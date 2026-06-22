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సిటీలో సైకిల్ సవారీ ఇక ఈజీ! - ఐటీ కారిడార్​ అంతటా సైకిల్​ ట్రాక్​లకు ప్రణాళికలు

అవుటర్​ సర్వీస్​ రోడ్డుపై ఉన్న సైక్లింగ్​ ట్రాక్​ను కనెక్ట్​ చేస్తూ మరిన్ని కొత్త ట్రాక్​లు - పది ప్రాంతాలను ప్రతిపాదించిన ఉమ్టా - రోడ్లు విశాలంగా ఉండటంతో సులభంగా ఏర్పాటయ్యే అవకాశం

హైదరాబాద్​ కొత్త సైక్లింగ్ ట్రాక్​లు
Hyderabad New Cycle Tracks Propose (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 8:12 PM IST

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Hyderabad New Cycle Tracks Propose : అవుటర్​ రింగ్​ రోడ్డుపై ఉన్న 'హెల్త్​ వే' సైక్లింగ్​ ట్రాక్​ను సమీపంలోని ఐటీ కారిడార్​కు పూర్తి స్థాయిలో కనెక్ట్​ చేసేలా హెచ్​ఎండీఏలోని హైదరాబాద్​​ మహానగర రవాణా సంస్థ (ఉమ్టా) ప్రణాళికలు రూపొందించింది. అక్కడి నుంచి నగరంలోని ప్రధాన ప్రాంతాలకు కొత్త సైక్లింగ్ ట్రాక్​లను ఏర్పాటు చేసేందుకు కూడా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఐటీ సెక్టార్​ పరిసరాలతో పాటు అవుటర్​ రింగ్​ రోడ్డు వెంబడి ఉన్న కీలకమైన పది ప్రాంతాలను గుర్తించింది. ఈ మేరకు అధికారులు ఇటీవల ఆయా ప్రాంతాల్లో సైకిల్​ ట్రాక్​ల నిర్మాణానికి సంబంధించి అధ్యయనం కూడా చేశారు.

అనుసంధానం లేక వినియోగమూ లేదు : ప్రస్తుతం అవుటర్​పై ఉన్న సైక్లింగ్​ ట్రాక్​ను రెండు భాగాలుగా మొత్తం 23 కిలోమీటర్ల మేర​ సర్వీసు రోడ్డు వెంట నిర్మించారు. నార్సింగి నుంచి కొల్లూరు జంక్షన్​ దాకా 14.5 కిలోమీటర్లు, తెలంగాణ పోలీసు అకాడమీ నుంచి నానక్​రాంగూడ వరకు మరో 8.5 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించారు. ప్రస్తుతం నిర్దిష్ట ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయబోతున్న కొత్త​ ట్రాక్​లను నేరుగా ఈ ట్రాక్​తో కలపనున్నారు. ప్రస్తుత సైక్లింగ్ ట్రాక్​కు సమీప కాలనీలు, ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీ లేకపోవడంతో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే వినియోగించుకుంటున్నారు.

అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తూ : ఇప్పుడున్న సైకిల్​ ట్రాక్​లోకి ప్రవేశించాలన్నా, నిష్క్రమించాలన్నా తెలంగాణ పోలీసు అకాడమీ, కొల్లూరు, వట్టినాగులపల్లి, నానక్​రాంగూడ వద్ద ఎంట్రీ లేదా ఎగ్జిట్​ పాయింట్లు ఉన్నాయి. సైకిళ్లు ఇక్కడే అద్దెకు తీసుకొని ఉపయోగించేందుకు అవకాశం కూడా ఉంది. ఉమ్టా సిద్ధం చేస్తున్న కార్యాచరణ ద్వారా ఈ​ ట్రాక్​ దగ్గర్లోని ఐటీ ప్రాంతాల వరకూ విస్తరించనుంది. అయితే, దీనికి పైకప్పుగా 16 వేల సోలార్ ప్యానెళ్లను అమర్చారు. సైకిల్​ పైనుంచి కింద పడినా దెబ్బలు తగలకుండా ఆరు పొరల ప్రత్యేక అక్రిలిక్​ పేయింట్​ను వేశారు. ట్రాక్​ పొడవునా అక్కడక్కడ సిట్టింగ్​ ఏరియా, మరుగుదొడ్లు కూడా ఉంటాయి.

విశాలమైన రోడ్లతో నిర్మాణం సులువు : ఎండా, వాన నుంచి రక్షణ పొందొచ్చని చిన్న చిన్న పనులకూ కార్లలో వెళ్తుండటంతో రహదారులపై విపరీతంగా వాహనాల రద్దీ నెలకొంటోంది. నగరంలో వర్షం పడిందంటే కిలోమీటర్ల పొడవునా ట్రాఫిక్​ స్తంభించిపోతుంది. ఇందులో ఇరుక్కొని గంటలపాటు నరకయాతన అనుభవించాల్సి వస్తోంది. ఈ ట్రాక్​లు నిర్మిస్తే ట్రాఫిక్​తో పాటు కాలుష్యాన్ని కట్టడి చేయవచ్చు! అవుటర్​ వెంట చాలా చోట్ల 100 అడుగులకు పైగానే వెడల్పాటి రోడ్లు ఉన్నాయి. దీంతో ట్రాక్​లను సులభంగానే నిర్మించే అవకాశం ఉంది.

ఉమ్టా ప్రతిపాదించిన ప్రాంతాలివే

  • సైబర్‌ టవర్స్‌-ఇనార్బిట్‌ మాల్‌- సైబర్‌ టవర్స్‌
  • సైబరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ - గచ్చిబౌలి జంక్షన్‌ - రాడిసన్‌ - రాంకీ టవర్స్‌ - ఐకియా - హెచ్‌బీసీ బైక్‌ స్టేషన్‌
  • రాడిసన్‌-కోకాపేట(వయా జీబీ ఫ్లైఓవర్, ఐడీబీఐ, ఐఎస్‌బీ)-రాడిసన్‌
  • యూఎస్‌ కాన్సులేట్‌ - వేవ్‌రాక్‌ - ఐఆర్‌డీఏఐ - ఫైనాన్షియల్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌ - ఐసీఐసీఐ
  • డీఎల్‌ఎఫ్‌ - టీసీఎస్‌ సినర్జీ పార్కు - జీబీ స్టేడియం - ఐఐఐటీ హైదరాబాద్‌
  • డీఎల్‌ఎఫ్‌ - చిరాగ్‌ - బొటానికల్‌ గార్డెన్‌ - రాడిసన్‌ - డీఎల్‌ఎఫ్‌
  • డెలాయిట్‌ డ్రైవ్‌ - లెమన్‌ ట్రీ - హెచ్‌ఎస్‌బీసీ - మహీంద్ర - సీఐఐ - కోకాపేట - బొటానికల్‌ గార్డెన్‌
  • సైబర్‌ టవర్స్‌- జేఎన్‌టీయూ(వయా ఫోరం మాల్ - మలేసియన్‌ టౌన్‌షిప్‌ - హైటెక్‌ సిటీ ఎంఎంటీఎస్‌)
  • అమీర్‌పేట - యూసుఫ్‌గూడ - జూబ్లీహిల్స్‌ - సైబర్‌ టవర్స్‌
  • ఇనార్బిట్‌ మాల్‌ - కేబీఆర్‌ పార్కు - జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్డు నం.45 - నెక్టార్‌ గార్డెన్‌ - ఇనార్బిట్‌ మాల్‌

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