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ప్రాణం తీసిన వివాహేతర బంధం : భర్త కోసం ప్లాన్​ చేసింది - మామను బలి తీసుకుంది

ఆటో నడిపే శ్రీశైలంతో భార్య వివాహేతర సంబంధం - ఈ విషయంలో పలుమార్లు హెచ్చరించిన భర్త - వినకపోయేసరికి భార్యపై కత్తితో దాడి - ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేందుకు ప్లాన్ ​

Meghya Naik
మృతుడు మేఘ్యానాయక్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 2, 2026 at 2:26 PM IST

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Murder Incident At Vanaparthi : మామయ్య తండ్రి తర్వాత తండ్రిలాంటివాడు! పుట్టింట్లో ఏ కష్టం వచ్చినా నాన్నకు చెప్పుకున్నట్లే, మెట్టినింట్లో కూడా కన్నతండ్రిలాగే భరోసా ఇచ్చే ఏకైక వ్యక్తి. భర్తతో ఏమైనా చిన్న గొడవలు జరిగినా, మనస్పర్థలు వచ్చినా సర్ది చెప్పడానికి, తన బాధను పంచుకోవడానికి మొదట గుర్తుకు వచ్చేది ఆ ఇంటి పెద్దే. కుమారుడినైనా ఒక మాట అంటారేమో గానీ చాలా మంది మామలు కోడళ్లను కుమార్తెల్లాగే చూసుకుంటారు. అలాంటి మామయ్యను ప్రేమగా చూసుకోవాల్సిన కోడలు ఏం చేసింది? తన వ్యవహారానికి అడ్డొస్తున్నాడని ఎలాంటి ఘాతుకానికి పాల్పడింది? అసలు సొంత మామపై ఆ కోడలు ఎందుకు కక్ష గట్టిందనే విషయాన్ని ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

భర్తకు బదులు మామ హత్య : వివాహేతర సంబంధాలు భార్యాభర్తల మధ్యే కాకుండా కుటుంబంలోనూ చిచ్చు రేపుతున్నాయి. తమ అనైతిక బంధాన్ని కొనసాగించడం కోసం ఎలాంటి ఘాతుకైనా తెగిస్తున్నారు. అవతలి వాళ్లు దెబ్బ కొట్టక ముందే మనమే పైచేయి సాధించాలని కుట్రలు పన్నుతున్నారు. ఈ క్రమంలో భర్తపై కక్ష గట్టిన భార్య ఏకంగా అతడిని చంపడానికి ప్రియుడితో కలిసి పథకం వేసింది. పక్కా సమాచారం ప్రియుడికి అందజేసింది. కానీ ఆ సమయానికి ఇంట్లో భర్త బదులు మామ ఉన్నాడని తెలిసి, అతడ్ని దారుణంగా అంతమొందించింది.

వనపర్తిలో మామను చంపిన కోడలు (ETV Bharat)

విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి : వనపర్తి జిల్లా గోపాలపేట మండలం బుద్దారం లక్ష్మీ తండాలో వృద్ధుడు మేఘ్యా నాయక్‌ హత్య తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఇంట్లో పడుకున్న మేఘ్యా నాయక్‌ను కత్తితో మెడ నరికి చంపేశారు. చిన్న కుమారుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితుడిని పట్టుకుని విచారించగా విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగు చూశాయి. ఆయన పెద్ద కోడలు మమతే ఈ హత్య చేయించిందని తెలిసి నిర్ఘాంతపోయారు. నిందితుడితో ఉన్న వివాహేతర సంబంధమే ఈ హత్యకు కారణమని పోలీసులు తేల్చారు.

శ్రీశైలంతో వివాహేతర సంబంధం : మేఘ్యా నాయక్‌ ఇద్దరు కుమారులు పెళ్లిళ్లు చేసుకుని హైదరాబాద్‌లో నివాసం ఉంటున్నారు. పెద్ద కుమారుడు శ్రీనివాస్‌ నాయక్‌ భార్య మమత, పిల్లలతో కలిసి బాలానగర్‌లో ఉంటున్నాడు. వికారాబాద్ జిల్లా బుజుర్గ్‌ కొత్లాపూర్‌కు చెందిన కుర్వం శ్రీశైలం సైతం ఆటో నడుపుకుంటూ అదే కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో మమత, శ్రీశైలం మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. వద్దని భర్త శ్రీనివాస్‌ మందలించినప్పటికీ ఆమె వినకపోవడంతో మూడు నెలల క్రితం ఆమెపై కత్తితో దాడి చేసి గాయపర్చాడు. ఈ కేసులోనే జైలుకు వెళ్లిన కుమారుడిని తండ్రి మేఘ్యా నాయక్‌ కండిషన్ బెయిల్‌పై బయటకు తీసుకొచ్చాడు.

భర్తను చంపేందుకు ప్లాన్​ : శ్రీనివాస్‌ బయటకు వచ్చిన వెంటనే శ్రీశైలం హత్యకు ప్రయత్నించగా అతను తృటిలో తప్పించుకున్నాడు. శ్రీనివాస్‌ ప్రాణాలతో ఉంటే మనిద్దరినీ బతకనీయడని మమత, శ్రీశైలంతో చెప్పింది. అందుకే అతని అడ్డు తొలగించుకోవడానికి పథకం వేసింది. పోలీస్​స్టేషన్‌లో సంతకం పెట్టడానికి శ్రీనివాస్ ఇంటికి వెళ్తున్నాడని, అక్కడే అతన్ని చంపేయమని ప్రియుడికి చెప్పింది. దీంతో శ్రీశైలం బైక్‌పై తండాకు వెళ్లి అర్ధరాత్రి వరకు శ్రీనివాస్‌ కోసం ఎదురు చూశాడు.

అయితే శ్రీనివాస్​ లేడని, మీ మామ మేఘ్యా నాయక్‌ మాత్రమే ఉన్నాడని శ్రీశైలం మమతకు ఫోన్‌లో చెప్పగా అతను ఉన్నా మనకు ఇబ్బందేనని చంపేయమంది. వెంటనే శ్రీశైలం కత్తితో మేఘ్యా నాయక్‌ మెడ కోసి హత్య చేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. భర్త చంపుతాడేమోనని భయపడిపోయిన భార్య, ప్రియుడి సాయంతో భర్త హత్యకు పథకం వేసింది. అది కుదరకపోవడంతో మామను హత్య చేయించింది.

"భర్త జైలుకు వెళ్లి వచ్చినప్పటి నుంచి భార్య మమత, శ్రీశైలంకు అనుమానం వచ్చింది. అతను బయటకు వస్తే తమను చంపేస్తాడని అనుకున్నారు. దాంతో అతడిని చంపేయాలని ఇద్దరూ ప్లాన్​ చేసుకున్నారు. పథకం ప్రకారం శ్రీనివాస్​ను అతని తండాలోనే చంపేయాలని అనుకున్నారు. పథకం అమలు చేసే సమయంలో శ్రీనివాస్​ ఇంట్లో లేకపోవడం, మామ మాత్రమే ఉండటంతో అతడిని చంపేయమని మమత ప్రియుడికి చెప్పింది. దాంతో శ్రీశైలం మేఘ్యా నాయక్​ను చంపాడు." - గిరిబాబు, వనపర్తి డీఎస్పీ

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వనపర్తిలో మామను చంపిన కోడలు
UNCLE MURDERED BY DAUGHTER IN LAW

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