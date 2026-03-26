మీరు పంపిన పోస్టల్ పార్సిల్పై అడ్రస్ తప్పుగా రాశారా? - అయితే ఏం చేయాలో తెలుసా
తరాలు మారినా ఏ మాత్రం ఆదరణ తగ్గని తపాలా శాఖ - కాలానుగుణంగా మారుతూ పార్సిల్స్ను వేగంగా అందిస్తున్న తీరు - అడ్రస్ తప్పుగా రాసి పోస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందనే సందేహాలపై ప్రత్యేక కథనం
Published : March 26, 2026 at 1:17 PM IST
Incorrect Postal Address Issues : మనం పోస్టు ద్వారా పంపే పార్సిల్ చిరునామా తప్పుగా రాసినా, తీసుకునే వ్యక్తి లేకపోయినా ఆ వస్తువులు ఎక్కడకు చేరతాయి? వాటిని ఏం చేస్తారు? అనే సందేహాలు చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఈ ప్రశ్న సర్వసాధారణం. ఇదే తరహాలో అమరావతికి చెందిన సురేశ్ హైదరాబాద్లోని తన మిత్రుడు కిశోర్కు పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా ఓ పార్సిల్ను పంపించారు. తీరా కొన్ని రోజులకు తను రాసిన చిరునామా తప్పని గ్రహించిన సురేశ్ పార్సిల్ అందిందా అని కిశోర్ను అడిగాడు. తాను ఊర్లో లేకపోవడంతో ఏ పార్సిల్ తీసుకోలేదని చెప్పి తర్వాత కొంత నగదు చెల్లించి తపాలా శాఖ కార్యాలయం నుంచి వస్తువులను తీసుకున్నాడు.
తరాలు మారినా తపాలా శాఖకు ఆదరణ ఏ మాత్రం తగ్గలేదనడంలో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు. కాలానుగుణంగా అందులోనూ అనేక మార్పులు సంభవించాయి. ఇంకా ఇప్పటికీ అది అందించే విస్తృతమైన సేవల గురించి మనలో చాలా మందికి పూర్తి అవగాహన లేదు. అందులో ఒకటే అడ్రస్ తప్పుగా రాసినా, తీసుకోవాల్సిన వ్యక్తి అందుబాటులో లేకపోయినా వాటిని ఈ శాఖ వద్దే ఏడాది పాటు భద్రపరుస్తారు. అయితే ఇది కేవలం రిజిస్టర్డ్ పార్సిళ్లు, ఉత్తరాలను మాత్రమే ఇలా చేస్తారు. అత్యంత వేగంగా ఉత్తరాలను పోస్టల్ శాఖ చేరవేస్తుంది.
ఏడు రోజుల వ్యవధిలో..
- ముందుగా మనం పంపిన పార్సిల్ ఆఫీస్ నుంచి సిబ్బంది వెళ్లి రిజిస్టర్డ్ ఉత్తరాలు, పార్సిళ్లను సదరు వ్యక్తికి చేరుస్తారు.
- ఒకవేళ అక్కడ ఎవరూ లేకపోతే ఇంటిమేషన్ స్లిప్ అక్కడ ఉంచి వాటిని వెనక్కి తీసుకెళ్తారు.
- తరువాత వస్తువులను ఏడు రోజుల పాటు ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన తపాలా సిబ్బంది వద్దే ఉంచుతారు.
- అప్పుడు సదరు వ్యక్తి ఇంటిమేషన్ స్లిప్, ఏదైనా ఐడీ కార్డుతో స్వయంగా వెళ్లి వాటిని తీసుకోవచ్చు.
- లేదంటే వాటిని శాఖ ఆఫీస్కు పంపుతారు.
- అక్కడి నుంచి వాటిని పంపిన వ్యక్తికే చేరేలా ప్రయత్నం చేస్తారు.
- ఆ వ్యక్తి కూడా లేకపోతే ఆ ప్రాంతంలోని కార్యాలయంలో వారం రోజుల పాటు ఉంచుతారు.
- అక్కడ కొంత నగదు చెల్లించి పంపించిన వ్యక్తే తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఏడాది పాటు అక్కడే...
- పంపిన వ్యక్తి కూడా 15 రోజుల వరకు రాకపోతే వాటిని రిటర్న్డ్ లెటర్ ఆఫీసర్(ఆర్ఎల్ఓ) తిరిగి ఆఫీస్కే పంపుతారు.
- అక్కడ మూడు నెలల పాటు ఉంచి పార్సిల్ లోపల ఉన్న వస్తువులను తెరచి చూస్తారు. అందులో ఏదైనా చిరునామా ఉంటే అక్కడికి పంపిస్తారు.
- పాడైపోయేవి లేదా ఇతరులకు పనికి రానివి ఉంటే వాటిని వెంటనే డిస్పోజ్ చేస్తారు.
- విలువైన వస్తువులు ఉంటే ఒక ఏడాది పాటు అక్కడే భద్రంగా ఉంచుతారు.
- వస్తువులకు సంబంధించిన వ్యక్తికి న్యూస్ పేపర్ల ద్వారాా నోటీసులు పంపిస్తారు.
- అప్పటికీ కూడా ఎవరూ స్పందించకపోతే ఏడాది కాలం తర్వాత ఓ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి వాటిని వేలం వేస్తారు.
- ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఆర్ఎల్వో ఆఫీస్ చెన్నై నగరంలో ఉంది.
- అక్కడికే వెళ్లి పార్సిళ్లు, లెటర్లను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
మొబైల్ ఫోన్ నంబరు తప్పనిసరి..
- పోస్టల్ కవర్పై లేదా పార్సిల్పై కొన్ని సార్లు ఏమరుపాటులో సరిగా రాయకపోవచ్చు.
- అలా రాసినప్పుడు పంపించే, తీసుకునే వారి ఫోన్ నంబర్లు తప్పని సరిగా నమోదు చేస్తేనే తీసుకుంటారు.
- దీని ద్వారా సదరు వ్యక్తి ఎవరు? ఎక్కడ ఉంటారు? వంటి అనేక విషయాలు పోస్టల్ సిబ్బందికి తెలుస్తాయి.
- మొబైల్ నంబరులో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే ఆ పార్సిల్ను తీసుకోరు.
- సరైన నంబరు ఇచ్చిన తరవాత వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ను పరిశీలించి అప్రూవల్ చేస్తారు.
- పార్సిల్ తీసుకునే వ్యక్తి ఆ ఓటీపీ చెప్తే కానీ వస్తువులు ఇవ్వరు.
