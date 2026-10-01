స్కూళ్ల ప్రాంగణాల్లో జంక్ ఫుడ్స్ - ఊబకాయానికి హైవే రూట్
పాఠశాలల ప్రాంగణంలో లభించే అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఆకర్షణీయమైన రుచులతో దొరికే జంక్ ఫుడ్స్ విద్యార్థులను క్షణాల్లో ఆకర్షిస్తున్నాయి. దీనివల్ల విద్యార్థుల్లో ఊబకాయం, మధుమేహం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి.
Published : October 1, 2026 at 2:02 PM IST
Ultra Processed Foods at Schools : హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల పరిసరాల్లో అతిగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాల రూపంలో ఒక ఆరోగ్య ప్రమాదం పొంచి ఉంది. పాఠశాల ప్రాంగణాలు, వాటికి 50 మీటర్ల పరిధిలో కొవ్వు, చక్కెర, ఉప్పు అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాల అమ్మకం, ప్రకటనలకు సంబంధించి నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని అమలు చేయడం లేదు.
ముగ్గురిలో ఒకరు అధిక బరువుతో ఉన్నారు
ప్యాకేజ్ చేసిన, అతిగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాల వినియోగం పెరగడం, శారీరక వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల, పాఠశాలకు వెళ్లే ప్రతి ముగ్గురు పిల్లలలో ఒకరు తమ వయస్సు, ఎత్తుకు తగిన దానికంటే ఎక్కువ బరువుతో ఉన్నారని, వారిలో కొందరు ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నారని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ గతంలో నిర్వహించిన ఒక సర్వేలో, 30 శాతం పిల్లల లంచ్బాక్స్లలో అధికంగా జంక్ ఫుడ్ ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.
వ్యాధుల బారిన చిన్నారులు
చాలా మంది పిల్లలు చిన్న వయస్సులోనే అధిక రక్తపోటు, అధిక కొలెస్ట్రాల్, కాలేయ సమస్యలు, టైప్-2 డయాబెటిస్ వంటి వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారని వైద్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ప్యాక్ చేసిన, అతిగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాల వినియోగం, అధిక స్క్రీన్ సమయం మొబైల్ ఫోన్లు, టెలివిజన్లు, కంప్యూటర్లు, ఆరుబయట ఆటలు లేకపోవడం వల్ల శారీరక శ్రమ తగ్గిపోతోంది. ఇది పిల్లల సహజ ఆకలి నియంత్రణకు భంగం కలిగిస్తుందని, దీనివల్ల వారు అధిక కేలరీలు తీసుకుంటారని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
పిల్లలకు ప్యాకేజ్డ్, అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఆహార పదార్థాలు విచ్చలవిడిగా అందుబాటులో ఉండటం అత్యంత ప్రమాదకరం. పొంచి ఉన్న ఈ ముప్పును అరికట్టకపోతే, అది పిల్లలలో ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. పాఠశాలల చుట్టూ 50 మీటర్ల పరిధిలో అటువంటి వస్తువుల అమ్మకాలను నిషేధించాలి. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించాలి. పిల్లలు ప్రతిరోజూ కనీసం ఒక గంట పాటు శారీరక వ్యాయామం చేసేలా పాఠశాలలు చర్యలు తీసుకోవాలి - డా. బాబు, పీడియాట్రిషియన్, కేఐఎంఎస్
స్కూళ్ల చుట్టూ ప్యాకేజ్డ్ ఆహార పదార్థాల దుకాణాలు
పాఠశాలల పరిసరాల్లో చక్కెర, ఉప్పు, కొవ్వు అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు సులభంగా లభించడం ఈ సమస్యను మరింత తీవ్రతరం చేస్తోంది. నగరంలోని దాదాపు 80–90 శాతం పాఠశాలల్లో ఈ పరిస్థితి నెలకొని ఉంది. విద్యార్థులు ఇంటి నుంచి డబ్బు తెచ్చుకుని, భోజన విరామ సమయంలో ఈ వస్తువులను కొనుగోలు చేయడానికి బయటకు వెళ్తున్నారు. గతంలో, ఐసీఎంఆర్-ఎన్ఐఎన్ ఆధ్వర్యంలో 'లెట్స్ ఫిక్స్ అవర్ ఫుడ్' (ఎల్ఎఫ్ఓఎఫ్) కార్యక్రమం ప్రారంభించారు.
ఆహార ప్యాకెట్లపై చక్కెర, ఉప్పు, కొవ్వు స్థాయిలను స్పష్టంగా సూచించడానికి ఫ్రంట్-ఆఫ్-ప్యాక్ న్యూట్రిషన్ లేబులింగ్ (ఎఫ్ఓపీఎన్ఎల్)ను అమలు చేయాలని ఇది సిఫార్సు చేసింది. కనీస ప్రమాణాలను పాటించకపోవడమే కాకుండా, స్థానికంగా తయారు చేసిన ప్యాకేజ్డ్ ఆహార పదార్థాలు పాఠశాలల చుట్టూ ఉన్న చిన్న దుకాణాలలో అమ్ముడవుతున్నాయి.
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