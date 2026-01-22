డయాగ్నొస్టిక్ కేంద్రాల కాసుల వేటలో ప్రజారోగ్యం బలి - నిబంధనలు గాలికి వదిలి అడ్డగోలుగా దోచేస్తూ!
రోజురోజుకూ పుట్టగొడుగుల్లా వెలుస్తున్న వ్యాధి నిర్ధారణ కేంద్రాలు - అనధికారికంగా కేంద్రాలు నిర్వహిస్తూ ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటం - వైద్యారోగ్యశాఖ అనుమతి లేకుండానే విచ్చలవిడిగా ఏర్పాటుచేస్తున్న వైనం
Published : January 22, 2026 at 10:47 AM IST
Illegal Diagnostic Centers In Several Dist : రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల వ్యాధి నిర్ధారణ కేంద్రాలు పుట్టగొడుల్లా పుట్టుకొస్తున్నాయి. అర్హత లేకుండానే పలువురు అనధికారంగా కేంద్రాలను నిర్వహిస్తూ ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమడుతున్నారు. ఆర్ఎంపీలు ల్యాబ్ల పేరిట దండుకుంటున్నారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తూ క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టానికి తూట్లు పొడుస్తున్నారు. వైద్యారోగ్యశాఖ అనుమతి తీసుకోకుండానే డయాగ్నొస్టిక్ సెంటర్లను విచ్చలవిడిగా వెలుస్తున్నాయి. ప్రైవేటు కేంద్రాలపై వైద్య ఆరోగ్యశాఖ దాడులు నిర్వహిస్తున్నపటికీ అనుమతి పత్రాలు లేకుండానే కొనసాగుతున్నాయి.
పెద్దపల్లి పట్టణానికి చెందిన ఒకరు అనారోగ్యంతో ఇబ్బంది పడుతూ వ్యాధి నిర్ధారణకు ఓ డయాగ్నొస్టిక్ సెంటర్కు వెళ్లి పరీక్షించుకోగా రిపోర్టు వచ్చింది. అనుమానం వచ్చిన సదరు వ్యక్తి మరో కేంద్రంలో పరీక్ష చేసుకోగా రెండు ఫలితాలు వేర్వేరుగా రావడంతో కంగుతిని వైద్యారోగ్య శాఖకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇలాంటి ఘటనలే పలుచోట్ల జరుగుతున్నాయి.
అడుగడుగునా ఉల్లంఘనలు : పెద్దపల్లి జిల్లాలో 15 డయాగ్నొస్టిక్ కేంద్రాలకు మాత్రమే అధికారుల నుంచి అనుమతి ఉంది. పెద్దపల్లి, గోదావరిఖని, మంథని, సుల్తానాబాద్ ప్రాంతాల్లో ఇవి రెట్టింపు సంఖ్యలో ఉన్నాయి. ఈ కేంద్రాల్లో బయో కెమిస్ట్రీ, మైక్రో బయాలజిస్టు, పాథాలజిస్టులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అయితే చిన్న గదుల్లో యంత్రాలు ఏర్పాటుచేసి అర్హత లేనివారు పరీక్షిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆర్ఎంపీలు తమ క్లినిక్లో ల్యాబ్ టెక్నిషియన్ లేకుండానే వ్యాధి నిర్ధారణ పరికరాలతో పరీక్షిస్తున్నారు. సిరంజీలు, రక్తం సేకరించిన డబ్బాలు, ఇతర హానికరమైన బయోవేస్ట్ వస్తువులను పట్టణ శివారులో అలా వదిలేస్తున్నారు. దానివల్ల జంతువులకు మానవులకు హాని కలిగే అవకాశం ఉంది. వాస్తవానికి నిబంధనల ప్రకారం డయాస్టిక్ కేంద్రాల ఏర్పాటునకు ఏమేం అర్హతలు ఉండాలి? ఏయే అనుమతులు తీసుకోవాలి అనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇవీ నిబంధనలు :
- డయాగ్నొస్టిక్ సెంటర్ల నిర్వాహకులకు ల్యాబ్ టెక్నిషియన్ ధ్రువపత్రం కలిగి ఉండటం
- అగ్నిమాపక(ఫైర్), కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(పీసీబీ), బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనుమతి తీసుకోవడం
- పక్కా భవనంతోపాటు కన్సెల్టెంట్ డాక్టర్ తప్పనిసరి
- రోగ నిర్ధారణ పరీక్ష సిటిజన్ ఛార్ట్లో ఏ పరీక్ష ఎంత ధరో వివరాలు పొందుపరచడం
- వ్యర్థాల కోసం పసుపు, నీలి, ఎరుపు రంగు డబ్బాలు ఏర్పాటు చేయడం.
"జిల్లాలో డయాగ్నొస్టిక్ సెంటర్లను నిరంతరం తనిఖీ చేస్తున్నాం. అనుమతి పత్రాలు, ఇతర వసతులు లేని నిర్వాహకులకు నోటీసులిస్తున్నాం. నిబంధనలు పాటించవారిపై చర్యలు చేపడతాం."- ప్రమోద్ కుమార్, జిల్లా వైద్యాధికారి
సిబ్బంది కొరత వ్యాధి నిర్ధారణలో జాప్యం : పేద ప్రజలకు ఉచితంగా 57 రకాల వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయాలనే సంకల్పంతో జిల్లా కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేసిన టి-హబ్ డయాగ్నస్టిక్ కేంద్రాలను సిబ్బంది కొరత వేధిస్తోంది. ఉమ్మడి జిల్లాలోని నాలుగు జిల్లా కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేసిన డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లలో పూర్తిస్థాయిలో సిబ్బంది లేకపోవడంవల్ల ఉన్నవారిపై పని ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.
డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లలో కొంతమందిని ఒప్పంద విధానంలో నియమించగా మరికొందరు సమీప ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల నుంచి డిప్యుటేషన్పై వచ్చి విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు ప్రాథమిక, పట్టణ ప్రాథమిక కేంద్రాలతో పాటు ఆసుపత్రుల నుంచి రక్త, మూత్ర పరీక్షల కోసం శాంపిల్స్ను సేకరించి డయాగ్నస్టిక్ కేంద్రానికి పంపిస్తారు. పెరుగుతున్న వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలకు అనుగుణంగా సిబ్బంది లేకపోవడం కారణంగా ఉన్నవారిపై పనిభారం పెరుగుతోంది.
కీలక పోస్టులు ఖాళీ : వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షల పర్యవేక్షణ, నిర్ధారణలో కీలకమైనటువంటి పాథాలజీ, మైక్రోబయాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. పెద్దపల్లిలోని టి-హబ్ కేంద్రంలో మైక్రోబయాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ డాక్టర్లు విధుల్లో చేరిన కొద్ది రోజుల్లో వ్యక్తిగత కారణాలతో రాజీనామా చేసి వెళ్లడం వల్ల రెండు పోస్టులతో పాటు పాథాలజీ పోస్టు సైతం మొదటి నుంచి ఖాళీగానే ఉంది. వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షల నిర్వహణలో కీలకమైనటువంటి ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కొరత ఉంది. ఒక్కో షిఫ్టులో కనీసం ఆరుగురి చొప్పున మూడు షిఫ్టుల్లో 18 మంది ఉండాల్సి ఉంటుంది.