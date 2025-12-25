మొత్తం 2374 సర్వీసులు - 'ఉమంగ్'తో మరింత సులువుగా
అందుబాటులో కేంద్ర సంస్థలకు సంబంధించి 866, రాష్ట్ర, స్థానిక సంస్థలవి 1508 రకాల సేవలు - సులభంగా అత్యవసర సహాయం - పీఎఫ్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ చెక్
UMANG App Information: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు సేవలను మరింత దగ్గరకు చేర్చేందుకు ఉమంగ్ యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇందులో మొత్తం 2374 సర్వీసులు అందుబాటులో ఉండగా వాటిలో కేంద్ర సంస్థలకు సంబంధించినవి 866, రాష్ట్ర, స్థానిక సంస్థలవి 1508 రకాల సేవలు ఉన్నాయి. చిన్న పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు అత్యవసర సహాయం (హెల్ప్లైన్) సేవలను కూడా ఉమంగ్ యాప్తో సులభంగా పొందవచ్చు. యాప్లో ట్రావెల్స్, హెల్త్, వెల్నెస్, పోలీస్, న్యాయ సహాయం, రేషన్, ఆధార్, రవాణా, విద్య, నైపుణ్య శిక్షణ, ఉద్యోగం, ఉపాధి, బిల్లుల చెల్లింపు, మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధుల సంరక్షణ, ఈ-డిస్ట్రిక్ సర్వీస్, రైతు, వ్యవసాయం, యువత ఉపాధి కల్పన, సోషల్ సెక్యూరిటీ, పెన్షనర్స్, ప్రజా ఫిర్యాదులు వంటి సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రభుత్వ పథకాల సమాచారం కూడా:
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న సుమారు 15 ముఖ్య శాఖలకు సంబంధించిన 5870 పథకాల పూర్తి వివరాలను యాప్లో పొందుపర్చారు. వ్యవసాయం, గ్రామీణాభివృద్ధి, బ్యాంకింగ్, వ్యాపారం, విద్య, వైద్యం, రుణాలు, రాయితీలు తదితర సేవలను కూడా పొందవచ్చు. ఆ విభాగాలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఉమాంగ్ యాప్తో తెలుసుకోవచ్చు.
ఆధార్ సేవలతో పాటు ఉద్యోగుల, పెన్షనర్ల భవిష్యనిధి (పీఎఫ్), జీవన్ ప్రమాణ్ డిజిటల్ నిర్ధరణ వంటి సేవలను అతి సులభంగా పొందవచ్చు. మున్సిపాలిటీ ఇంటి, కుళాయి పన్ను చెల్లింపులు, రేషన్, బస్సు, రైల్వే, విమాన సర్వీసుల వివరాలు, టిక్కెట్ బుకింగ్ సేవలు ఉన్నాయి. ఇలా మనకు అవసరమైన సేవలన్నీ ఒక్క యాప్తోనే పొందవచ్చు.
యాప్లోనే అత్యవసర నంబర్లు:
ఉమాంగ్ యాప్ మన చరవాణిలో ఉంటే అత్యవసర (హెల్ప్లైన్) సేవల నంబర్లు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎప్పడైనా ఆపద సమయం ఎదురైనప్పుడు నేరుగా యాప్ నుంచే సంబంధిత హెల్ప్లైన్ నంబర్లకు ఫోన్ చేయవచ్చు. రైతులు, వృద్ధులు, విద్యార్థులు, మహిళలు, చిన్నపిల్లలు, ఆరోగ్యం, పోలీస్, రైల్వే సంస్థల అత్యవసర సేవలు ఉన్నాయి.
ఫోన్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్లి యూఎంఏఎన్జీ అని టైప్ చేస్తే యాప్ కనిపిస్తుంది. అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మీ ఫోన్ నంబరు, ఈ మెయిల్ ఐడీ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. యాప్లో డిజిటల్ లాకర్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఆధార్, రేషన్, విద్య, ఇతర ధ్రువపత్రాలను డౌన్లోడ్ చేసుకుని డిజిటల్ లాకర్లో భద్రపరుచుకోవచ్చు.
ఈపీఎఫ్ సేవల కోసం ఇలా:
ప్రస్తుతం ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ దాదాపు ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ కలిగి ఉంటున్నారు. ఈపీఎఫ్ఓ (ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ) ఈ ఖాతాలను నిర్వహిస్తుంటుంది. జాబ్ చేసే ప్రతీ ఉద్యోగి నెలనెలా తన ప్రాథమిక జీతంలో 12 శాతం పీఎఫ్ ఖాతాకు కంట్రిబ్యూషన్గా చెల్లిస్తారు. సరిగ్గా అంతే మొత్తంలో కంపెనీ ఆ అకౌంట్కి జమ చేస్తుంది. అయితే చాలా మంది తమ ఖాతాలో ప్రతి నెల ఎంత మనీ జమ అవుతుందో తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు. కానీ, అది ఎలానో తెలియక సతమతమవుతుంటారు. ఇకపై ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు పీఎఫ్ కార్యాలయాన్ని సందర్శించాల్సిన పని లేదు. పని చేస్తున్న సంస్థను అడగాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా సింపుల్గా మీరు ఉన్న చోటు నుంచే మీ పీఎఫ్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు.
అందుకు ఉమాంగ్ యాప్ను ఉపయోగించి మీ పీఫ్ అకౌంట్లో ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. అయితే అందుకు ప్రధానంగా పీఎఫ్ ఖాతాకి మీ మొబైల్ నంబర్ అనుసంధానం అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ ద్వారానే ఈ సేవలను పొందేందుకు వీలుంటుంది. కాబట్టి ఎవరైనా మొబైల్ నంబర్ రిజిస్టర్ చేసుకోకపోతే ముందుగా దానిని అప్డేట్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత సింపుల్గా ఈ స్టెప్స్తో పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోండి.
ఇలా లాగిన్ అవ్వాలి:
కేంద్రం తీసుకొచ్చిన ఉమాంగ్ యాప్తో సింపుల్గా పీఎఫ్ ఖాతాలో బ్యాలెన్స్ వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. తమ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ను కూడా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ముందుగా మీ మొబైల్లో ఉమాంగ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అభ్యర్థించిన సమాచారాన్ని అందించడం ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి. తరువాత అందులో ఈపీఎఫ్ఓ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీ యూఏఎన్ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తే మీ మొబైల్ నంబర్కు ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీని అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. అంతే మీ పీఎఫ్ ఖాతా బ్యాలెన్స్, విత్డ్రాల్, స్టేట్మెంట్ వివరాలు మీకు కనిపిస్తాయి.
