన 14 లక్షల ఎకరాల పట్టా భూముల్ని నిషేధిత జాబితాలో చేర్చినట్లు రెవెన్యూ శాఖ గుర్తించింది. వాస్తవానికి పట్టా భూములేవీ 22ఎ జాబితాలో ఉండకూడదు. అయినా రీసర్వే సమయంలో, వెబ్‌లాండ్‌ నవీకరణ సమయంలో పెద్దఎత్తున చేర్చారు. పట్టాభూముల్ని నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించాల్సిన బాధ్యతను కలెక్టర్లకు అప్పగించింది. జులై 31వ తేదీలోగా మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేసింది. పట్టా భూమిని 22ఎ జాబితాలో చేర్చాలంటే ఈకేవైసీ నోటీసు ఇచ్చాక విచారణ చేసి ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలి. అప్పీలు గడువు 90 రోజులు ముగిశాకే నిషేధిత జాబితాలో చేర్చాలని స్పష్టం చేసింది.

వెబ్‌లాండ్‌ సమాచారం ప్రకారం రాష్ట్రంలో దేవాదాయ భూములు 97,000 ఎకరాలే ఉన్నాయి. కానీ రిజిస్ట్రేషన్, స్టాంపుల శాఖ వద్ద ఉన్న నిషేధిత భూముల జాబితాలో 7.9 లక్షల ఎకరాలుగా ఉంది. అంటే వాస్తవ విస్తీర్ణానికి ఏడు రెట్లు అధికం. దేవాదాయశాఖ మాత్రం 4.67 లక్షల ఎకరాలుగా చెబుతోంది. ఒక సర్వే నంబరులోని సబ్‌డివిజన్‌లో దేవాదాయ శాఖకు ఎకరం భూమి ఉంటే ఆ సబ్‌ డివిజన్‌ వరకే 22ఎ నిషేధిత జాబితాలో చేర్చాలి. కానీ అధికారులు ఆ సర్వే నంబరు మొత్తాన్ని అందులోని పదెకరాలనూ చేర్చేశారు. దీంతో పట్టాదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వెబ్‌లాండ్‌ సమాచారం ప్రకారం వక్ఫ్‌ భూముల విస్తీర్ణం 11,672 ఎకరాలు. కానీ రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖ లెక్కల ప్రకారం 86,855 ఎకరాలుగా ఉంది. అంటే ఏడు రెట్లు అధికం. వక్ఫ్‌ శాఖ తమ భూముల విస్తీర్ణం మొత్తం 81,000 ఎకరాలుగా పేర్కొంటోంది.

కేంద్రీకృత డేటాబేస్‌ ఏర్పాటు! : 22ఎ నిషేధిత జాబితాకు సంబంధించి కేంద్రీకృత డేటాబేస్‌ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిషేధిత ఆస్తుల డేటాబేస్‌ను రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖ-ఐజీఆర్​ఎస్​ నిర్వహిస్తుంది. వెబ్‌లాండ్‌ 2.0 వివరాలను ప్రామాణికంగా పరిగణించాలని సురక్షితమైన ఏపీఐ ద్వారా దీనికి వివరాలను అందిస్తారని తెలియజేసింది. ఏ స్థాయి అధికారి కూడా వివరాలను నేరుగా నమోదు చేయకూడదని స్పష్టం చేసింది.

