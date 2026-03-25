రామగుండంలో ఎన్టీపీసీ కరెంట్ తెలంగాణకు అక్కర్లేదా?

ఎన్టీపీసీ నుంచి విద్యుత్‌ కొనుగోలు ఒప్పందానికి సుముఖత చూపని తెలంగాణ ప్రభుత్వం - ఇతర రాష్ట్రాలతో పీపీఏ చేసుకోవటానికి యత్నిస్తున్న ఎన్టీపీసీ - చర్చనీయంశంగా మారిన ఎన్టీపీసీ ప్రయత్నాలు

NTPC RAMAGUNDAM
Published : March 25, 2026 at 2:36 PM IST

NTPC Power Plant Ramagundam : తెలంగాణ ఎన్టీపీసీ(నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్) ప్రాజెక్టు రెండో దశ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం నిర్మాణంపై సందిగ్ధత నెలకొంది. విద్యుత్‌ కొనుగోలు ఒప్పందానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుముఖత చూపటం లేదు. దీంతో ఎన్టీపీసీ యజమాన్యం ఇతర రాష్ట్రాలతో పీపీఏ(పవర్ పర్చెస్ అగ్రిమెంట్) చేసుకోవటానికి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ పూర్తైనా పర్యావరణ అనుమతులు లభించినప్పటికీ పీపీఏలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టత వస్తేనే రెండో దశ పనులపై ఓ అవగాహన వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎన్టీపీసీ బ్యాలెన్సింగ్‌ రిజర్వాయర్‌ పక్కనే నెలకొల్పిన 176 మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్ ప్రాజెక్టును త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ చందన్ కుమార్ సమంతా ప్రకటించారు.

ఏపీ పునర్‌వ్యవస్థీకరణ విభజన చట్టంలో భాగంగా పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండంలో మొదటి దశలో 800 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో రెండు యూనిట్లను నిర్మించారు. విభజన చట్టం ప్రకారం ఎన్టీపీసీ 4 వేల మెగావాట్ల విద్యుత్తు కేంద్రాలను నిర్మించాల్సి ఉండగా మొదటి దశలో 1600 మెగావాట్ల రెండు యూనిట్లను నిర్మించారు. ఎన్టీపీసీ రెండో దశలో చేపట్టే 2 వేల 400 మెగావాట్ల మూడు విద్యుత్‌ కేంద్రాల నిర్మాణ పనులపై ఇప్పటికీ స్పష్టత రావటం లేదు. రెండో దశలో నిర్మించనున్న 2400 మెగావాట్​ల మూడు యూనిట్లకు 24 వేల కోట్లతో అంచనాలు రూపొందించి బీహెచ్​ఈఎల్ సంస్థతో అవగాహన కుదిరింది. కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్తు కొనుగోలు ఒప్పందం చేసుకోవటానికి ముందుకు రాకపోవటంతోనే నిర్మాణానికి ముందడుగులు పడటం లేదు. దీంతో ఎన్టీపీసీ యజమాన్యం ప్రత్యామ్నాయంగా కర్ణాటక, గుజరాత్‌, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాలతో పీపీఏ చేసుకోవటానికి సంప్రదింపులు జరుపుతుంది.

చర్చనీయాంశంగా ఇతర రాష్ట్రాలతో సంప్రదింపులు : తెలంగాణ అవసరాల కోసమే విభజన చట్టంలో 4 వేల మెగావాట్ల విద్యుత్తు ఉత్పత్తి కేంద్రాలను నిర్మించాలన్న నిబంధన ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాలతో సంప్రదింపులు చేసుకోవటం వల్ల ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందనే అంశం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. తెలంగాణ ఎన్టీపీసీ ప్రాజెక్టు రెండో దశ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం కోసం 2025 జనవరి 28న ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేపట్టారు. గతేడాది ఏప్రిల్‌లోనే పర్యావరణ అనుమతులు కూడా లభించాయి. పీపీఏలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టత తీసుకున్న తర్వాతనే ఎన్టీపీసీ యజమాన్యం తెలంగాణ రెండో దశ పనులపై ఓ నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

డిమాండ్​కు తగ్గట్లుగానే ఉత్పత్తి : రామగుండం ఎన్టీపీసీలో 2025- 26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 91 శాతం విద్యుత్ ఉత్పత్తి సాధించామని ప్లాంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ చందన్ కుమార్ సమంత తెలిపారు. వేసవిలో వచ్చే డిమాండ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉత్పత్తి చేపట్టనున్నట్లు ఎన్టీపీసీ ఈడీసీ భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు. వాతావరణంలో మార్పు దృష్ట్యా తగ్గిన డిమాండ్‌కు అనుగుణంగానే విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లు వివరించారు. గ్రిడ్‌ మెయింటెన్స్‌ కోసమే గత రెండు రోజుల పాటు తాత్కాలికంగా ప్లాంట్‌ను నిలిపివేసినట్లు తెలిపారు.

తెలంగాణ ప్రాజెక్టు రెండో దశ పనులపై గతేడాదిలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ, పర్యావరణ అనుమతుల ప్రక్రియ పూర్తైన వేళ అప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఒక్క యూనిట్​ను రూ. 3.18 చొప్పున కొనుగోలు చేసుకోవటానికి అవగాహన కుదుర్చుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఎన్టీపీసీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన కాలుష్య నివారణకు యాజమాన్యం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటుందని ఇదే సమయంలో ప్లాంటు ప్రభావిత గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయిస్తున్నామని చందన్ కుమార్ సమంత పేర్కొన్నారు. పీపీఏ చేసుకోవాలని ఇటీవలే కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు. అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మందుకు రాకపోవటంతో ప్లాంట్ల నిర్మాణంలో కదలిక లేకుండా పోయింది.

విద్యుత్​ వినియోగదారులకు గుడ్​న్యూస్​! - కరెంట్​ కనెక్షన్​లో కొత్త నిబంధనలు వచ్చాయి

అణు విద్యుత్ కేంద్రాల భద్రతపై ఆందోళనలు అవసరం లేదు: మంత్రి జితేంద్ర సింగ్​

