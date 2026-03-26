మీరు పంపిన పోస్టల్ పార్సిల్​పై అడ్రస్​ తప్పుగా రాశారా? - అయితే ఏం చేయాలో తెలుసా

తరాలు మారినా ఏ మాత్రం ఆదరణ తగ్గని తపాలా శాఖ - కాలానుగుణంగా మారుతూ పార్సిల్స్​ను వేగంగా అందిస్తున్న తీరు - అడ్రస్​ తప్పుగా రాసి పోస్ట్​ చేస్తే ఏమవుతుందనే సందేహాలపై ప్రత్యేక కథనం

Undelivered Postal Letters
Undelivered Postal Letters (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 1:17 PM IST

Incorrect Postal Address Issues : మనం పోస్టు ద్వారా పంపే పార్సిల్ చిరునామా తప్పుగా రాసినా, తీసుకునే వ్యక్తి లేకపోయినా ఆ వస్తువులు ఎక్కడకు చేరతాయి? వాటిని ఏం చేస్తారు? అనే సందేహాలు చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఈ ప్రశ్న సర్వసాధారణం. ఇదే తరహాలో అమరావతికి చెందిన సురేశ్‌ హైదరాబాద్‌లోని తన మిత్రుడు కిశోర్‌కు పోస్ట్​ ఆఫీస్​ ద్వారా ఓ పార్సిల్‌ను పంపించారు. తీరా కొన్ని రోజులకు తను రాసిన చిరునామా తప్పని గ్రహించిన సురేశ్‌ పార్సిల్​ అందిందా అని కిశోర్‌ను అడిగాడు. తాను ఊర్లో లేకపోవడంతో ఏ పార్సిల్‌ తీసుకోలేదని చెప్పి తర్వాత కొంత నగదు చెల్లించి తపాలా శాఖ కార్యాలయం నుంచి వస్తువులను తీసుకున్నాడు.

తరాలు మారినా తపాలా శాఖకు ఆదరణ ఏ మాత్రం తగ్గలేదనడంలో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు. కాలానుగుణంగా అందులోనూ అనేక మార్పులు సంభవించాయి. ఇంకా ఇప్పటికీ అది అందించే విస్తృతమైన సేవల గురించి మనలో చాలా మందికి పూర్తి అవగాహన లేదు. అందులో ఒకటే అడ్రస్​ తప్పుగా రాసినా, తీసుకోవాల్సిన వ్యక్తి అందుబాటులో లేకపోయినా వాటిని ఈ శాఖ వద్దే ఏడాది పాటు భద్రపరుస్తారు. అయితే ఇది కేవలం రిజిస్టర్డ్‌ పార్సిళ్లు, ఉత్తరాలను మాత్రమే ఇలా చేస్తారు. అత్యంత వేగంగా ఉత్తరాలను పోస్టల్​ శాఖ చేరవేస్తుంది.

ఏడు రోజుల వ్యవధిలో..

  • ముందుగా మనం పంపిన పార్సిల్​ ఆఫీస్​ నుంచి సిబ్బంది వెళ్లి రిజిస్టర్డ్‌ ఉత్తరాలు, పార్సిళ్లను సదరు వ్యక్తికి చేరుస్తారు.
  • ఒకవేళ అక్కడ ఎవరూ లేకపోతే ఇంటిమేషన్‌ స్లిప్‌ అక్కడ ఉంచి వాటిని వెనక్కి తీసుకెళ్తారు.
  • తరువాత వస్తువులను ఏడు రోజుల పాటు ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన తపాలా సిబ్బంది వద్దే ఉంచుతారు.
  • అప్పుడు సదరు వ్యక్తి ఇంటిమేషన్‌ స్లిప్, ఏదైనా ఐడీ కార్డుతో స్వయంగా వెళ్లి వాటిని తీసుకోవచ్చు.
  • లేదంటే వాటిని శాఖ ఆఫీస్​కు పంపుతారు.
  • అక్కడి నుంచి వాటిని పంపిన వ్యక్తికే చేరేలా ప్రయత్నం చేస్తారు.
  • ఆ వ్యక్తి కూడా లేకపోతే ఆ ప్రాంతంలోని కార్యాలయంలో వారం రోజుల పాటు ఉంచుతారు.
  • అక్కడ కొంత నగదు చెల్లించి పంపించిన వ్యక్తే తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

ఏడాది పాటు అక్కడే...

  • పంపిన వ్యక్తి కూడా 15 రోజుల వరకు రాకపోతే వాటిని రిటర్న్‌డ్‌ లెటర్‌ ఆఫీసర్‌(ఆర్‌ఎల్‌ఓ) తిరిగి ఆఫీస్​కే పంపుతారు.
  • అక్కడ మూడు నెలల పాటు ఉంచి పార్సిల్‌ లోపల ఉన్న వస్తువులను తెరచి చూస్తారు. అందులో ఏదైనా చిరునామా ఉంటే అక్కడికి పంపిస్తారు.
  • పాడైపోయేవి లేదా ఇతరులకు పనికి రానివి ఉంటే వాటిని వెంటనే డిస్పోజ్‌ చేస్తారు.
  • విలువైన వస్తువులు ఉంటే ఒక ఏడాది పాటు అక్కడే భద్రంగా ఉంచుతారు.
  • వస్తువులకు సంబంధించిన వ్యక్తికి న్యూస్​ పేపర్ల ద్వారాా నోటీసులు పంపిస్తారు.
  • అప్పటికీ కూడా ఎవరూ స్పందించకపోతే ఏడాది కాలం తర్వాత ఓ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి వాటిని వేలం వేస్తారు.
  • ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఆర్‌ఎల్‌వో ఆఫీస్​ చెన్నై నగరంలో ఉంది.
  • అక్కడికే వెళ్లి పార్సిళ్లు, లెటర్లను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

మొబైల్ ఫోన్ నంబరు తప్పనిసరి..

  • పోస్టల్‌ కవర్‌పై లేదా పార్సిల్‌పై కొన్ని సార్లు ఏమరుపాటులో సరిగా రాయకపోవచ్చు.
  • అలా రాసినప్పుడు పంపించే, తీసుకునే వారి ఫోన్‌ నంబర్లు తప్పని సరిగా నమోదు చేస్తేనే తీసుకుంటారు.
  • దీని ద్వారా సదరు వ్యక్తి ఎవరు? ఎక్కడ ఉంటారు? వంటి అనేక విషయాలు పోస్టల్​ సిబ్బందికి తెలుస్తాయి.
  • మొబైల్ నంబరులో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే ఆ పార్సిల్‌ను తీసుకోరు.
  • సరైన నంబరు ఇచ్చిన తరవాత వన్​ టైమ్​ పాస్​వర్డ్​ను పరిశీలించి అప్రూవల్‌ చేస్తారు.
  • పార్సిల్​ తీసుకునే వ్యక్తి ఆ ఓటీపీ చెప్తే కానీ వస్తువులు ఇవ్వరు.

