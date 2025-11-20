ETV Bharat / state

అక్కడ 'టు లెట్‌' బోర్డు కనిపించదు - కానీ ఇల్లు అద్దెకు బుక్‌ అయిపోతుంది - ఎలాగంటే?

దండుమల్కాపురంలో ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక అభివృద్ధి - దాదాపు 10,000 మంది వరకు కార్మికులు - అద్దెకు దొరకని ఇల్లు - హైదరాబాద్‌ నుంచే రాకపోకలు

Unavailable Houses for Rent
Unavailable Houses for Rent (ETV Bharat)
Unavailable Houses for Rent in Yadadri Bhuvanagiri District : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్‌ మండలం దండుమల్కాపురం గ్రామం పరిశ్రమలకు నిలయంగా మారింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్​కి సమీపంలో, హైదరాబాద్‌ - విజయవాడ జాతీయ రహదారికి ఆనుకొని ఈ గ్రామం ఉంది. దీంతో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనువుగా మారింది. ఇక్కడ 11,527.26 ఎకరాల భూమి ఉండటంతో అతి పెద్ద రెవెన్యూ గ్రామంగా మారింది. ప్రభుత్వ, అసైన్డ్‌ భూములు కూడా అధికంగా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి దండుమల్కాపురం ఊరు ఎంపిక చేసుకొని పలు పరిశ్రమలను స్థాపించింది.

దాదాపు 10,000 మంది వరకు కార్మికులు : తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటయ్యాక దేశంలోనే తొలిసారిగా సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్ యతరహా పారిశ్రామిక పార్కును ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసింది. 2019 సంవత్సరంలో నవంబరు 1న పార్కును మొదలుపెట్టారు. 542 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించే పార్కులో 2 విడతల్లో కలిపి మొత్తం 580 పరిశ్రమలను నెలకొల్పనున్నారు. మొదటి విడతలో 3 వందల పరిశ్రమలు ఉత్పత్తులను మొదలుపెట్టాయి. మిగతావి రెండో విడతలో ప్రారంభం కానున్నాయి. పార్కుకు రోజు 1500 వాహనాలు లోడింగ్, ఆన్‌లోడింగ్‌కు వస్తున్నాయి. ఇక్కడ దాదాపు 10,000 మంది వరకు కార్మికులు ఉపాధి పొందుతున్నారు.

ఐవోసీఎల్‌ టెర్మినల్‌ ప్రారంభం : అధికంగా ఇంజినీరింగ్, ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్, ప్యాకింగ్, ప్రింటింగ్, టైల్స్, ఫార్ములేషన్, వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో తయారు చేసే బ్రికెట్స్, కాలుష్య రహిత పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. పార్కు పక్కనే చేనేత కార్మికులకు చేయూతను అందించేందుకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో టెక్స్‌టైల్‌ పార్కును స్థాపించారు. వీటిని ఆనుకొని రైస్‌హబ్, బొమ్మల పార్కులు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. జాతీయ రహదారికి ఆనుకొని రూ.2,800 కోట్లతో నిర్మించిన ఐవోసీఎల్‌ (ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌) టెర్మినల్‌ ప్రారంభం అయింది.

చిన్న గది కూడా రూ.4,5 వేల అద్దె : ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలే కాకుండా మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఝార్ఖండ్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, అసోం, బిహార్‌ తదితర గ్రామాలకు చెందిన కార్మికులు ఈ పరిశ్రమల్లో పని చేస్తుంటారు. వందల మంది పరిశ్రమల ఏర్పాటుతో దండుమల్కాపురం గ్రామంలో అద్దెకు ఇల్లు దొరకడం కూడా కష్టంగా మారింది. ఊరిలో ఇంటి గేట్లకు 'టు లెట్‌' బోర్డులు కూడా కనిపించవు. 'టు లెట్‌' బోర్డు పెట్టకముందే ఇల్లు అద్దెకు బుక్‌ అయిపోతుంది. చిన్న గది కూడా రూ.4,5 వేల అద్దె ఉంటుంది. ఇల్లులు దొరకక పరిశ్రమల్లో పని చేసే చాలా మంది ఉద్యోగులు, కార్మికులు హైదరాబాద్‌ నుంచే రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు.

