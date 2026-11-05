రైతు భరోసా నిధులు విడుదలయ్యాయంటూ నకిలీ సందేశాలు - సైబర్ క్రైంకు వ్యవసాయ శాఖ ఫిర్యాదు
Fake Rythu Bharosa Messages రాష్ట్రంలో సుమారు 2,73,128 మంది రైతులకు రైతు భరోసా పథకం కింద డబ్బు విడుదలయ్యిందని నకిలీ మెసేజ్లు వచ్చాయి. ఇది అవస్తవమని వ్యవసాయ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
Published : November 5, 2026 at 10:37 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 10:56 AM IST
రాష్ట్రంలో రైతు భరోసా నిధులు విడుదలయ్యాయంటూ కొన్ని జిల్లాల రైతులకు సందేశాలు వచ్చినట్లు వ్యవసాయ శాఖ దృష్టికి వచ్చింది. 'తెలంగాణ రైతాంగానికి నమస్కారం. రైతు భరోసా పథకం కింద ప్రజాప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం ఎకరాకు ఇచ్చే మొత్తాన్ని రూ. 12 వేలకు పెంచింది. ఆ మొత్తం మీ ఖాతాలోకి జమ చేశాం. ఇది మీ వ్యవసాయం పెట్టుబడికి ఉపయోగపడుతుందని సంతోషిస్తున్నాను. ఇట్లు మీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి' అని ఆ సందేశంలో ఉంది.
ఈ విషయంపై సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్, నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ సంస్థలతో చర్చించిన తర్వాత ఈ సందేశాలు పూర్తిగా అవాస్తవమని ప్రభుత్వం తేల్చింది. ఈ ఏడాది రబీ పంటకు సంబంధించి రైతు భరోసా పథకం పేరిట సుమారు 2,73,128 మంది రైతులకు అనధికారిక సందేశాలు మొబైల్ ఫోన్లకు వచ్చాయి. ఈ ఎస్ఎంఎస్ చూసి బ్యాంకులకు వెళితే ఖాతాల్లో నగదు పడక రైతులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ విషయం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో వ్యవసాయ శాఖ స్పందించింది.
సీడీఏసీ పోర్టల్ ద్వారా సందేశాలు
వ్యవసాయ శాఖ రైతులకు అధికారిక సందేశాలను పంపడానికి సీడీఏసీ ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ పోర్టల్ను ఉపయోగిస్తోంది. అయితే అటువంటి సమాచారాన్ని ఆ పోర్టల్ పంపించలేదని వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బి.గోపి స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి అనధికారిక సందేశాలు పంపటం ద్వారా శాఖ పేరు ప్రతిష్టలు దెబ్బతీయడం, ఎస్ఎంఎస్ కమ్యూనికేషన్ ఛానెళ్లను దుర్వినియోగం చేయడంపై వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ సైబర్ క్రైం విభాగాన్ని ఆశ్రయించారు.
దర్యాప్తు చేసి పూర్తి వివరాల గుర్తింపు
రైతులకు పంపిన సందేశాలకు మూలం ఏంటి? అవి ఎక్కడ నుంచి వచ్చాయో దర్యాప్తు చేయాలని సైబర్ క్రైంను కోరారు. అలాగే సీడీఏసీ సర్వీస్ పోర్టల్లో ఏదైన దుర్వినియోగం జరిగిందా అనే అంశాన్ని పరిశీలన చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇలాంటి సందేశాలతో ప్రభుత్వం, రైతు భరోసా పథకం విశ్వసనీయపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి నకీలీ సందేశాల పట్ల రైతులు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ గోపీ కోరారు.
వరిసాగు తగ్గించి మెట్టపంటలు వేసుకోండి - రైతుభరోసా నిధుల విడుదల సభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి