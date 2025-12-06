ETV Bharat / state

ఏకగ్రీవమైందని నామినేషన్ వేయలేదు - 'లక్కీ సర్పంచ్' ఎంట్రీతో దిమ్మతిరిగిపోయింది!

సర్పంచిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారని నామినేషన్ వేయని అభ్యర్థి - చివరి నిమిషంలో నామినేషన్ దాఖలు చేసిన గ్రామానికి చెందిన మరో వ్యక్తి - పోటీ లేకపోవడంతో అతడినే విజేతగా ప్రకటించిన ఎన్నికల అధికారులు

Published : December 6, 2025 at 12:14 PM IST

Telangana Panchayat Elections : ఊరంతా ఏకమై ఆమెను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. సర్పంచ్ కావాలన్న తన ఆశయం నెరవేరడంతో సంతోషంలో మునిగిపోయిన ఆ అభ్యర్థి, నామినేషన్​ వేయలేదు. గడువు ముగుస్తుండగా చివరి నిమిషంలో మరో అభ్యర్థి సర్పంచి పీఠం కోసం బరిలో దిగి నామినేషన్ వేశారు. ఉప సంహరణ గడువు ముగిశాక పరిశీలించిన అధికారులు, ఒకే ఒక్క నామినేషన్​ దాఖలు కావడంతో ఆ అభ్యర్థినే విజేతగా ప్రకటించారు. దీంతో ఏకగ్రీవ ఒప్పందం చేసుకున్న అభ్యర్థి అలసత్వం, మరో అభ్యర్థికి అదృష్టంగా మారిందని అంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ ఘటన జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,

జోగులాంబ గద్వాల మండలంలోని ఈడిగొనిపల్లిలో గ్రామస్థులంతా ఏకమై సరస్వతి అనే మహిళను సర్పంచిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం స్థానిక అంజన్న దేవాలయానికి వెళ్లేందుకు దారి నిర్మించేందుకు సరస్వతి రూ.9.85 లక్షలు ఇచ్చేలా ఊరి పెద్దల సమక్షంలో ఒప్పందం చేశారు. ఈ మేరకు ఏకగ్రీవంగా మద్దతు తెలుపుతూ తీర్మానం చేసుకున్నారు. ఇందుకు గానూ సర్పంచి అభ్యర్థి సరస్వతి తాను ఇస్తానన్న మొత్తంలో అడ్వాన్సుగా రూ.1 లక్ష నగదును సైతం అప్పుడే చెల్లించారు. మిగిలిన డబ్బులు సర్పంచిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఇస్తానని ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఇక్కడి వరకు అంతా సవ్యంగా సాగింది.

ఏకగ్రీవమైందని నామినేషన్ వేయలేదు - 'లక్కీ సర్పంచ్' ఎంట్రీతో దిమ్మతిరిగిపోయింది! (ETV)

సంబురం కొంప ముంచింది : అయితే సర్పంచిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాననే సంబురం ఆమె కొంపముంచింది. గ్రామస్థులంతా కలిసి తనను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారన్న ఆనందంలో పడి నామినేషన్ వేయాలన్న అసలు విషయాన్ని ఆమె మర్చిపోయారు. దీంతో సరస్వతి అలసత్వం అదే గ్రామానికి చెందిన రాణి అనే మరో అభ్యర్థికి అదృష్టంగా మారింది. చివరి నిమిషంలో రాణి తన నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న ఊరి పెద్ద మనుషులు నామినేషన్ ఉపసంహరించుకోవాలని ఒత్తిడి చేసినప్పటికీ, రాణి మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. గడువు ముగిసిన తర్వాత ఎన్నికల అధికారులు పరిశీలించగా, సర్పంచి పదవి కోసం ఒకే ఒక్క నామినేషన్ దాఖలు కావడంతో ఎన్నికను ఏకగ్రీవం చేశారు. రాణిని సర్పంచ్​గా ప్రకటించారు. వేలం పాడి డబ్బులు చెల్లించింది ఒకరైతే, రూపాయి ఖర్చు లేకుండా సర్పంచ్ పీఠాన్ని దక్కించుకున్న రాణి 'లక్కీ సర్పంచ్' అంటూ గ్రామస్థులు మాట్లాడుకుంటున్నారు.

మమ్మల్ని మోసం చేశారు : ఇదిలా ఉండగా, గ్రామ పెద్ద మనుషులు తమను మోసం చేశారని సరస్వతి భర్త రాఘవేంద్ర ఆరోపించారు. రూ.9.85 లక్షలకు వేలం పాడగా, పెద్ద మనుషులందరూ కలిసి తన భార్యను సర్పంచ్​గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారని ఆయన తెలిపారు. తర్వాత మాట తప్పి వేరే వారితో నామినేషన్ వేయించారన్నారు. పొలం తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఒప్పందం చేసుకున్నానని, తనకు న్యాయం చేయాలని కోరారు.

ఇప్పుడు చాలా గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవాలు నడుస్తున్నాయి. మా ఊరిలోనూ సర్పంచ్ పదవికి వేలం పాట పెట్టారు. నేను రూ.9.85 లక్షలు ఇస్తాననడంతో గ్రామ పెద్దలంతా కలిసి నా భార్యను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటామని తీర్మానం చేసిచ్చారు. అందుకోసం నేను రూ.1 లక్ష అడ్వాన్సుగా చెల్లించాను. మిగిలినది ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత చెల్లించేలా ఒప్పందం కుదిరింది. తర్వాత పెద్ద మనుషులు మాకు ఇచ్చిన మాట తప్పి వేరొకరితో నామినేషన్ వేయించారు. మేమూ నామినేషన్​ వేస్తానంటే వద్దన్నారు. ఇచ్చిన డబ్బులకు రెండింతలు ఇస్తామని, నన్ను తప్పుకోమన్నారు. అందరూ కలిసి నన్ను మోసం చేశారు. - రాఘవేంద్ర, సరస్వతి భర్త

