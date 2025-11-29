పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవాలు - సర్పంచి పదవికి రూ.కోటి!
ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో పలుచోట్ల సర్పంచ్ల ఏకగ్రీవాలు - కొన్నిచోట్ల రూ.50 లక్షలకు పైనే ధర పలుకుతున్న పీఠాలు
Published : November 29, 2025 at 8:36 AM IST
Unanimous Sarpanch in Panchayat Elections : పంచాయతీ ఎన్నికలు అంటేనే గ్రామాల్లో యుద్ధ వాతావరణం ఉంటుంది. ఎమ్మెల్యే పోరు కంటే పల్లెపోరునే ఎంతో ఆసక్తిగా ఉంటుంది. గ్రామంలో సర్పంచి పదవి అంటేనే ఎంతో ప్రత్యేకంగా భావిస్తారు అంతా. ఆ సర్పంచి పీఠం కోసం అభ్యర్థుల మధ్య పోటాపోటీ ఉంటుంది. ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు ఎన్నికలకు ముందు నుంచే ఊళ్లలో అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వారి సొంత డబ్బులతో చేస్తుంటారు.
మరికొంత మంది సర్పంచి పదవి కోసం ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధపడతారు. కొందరు ఆస్తులను, భార్యల పుస్తెల తాడులను కూడా తాకట్టు పెట్టి సర్పంచి పీఠం కోసం పోటీ చేస్తారు. మరికొంత మంది గ్రామానికి ఇన్ని డబ్బులు ఇస్తాను అని చెప్పి ఏకగ్రీవం చేసుకుంటుంటారు. ఇందుకోసం గ్రామంలో ఏదైనా అభివృద్ధి పని నిమిత్తం కొంత మొత్తం (ఊరుని బట్టి రూ.1 లక్ష నుంచి 10-15 లక్షల వరకు) మాట్లాడుకుని ఇస్తుంటారు. అయితే సర్పంచి పదవి ఓ గ్రామంలో ఏకంగా రూ.1 కోటి పలకడం విశేషం. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
సర్పంచి పదవికి రూ.కోటి! : ఓటు హక్కుతో రాజ్యాంగబద్ధంగా దక్కాల్సిన పదవులను ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కొందరు వేలం ద్వారా సొంతం చేసుకుంటున్నారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా హన్వాడ మండలం టంకర గ్రామంలో సర్పంచి పదవి కోసం రూ.కోటి వరకు వెచ్చిస్తానని ఓ వ్యక్తి ప్రకటించినట్లు ప్రచారం జరిగింది. నవాబుపేట మండలం దొడ్డిపల్లి సర్పంచి, ఉప సర్పంచి పదలను ఏకగ్రీవం చేశారు.
- జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా గట్టు మండలం మిట్టదొడ్డి సర్పంచి పదవిని ఓ సీడ్ ఆర్గనైజర్కు రూ.90 లక్షలకు, ఇదే మండలం గోర్లాఖాన్దొడ్డిలో రూ.57 లక్షలకు, అలాగే లింగాపురం గ్రామంలో రూ.34 లక్షలకు వేలంలో పదవులను ఏకగ్రీవం చేసుకున్నారు.
- గద్వాల మండలం కొండపల్లిలో రూ.60 లక్షలకు ఓ సీడ్ ఆర్గనైజర్ వేలంతో పదవిని దక్కించుకున్నట్లు సమాచారం. అలాగే నల్లదేవునిపల్లి (కుర్వపల్లి)లో రూ.45 లక్షలకు ఒకరు కైవసం చేసుకోగా, రూ.15 లక్షలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చినట్లు తెలిస్తోంది. మల్దకల్ మండలం సద్దలోనిపల్లి సర్పంచి పదవిని రూ.42 లక్షలకు ఏకగ్రీవం చేసినట్లు సమాచారం. వీరాపురంలో రూ.50 లక్షలకు వేలం పాడుకున్నట్లు సమాచారం.
రూ.20 లక్షలకు సర్పంచ్ పీఠం : మరోవైపు ఖమ్మం జిల్లా కామేపల్లి మండలం జోగ్గూడెం వాసులు తమ గ్రామ సర్పంచి పదవిని రూ.20 లక్షలకు వేలం పాడిన వ్యక్తికి అప్పగించాలని నిర్ణయించారు. ఇక్కడ పూర్తిగా ఎస్టీ లంబాడీ తెగకు చెందిన వారు నివాసం ఉంటున్నారు. రిజర్వేషన్లో పంచాయతీ స్థానం ఎస్టీ మహిళకు కేటాయించారు. ఇక్కడ 8 వార్డులు ఉండగా, 793 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇక్కడ రెండో విడత ఎన్నికల కోసం ఈ నెల 30 నుంచి నామినేషన్లు ప్రారంభం కానున్నాయి. గ్రామంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన బహిరంగ వేలంలో ఏడుగురు అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు. రూ.5,16,000 నుంచి వేలం ప్రారంభమైంది.
వేలం సొమ్ము ఇవ్వకపోతే రెండో వేలందారుడికి పదవి : అత్యధికంగా రూ.20 లక్షలకు సర్పంచి పదవి ఆశావహురాలు సైదమ్మ భర్త లక్ష్మణ్ పాడారు. ఆయన స్థానిక రైతు. నేడు శనివారం రూ.5 లక్షలు, 30న మిగిలిన రూ.15 లక్షలు ఇవ్వాలని గ్రామపెద్దలు షరతు విధించారు. పూర్తి డబ్బు చెల్లించలేని పక్షంలో రెండో వేలందారుడికి (రూ.16 లక్షలు) అవకాశం ఇస్తామని ఒప్పంద పత్రం రాసుకున్నారు. ఉప సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల పదవులు కూడా ఇతరులకు ఇచ్చేలా అంగీకారం కుదుర్చుకున్నారు. ఆ నగదును గ్రామంలో నిర్మించనున్న అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయానికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. ఈ వేలంపై తమకు సమాచారం లేదని కామేపల్లి ఎంపీడీవో రవీందర్ తెలిపారు. అక్కడ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామన్నారు.
సర్పంచ్ పోస్ట్ ధర రూ.20 లక్షలు - బహిరంగ వేలంలో దక్కించుకున్న నాయకుడు
పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ఎలా ఏర్పాటైందో తెలుసా? - మొట్టమొదటగా ఏర్పాటైంది ఎక్కడంటే?