హైదరాబాద్లో పాకిస్థాన్ కాస్మోటిక్స్ - రూ.7 లక్షల విలువైన ఉత్పత్తులు స్వాధీనం
పాకిస్థాన్ దేశానికి చెందిన కాస్మోటిక్స్ను హైదరాబాద్లో టాస్క్ఫోర్స్, సీడీఎస్సీవో అధికారులు గుర్తించారు. సుమారు రూ.7 లక్షల విలువైన అనధికారిక బ్యూటీ ఉత్పత్తులు స్వాధీనం చేసుకుని ఐదుగురి నిందితులపై కేసు నమోదు చేశారు.
Published : October 1, 2026 at 7:46 PM IST
Unauthorised Pakistani Cosmetics in Hyderabad : హైదరాబాద్లో పాకిస్థాన్ దేశానికి చెందిన కాస్మోటిక్స్ ఉత్పత్తుల క్రయ విక్రయాలు కలకలం రేపాయి. హైదరాబాద్లో టాస్క్ఫోర్స్, సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ అధికారులు సంయుక్తంగా జరిపిన దాడుల్లో సుమారు రూ.7 లక్షల విలువైన పాకిస్థాన్ కాస్పోటిక్స్ ఉత్పత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నాంపల్లి, హబీబ్నగర్ ప్రాంతాల్లోని బ్యూటీ లేడీస్ ఎంపోరియం, బ్యూటీ క్వీన్ షాప్, ఎస్.జె. మెడికల్ షాప్లలో ఈ తనిఖీలు చేశారు.
స్వాధీనం చేసుకున్న వాటిలో గోరీ, చాందినీ, ఫైజ్, నావియా, గోల్డెన్ పెర్ల్, నూర్ గోల్డ్, అర్జూ, ఫేస్ఫ్రెష్, ఫక్రా గోల్డ్ తదితర బ్రాండ్లకు చెందిన స్కిన్-వైటెనింగ్ క్రీమ్స్, సబ్బులు ఉన్నాయి. వీటిని భారత్లోకి దిగుమతి చేసుకునేందుకు అవసరమైన రిజిస్ట్రేషన్, అనుమతులు లేవని CDSCO అధికారులు గుర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ జోనల్ కార్యాలయానికి చెందిన డ్రగ్స్ ఇన్స్పెక్టర్లు డాక్టర్ శ్రీధర్ మిట్టపల్లి, అంజన్ గౌడ్ ఈ అనధికారిక ఉత్పత్తులను పరిశీలించారు.
భార లోహాలు ఉండే అవకాశం
సీడీఎస్సీవో, డీసీజీఐ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులలోని అనధికారిక ఉత్పత్తుల జాబితాలో ఇక్కడ స్వాధీనం చేసుకున్న ఉత్పత్తులు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వీటిలో పరిమితికి మించి భార లోహాలు ఉండే అవకాశం ఉందని, వినియోగదారుల ఆరోగ్యానికి హానికరమైన విషపూరిత ప్రభావాలు కలిగించే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ప్రాథమిక విచారణలో ముంబైకి చెందిన ఓ డీలర్, సప్లయర్ ద్వారా పాకిస్థాన్ కాస్మోటిక్స్ హైదరాబాద్కు చేరుతున్నట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్థానిక వ్యాపారులు సరైన బిల్లులు, ఇన్వాయిస్లు లేకుండానే ఈ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసినట్లు విచారణలో తేలిందని అధికారులు తెలిపారు. అదనంగా ఓ గోడౌన్లో కూడా వీటికి సంబంధించిన స్టాక్ ఉన్నట్లు గుర్తించి వాటి వివరాలను కూడా అధికారులు సేకరిస్తున్నారు.
నిందితులపై పలు సెక్షన్ల ప్రకారం కేసులు
ఈ వ్యవహారంలో మహ్మద్ ఫజల్, మహ్మద్ అయాన్, మహ్మద్ రియాజుద్దీన్, సయ్యద్ అబిద్ అలీ, సయ్యద్ ఇస్మాయిల్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. సంతోష్నగర్లోని మదీనా కాస్మోటిక్ దుకాణంలో కూడా ఇలాంటి ఉత్పత్తులు లభించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బీఎన్ఎస్ 123, 318(4)సెక్షన్లతో పాటు డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మోటిక్స్ యాక్ట్లోని 18-C, 27-A సెక్షన్ల ప్రకారం కేసు నమోదు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ముంబై సప్లయర్తో పాటు సప్లై ఛైన్లో ఉన్న ఇతర వ్యక్తులు, కాస్మోటిక్స్ దిగుమతి మార్గాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, గోడౌన్లలోని అదనపు నిల్వలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సరైన అనుమతులు, రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా ఇతర దేశాల కాస్మోటిక్స్ను విక్రయించవద్దని పోలీసులు సూచించారు. ఇలాంటి సమాచారం ఉంటే డయల్-112కు తెలియజేయాలని తెలిపారు.
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