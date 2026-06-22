సిటీలో సైకిల్ సవారీ ఇక ఈజీ! - ఐటీ కారిడార్ అంతటా సైకిల్ ట్రాక్లకు ప్రణాళికలు
అవుటర్ సర్వీస్ రోడ్డుపై ఉన్న సైక్లింగ్ ట్రాక్ను కనెక్ట్ చేస్తూ మరిన్ని కొత్త ట్రాక్లు - పది ప్రాంతాలను ప్రతిపాదించిన ఉమ్టా - రోడ్లు విశాలంగా ఉండటంతో సులభంగా ఏర్పాటయ్యే అవకాశం
Published : June 22, 2026 at 8:12 PM IST
Hyderabad New Cycle Tracks Propose : అవుటర్ రింగ్ రోడ్డుపై ఉన్న 'హెల్త్ వే' సైక్లింగ్ ట్రాక్ను సమీపంలోని ఐటీ కారిడార్కు పూర్తి స్థాయిలో కనెక్ట్ చేసేలా హెచ్ఎండీఏలోని హైదరాబాద్ మహానగర రవాణా సంస్థ (ఉమ్టా) ప్రణాళికలు రూపొందించింది. అక్కడి నుంచి నగరంలోని ప్రధాన ప్రాంతాలకు కొత్త సైక్లింగ్ ట్రాక్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు కూడా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఐటీ సెక్టార్ పరిసరాలతో పాటు అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు వెంబడి ఉన్న కీలకమైన పది ప్రాంతాలను గుర్తించింది. ఈ మేరకు అధికారులు ఇటీవల ఆయా ప్రాంతాల్లో సైకిల్ ట్రాక్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి అధ్యయనం కూడా చేశారు.
అనుసంధానం లేక వినియోగమూ లేదు : ప్రస్తుతం అవుటర్పై ఉన్న సైక్లింగ్ ట్రాక్ను రెండు భాగాలుగా మొత్తం 23 కిలోమీటర్ల మేర సర్వీసు రోడ్డు వెంట నిర్మించారు. నార్సింగి నుంచి కొల్లూరు జంక్షన్ దాకా 14.5 కిలోమీటర్లు, తెలంగాణ పోలీసు అకాడమీ నుంచి నానక్రాంగూడ వరకు మరో 8.5 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించారు. ప్రస్తుతం నిర్దిష్ట ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయబోతున్న కొత్త ట్రాక్లను నేరుగా ఈ ట్రాక్తో కలపనున్నారు. ప్రస్తుత సైక్లింగ్ ట్రాక్కు సమీప కాలనీలు, ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీ లేకపోవడంతో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే వినియోగించుకుంటున్నారు.
అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తూ : ఇప్పుడున్న సైకిల్ ట్రాక్లోకి ప్రవేశించాలన్నా, నిష్క్రమించాలన్నా తెలంగాణ పోలీసు అకాడమీ, కొల్లూరు, వట్టినాగులపల్లి, నానక్రాంగూడ వద్ద ఎంట్రీ లేదా ఎగ్జిట్ పాయింట్లు ఉన్నాయి. సైకిళ్లు ఇక్కడే అద్దెకు తీసుకొని ఉపయోగించేందుకు అవకాశం కూడా ఉంది. ఉమ్టా సిద్ధం చేస్తున్న కార్యాచరణ ద్వారా ఈ ట్రాక్ దగ్గర్లోని ఐటీ ప్రాంతాల వరకూ విస్తరించనుంది. అయితే, దీనికి పైకప్పుగా 16 వేల సోలార్ ప్యానెళ్లను అమర్చారు. సైకిల్ పైనుంచి కింద పడినా దెబ్బలు తగలకుండా ఆరు పొరల ప్రత్యేక అక్రిలిక్ పేయింట్ను వేశారు. ట్రాక్ పొడవునా అక్కడక్కడ సిట్టింగ్ ఏరియా, మరుగుదొడ్లు కూడా ఉంటాయి.
విశాలమైన రోడ్లతో నిర్మాణం సులువు : ఎండా, వాన నుంచి రక్షణ పొందొచ్చని చిన్న చిన్న పనులకూ కార్లలో వెళ్తుండటంతో రహదారులపై విపరీతంగా వాహనాల రద్దీ నెలకొంటోంది. నగరంలో వర్షం పడిందంటే కిలోమీటర్ల పొడవునా ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోతుంది. ఇందులో ఇరుక్కొని గంటలపాటు నరకయాతన అనుభవించాల్సి వస్తోంది. ఈ ట్రాక్లు నిర్మిస్తే ట్రాఫిక్తో పాటు కాలుష్యాన్ని కట్టడి చేయవచ్చు! అవుటర్ వెంట చాలా చోట్ల 100 అడుగులకు పైగానే వెడల్పాటి రోడ్లు ఉన్నాయి. దీంతో ట్రాక్లను సులభంగానే నిర్మించే అవకాశం ఉంది.
ఉమ్టా ప్రతిపాదించిన ప్రాంతాలివే
- సైబర్ టవర్స్-ఇనార్బిట్ మాల్- సైబర్ టవర్స్
- సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ - గచ్చిబౌలి జంక్షన్ - రాడిసన్ - రాంకీ టవర్స్ - ఐకియా - హెచ్బీసీ బైక్ స్టేషన్
- రాడిసన్-కోకాపేట(వయా జీబీ ఫ్లైఓవర్, ఐడీబీఐ, ఐఎస్బీ)-రాడిసన్
- యూఎస్ కాన్సులేట్ - వేవ్రాక్ - ఐఆర్డీఏఐ - ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ - ఐసీఐసీఐ
- డీఎల్ఎఫ్ - టీసీఎస్ సినర్జీ పార్కు - జీబీ స్టేడియం - ఐఐఐటీ హైదరాబాద్
- డీఎల్ఎఫ్ - చిరాగ్ - బొటానికల్ గార్డెన్ - రాడిసన్ - డీఎల్ఎఫ్
- డెలాయిట్ డ్రైవ్ - లెమన్ ట్రీ - హెచ్ఎస్బీసీ - మహీంద్ర - సీఐఐ - కోకాపేట - బొటానికల్ గార్డెన్
- సైబర్ టవర్స్- జేఎన్టీయూ(వయా ఫోరం మాల్ - మలేసియన్ టౌన్షిప్ - హైటెక్ సిటీ ఎంఎంటీఎస్)
- అమీర్పేట - యూసుఫ్గూడ - జూబ్లీహిల్స్ - సైబర్ టవర్స్
- ఇనార్బిట్ మాల్ - కేబీఆర్ పార్కు - జూబ్లీహిల్స్ రోడ్డు నం.45 - నెక్టార్ గార్డెన్ - ఇనార్బిట్ మాల్
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